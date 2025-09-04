WoW MoP : La phase 2, Accostage, quelle est sa date de sortie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2025 à 10h55
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 2 de WoW Classic Mists of Pandaria, Accostage, dans cet article.
WoW MoP : La phase 2, Accostage, quelle est sa date de sortie ?
L'aventure en Pandarie a commencé à la fin du mois de juillet 2025 sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria, et les joueurs ont fort à faire en phase 1 en raison du lancement de 3 raids. Fort heureusement, la seconde phase sera bien plus légère, si bien que vous aurez le temps de continuer votre progression en mode héroïque dans les instances actuellement disponibles avant le déploiement du très attendu Trône du tonnerre. Blizzard a indiqué la date de sortie de la P2, Accostage, en septembre 2025.

Quand va commencer la phase 2 de WoW Classic MoP ?

Après les Caveaux Mogu'shan, le Cœur de la Peur et la terrasse Printanière, les joueurs de WoW MoP vivront la seconde phase de l'extension comme une parenthèse, qui les fera souffler un peu avant le raid du Trône du tonnerre. Étant donné que cette étape ne sera pas éprouvante, son lancement est imminent : la date de sortie de la P2 a été fixée au mercredi 24 septembre 2025 en France.

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À compter de ce jour, vous pourrez :
  • participer à de nouveaux scénarios ;
  • combattre sur le ring des Bastonneurs ;
  • compléter la seconde étape de quête légendaire d'Irion ;
  • monter des personnages secondaires plus facilement grâce à une hausse du bonus d'expérience ;
  • améliorer votre équipement PvE et PvP ;
  • monter votre réputation la faction Opération Bouclier (Alliance) ou de l'Offensive Domination (Horde) à Krasarang ;
  • planter une nouvelle sorte de graine dans votre jardin (éclats de portail) ;
  • faire du PvP inter-serveurs avec l'outil de Recherche de groupe ;
  • bénéficier de meilleurs graphismes.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

Avatar Amandine
Amandine Le 08/09/2025 à 11:33

Merci, c'est corrigé :) !

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Max (invité) Le 07/09/2025 à 19:43

Coucou ! Aller je joue le rôle du relou mais petite coquille au début de l'article (2022 au lieu de 2025 pour la sortie de MoP classic)

merci pour la new :)