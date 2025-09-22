WoW MoP : « Vous êtes des clowns », les joueurs s'emportent après l'annonce du fonctionnement des migrations de guildes vers les mégas serveurs

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
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Recréer une guilde est incroyablement pénible et coûteux avec les onglets de banque, les hauts faits, la réputation, etc.Concrètement, après la migration, chaque guilde devra être recréée, et perdra donc l'intégralité de ses hauts faits. Pour compenser, le développeur prévoit de conserver l'équipement héritage obtenu en supprimant le haut-fait prérequis, tout comme pour la bannière et le dernier onglet de banque.
Nous en sommes bien conscients, et nous allons apporter quelques changements temporaires afin de rendre cette transition un peu moins douloureuse pour tout le monde ! Avec les redémarrages de cette semaine, les changements suivants seront appliqués :
Nous n'avons pas pu trouver de solution pour conserver les hauts faits de guilde lors des transferts de personnages dans le temps qui nous était imparti. Cependant, nous espérons qu'en supprimant certaines des exigences liées à la puissance des joueurs ou aux éléments cosmétiques, cela rendra l'expérience un peu moins douloureuse.
- Suppression des prérequis de hauts faits pour les héritages.
- Suppression des prérequis de hauts faits pour l'achat de la bannière.
- Suppression des prérequis de hauts faits pour l'achat du 8ᵉ onglet de banque.
- Suppression du prérequis de réputation pour acheter le tabard de guilde de renom.
- Amélioration temporaire de la réputation de guilde (augmentation de 100 %).
- Réduction temporaire du coût des onglets de banque de guilde.
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Vous détruisez l'historique des serveurs. Vous détruisez l'identité des serveurs. Vous offrez aux joueurs blacklistés un nouveau départ complet. Vous forcez tout le monde à dépenser à nouveau de l'argent pour des onglets qui ont déjà été achetés. Au prix d'un jeton WoW, cela représente plusieurs mois d'abonnement. C'est l'équivalent de milliers de dollars par serveur. Vous nous faites payer l'addition pour VOTRE manque de prévoyance dans cette situation. Vous prenez en compte l'avis de la communauté à hauteur de 0 %. Et ensuite vous avez l'audace de nous dire, à nous, les clients qui paient, que TOUT ça est une bonne chose ? Franchement, vous êtes vraiment des clowns.
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