WoW MoP : Tier list des meilleurs DPS

Retrouvez notre tier list des DPS de WoW Classic Mists of Pandaria sur le palier T14 dans cet article.
WoW Classic
Mists of Pandaria ne présente pas tout à fait la même chose que la version d'origine en matière d'équilibrage des classes. En effet, Blizzard a profité de la bêta pour appliquer une série d'ajustements pour toutes les classes et spécialisations. Il peut alors être quelque peu déroutant de s'y retrouver, et de savoir quels sont les meilleurs DPS pour votre raid sur le palier T14. Afin de vous aider à effectuer les bons choix, nous vous présentons ici notre tier list des DPS de WoW Classic MoP.
Tier list des DPS de WoW Classic MoP (Phase 1, T14)
B
Prêtre Ombre
Cette tier list se base sur les données du site Warcraft Logs, indiquant le DPS sur la globalité des boss du palier T14, ainsi que ls résultats obtenus via les simulations (avec le BIS T14 amélioré). L'utilité n'est donc pas un paramètre pris en compte.
Précisions
Même s'il est important de disposer d'une variété de classes dans chaque composition pour bénéficier de l'ensemble des buffs de raids, certains DPS brillent plus que les autres une fois équipés du T14 et de pièces héroïques, en témoignent les résultats du ranking en fin de phase. Sans conteste, les spécialisations Arcanes et Feu du mage dominent largement le classement, aux côtés du démoniste Affliction et du voleur Finesse.
D'un autre côté, le druide Équilibre a reçu un buff en septembre 2025, lui ayant octroyé un bonus de 10 % de dégâts supplémentaires, ce qui lui permet de décrocher un S, puisqu'il atteint à présent plus de 200 k DPS selon les simulations. Le chasseur demeure toujours un excellent choix, tout comme le chevalier de la mort. Le reste des DPS catégorisés A, présente des qualités égales, avec un DPS compris entre 180 et 186 k, toujours selon WoW Sims.
Pour clôturer cette tier list des DPS de WoW MoP,
les prêtres Ombre clôturent le classement, et auraient pu être accompagnés de spécialisations comme celle du voleur Combat si l'on se fie uniquement aux simulations. Notez que même si certaines classes peinent à se distinguer, il n'en demeure qu'elles peuvent apporter au raid en jouant parfois une spécialisation secondaire utile sur certains boss en mode héroïque.
Cette tier list des meilleurs DPS de WoW Classic MoP
est vouée à évoluer, au fur et à mesure des phases, des potentiels équilibrages, et de l'obtention d'équipements nouveaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire afin que nous puissions considérer quelques changements.
commentaire (1)
Ok. Donc blizzard a buff... les mages. Encore. Démoniste depuis 10 ans, je pleure.