WoW MoP : De nouveaux équilibrages sont imminents chez les DPS

Des buffs et nerfs pour plusieurs classes DPS vont être appliqués en P2 de WoW Classic MoP, et cela risque fort de bouleverser la méta.
En déployant WoW Classic
Mists of Pandaria en juillet 2025, Blizzard apportait une série d'équilibrages de classes dans l'optique de diversifier la méta. Cependant, certaines spécialisations se sont révélées plus performantes que les autres, en particulier le mage Arcanes, le démoniste Affliction, et le voleur (Assassinat et Finesse). Au contraire, le druide Équilibre, qui était à la traîne, avait reçu en septembre un buff majeur, et le développeur avait indiqué que d'autres ajustements pourraient advenir. C'est désormais (presque) chose faite, puisque des changements ont été apportés sur le PTR de la P2.
La méta DPS de WoW Classic MoP bientôt bouleversée avec de nouveaux équilibrages
À la veille de la sortie de la phase 2 de WoW Classic MoP, des données repérées sur le PTR et confirmées par "Zirene" sur Discord ont dévoilé que des buffs et nerfs majeurs étaient imminents.
Nerfs
Buffs
- Mage Arcanes
- Démoniste Affliction
- Guerrier Armes
- Voleur Assassinat
- Mage Givre
- Démoniste Démonologie
- Chaman Élémentaire
Le développeur a précisé que les nerfs représenteront entre 2 et 4 % du DPS global, tandis que les buffs seront à hauteur d'entre 3 et 8 %.
Des buffs trop importants ?
Au regard des propos tenus par "Zirene", nous pourrions nous attendre à de légères variations, mais les simulations prouvent le contraire.
Prenons l'exemple du mage : il apparaît que comme l'a indiqué le développeur, la spécialisation Arcanes enregistre une faible perte de dégâts, passant de 208 500 à 204 000 DPS. Toutefois, la spécialisation Givre, actuellement très loin derrière, pourrait atteindre 211 900 DPS au lieu de 192 000 à l'heure actuelle.
En d'autres termes, les mages Givre deviendraient plus puissants que les mages Arcanes d'avant l'équilibrage
, ce qui ne ferait que déplacer le problème, voire l'accentuer.
D'un autre côté, appliquer une réduction des dégâts de la Corruption du démoniste Affliction, dont les simulations montrent qu'il demeure tout de même en dessous du mage Arcanes paraît exagéré. La spécialisation Affliction requiert de grandes compétences et une excellente maîtrise du jeu, et il est dommage de ne pas récompenser ceux capables d'exécuter parfaitement une rotation aussi complexe. Même si les buffs du chaman Élémentaire et du démoniste Démonologie sont les bienvenus, Blizzard semble là se précipiter, et se contraindre à mettre en place plus tard de nouveaux équilibrages.
Notez que lorsque ces changements seront officiellement confirmés et appliqués, nous actualiserons la tier list des meilleurs DPS de WoW Classic MoP
, qui sera sans nul doute bouleversée.
commentaire (1)
212k dps mage frost. Normal.