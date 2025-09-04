WoW MoP : La phase 2, Accostage, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 2 de WoW Classic Mists of Pandaria, Accostage, dans cet article.
L'aventure en Pandarie a commencé à la fin du mois de juillet 2025 sur les serveurs de WoW Classic
Mists of Pandaria, et les joueurs ont fort à faire en phase 1 en raison du lancement de 3 raids. Fort heureusement, la seconde phase sera bien plus légère, si bien que vous aurez le temps de continuer votre progression en mode héroïque dans les instances actuellement disponibles avant le déploiement du très attendu Trône du tonnerre. Blizzard a indiqué la date de sortie de la P2, Accostage
, en septembre 2025.
Quand va commencer la phase 2 de WoW Classic MoP ?
Après les Caveaux Mogu'shan, le Cœur de la Peur et la terrasse Printanière, les joueurs de WoW MoP
vivront la seconde phase
de l'extension comme une parenthèse, qui les fera souffler un peu avant le raid du Trône du tonnerre. Étant donné que cette étape ne sera pas éprouvante, son lancement est imminent : la date de sortie de la P2 a été fixée au mercredi 24 septembre 2025 en France.
À compter de ce jour, vous pourrez :
- participer à de nouveaux scénarios ;
- combattre sur le ring des Bastonneurs ;
- compléter la seconde étape de quête légendaire d'Irion ;
- monter des personnages secondaires plus facilement grâce à une hausse du bonus d'expérience ;
- améliorer votre équipement PvE et PvP ;
- monter votre réputation la faction Opération Bouclier (Alliance) ou de l'Offensive Domination (Horde) à Krasarang ;
- planter une nouvelle sorte de graine dans votre jardin (éclats de portail) ;
- faire du PvP inter-serveurs avec l'outil de Recherche de groupe ;
- bénéficier de meilleurs graphismes.
Pour le moment, nous ne savons pas combien de temps durera cette seconde phase de WoW Classic MoP
, mais la première aura été active deux mois. Si Blizzard poursuivait sur un tel rythme, nous pourrions considérer que la phase 3 du Trône du tonnerre arriverait aux alentours du mois de décembre. Il ne s'agit bien sûr que d'une estimation, alors restez à l'affût pour en savoir plus sur ce que vous réservera encore la Pandarie.
commentaires (2)
Merci, c'est corrigé :) !
Coucou ! Aller je joue le rôle du relou mais petite coquille au début de l'article (2022 au lieu de 2025 pour la sortie de MoP classic)
merci pour la new :)