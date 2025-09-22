WoW MoP : « Vous êtes des clowns », les joueurs s'emportent après l'annonce du fonctionnement des migrations de guildes vers les mégas serveurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 septembre 2025 à 11h19
Le torchon brûle entre la communauté de WoW Classic MoP et Blizzard à la suite de précisions apportées quant aux migrations de guildes vers les mégas serveurs en septembre 2025.
WoW MoP : « Vous êtes des clowns », les joueurs s'emportent après l'annonce du fonctionnement des migrations de guildes vers les mégas serveurs
En septembre 2025, Blizzard annonçait l'ouverture de méga serveurs pour WoW Classic Mists of Pandaria, mais cette décision ne rencontre pas le succès escompté auprès de la communauté. Bien qu'il s'agisse d'un changement qui facilitera la création de groupes de raid et le recrutement des guildes, il n'en demeure que le déménagement ne se fera pas sans pertes. Le développeur a apporté des précisions vis-à-vis des migrations de guildes, intensifiant ainsi les tensions avec les joueurs.

Blizzard apporte des clarifications au sujet des migrations de guildes vers les mégas serveurs MoP

Changer de serveur sur WoW Classic n'est pas une partie de plaisir, et les transferts vers les mégas serveurs à compter du 24 septembre 2025 ne laisseront pas indemne votre guilde. Après avoir clarifié le fonctionnement des serveurs connectés, déjà vivement critiqués, Blizzard a publié un long message sur son forum officiel pour apporter des précisions supplémentaires, en particulier concernant les transferts de guildes.

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Recréer une guilde est incroyablement pénible et coûteux avec les onglets de banque, les hauts faits, la réputation, etc.
Nous en sommes bien conscients, et nous allons apporter quelques changements temporaires afin de rendre cette transition un peu moins douloureuse pour tout le monde ! Avec les redémarrages de cette semaine, les changements suivants seront appliqués :
  • Suppression des prérequis de hauts faits pour les héritages.
  • Suppression des prérequis de hauts faits pour l'achat de la bannière.
  • Suppression des prérequis de hauts faits pour l'achat du 8ᵉ onglet de banque.
  • Suppression du prérequis de réputation pour acheter le tabard de guilde de renom.
  • Amélioration temporaire de la réputation de guilde (augmentation de 100 %).
  • Réduction temporaire du coût des onglets de banque de guilde.
Nous n'avons pas pu trouver de solution pour conserver les hauts faits de guilde lors des transferts de personnages dans le temps qui nous était imparti. Cependant, nous espérons qu'en supprimant certaines des exigences liées à la puissance des joueurs ou aux éléments cosmétiques, cela rendra l'expérience un peu moins douloureuse.
Concrètement, après la migration, chaque guilde devra être recréée, et perdra donc l'intégralité de ses hauts faits. Pour compenser, le développeur prévoit de conserver l'équipement héritage obtenu en supprimant le haut-fait prérequis, tout comme pour la bannière et le dernier onglet de banque.

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Si vous êtes attaché aux hauts-faits, vous n'aurez ainsi d'autre choix que de retourner sur les extensions précédentes à MoP pour les valider.

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La colère noire des joueurs

Pour justifier cette décision contestable, Blizzard indique manquer de temps, un argument incompréhensible pour les joueurs, en témoignent les commentaires partagés sur le forum. Aucun élément avancé par le développeur ne paraît rassurer la communauté, et encore moins, lui donner satisfaction, si bien que les prises de parole de beaucoup expriment une grande colère.
Vous détruisez l'historique des serveurs. Vous détruisez l'identité des serveurs. Vous offrez aux joueurs blacklistés un nouveau départ complet. Vous forcez tout le monde à dépenser à nouveau de l'argent pour des onglets qui ont déjà été achetés. Au prix d'un jeton WoW, cela représente plusieurs mois d'abonnement. C'est l'équivalent de milliers de dollars par serveur. Vous nous faites payer l'addition pour VOTRE manque de prévoyance dans cette situation. Vous prenez en compte l'avis de la communauté à hauteur de 0 %. Et ensuite vous avez l'audace de nous dire, à nous, les clients qui paient, que TOUT ça est une bonne chose ? Franchement, vous êtes vraiment des clowns.
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Même si les mégas serveurs ont fait leurs preuves sur SoD, ce changement n'impliquait pas autant de contraintes qu'aujourd'hui, puisque les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il apparaît que le développeur aurait dû accorder plus de temps pour bien préparer le déménagement, et écouter davantage les joueurs. À deux jours des migrations, un changement de dernière minute n'est pas inenvisageable, alors restez à l'affût, même si l'espoir s'amenuise à chaque heure qui passe.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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