WoW MoP : Blizzard précise le fonctionnement et les récompenses des donjons célestes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 juin 2025 à 12h15
Un vaste aperçu des donjons célestes, l'une des nouveautés de WoW Classic MoP, a été communiqué par Blizzard en juin 2025. Retrouvez les détails sur leur fonctionnement et les butins à obtenir dans cet article.
WoW MoP : Blizzard précise le fonctionnement et les récompenses des donjons célestes
Au début du mois de juin 2025, Blizzard révélait qu'il n'y aurait pas d'outil de Recherche de raid (LFR) sur WoW Classic Mists of Pandaria, mais en contrepartie, une nouvelle difficulté en donjon serait ajoutée, les donjons célestes. Quelques jours après cette annonce, le développeur a détaillé le fonctionnement des donjons célestes.

Comment fonctionneront les donjons célestes sur WoW MoP ?

Sur WoW Classic MoP, les donjons célestes incarneront un nouveau mode de jeu optionnel en remplacement de l'outil LFR. Ils pourront être parcourus par l'intermédiaire de l'outil classique de Recherche de groupe, et nécessiteront de présenter un niveau d'objet minimal de 435, à l'instar des instances héroïques. Comme sur Wotlk ou Cataclysm, les donjons célestes de MoP seront l'occasion de valider des hauts-faits supplémentaires, et découvrir des mécaniques de boss issues des raids actuels.

donjons-celestes-wow-mop-presentation
En entrant dans l'un de ces donjons, vous serez accueilli par les « Augustes célestes », des PNJ qui vous attribueront un pouvoir unique au choix, de la même manière que dans les donjons protocole crépuscule de Cataclysm. Chaque boss des instances célestes offrira 2 Fragment de pierre vénérable, une nouvelle monnaie. Si tous les boss sont vaincus, le dernier accordera 3 fragments supplémentaires, et vous en recevrez 4 de plus après avoir complété le premier donjon céleste de la journée. Les suivants en octroiront 2.

Comme sur Wotlk Classic, une quête journalière rotative sera disponible pour ce type d'instance, à récupérer au Val de l'Éternel printemps auprès du Maître des défis Soong ou du Maître des défis Wuli. La terminer vous rapportera 3 fragments. Notez qu'il ne sera pas possible que le même donjon céleste vous soit proposé deux jours de suite, et que l'instance à l'affiche ne sera jamais la même que celle de la quête journalière du mode défi.

Quelles récompenses obtenir avec les donjons célestes ?

Étant donné que le nombre maximal de Fragment de pierre vénérable sera limité sera assez bas au début, vous devrez les dépenser auprès d'un nouveau PNJ, l''Avatar des Augustes Célestes, localisé dans le Sanctuaire des Deux Lunes ou le Sanctuaire des Sept Étoiles.

avatar-august-celeste
Vous pourrez remporter tous les butins de l'ancien outil LFR, qui seront renommés en « célestes ».

À la première sortie :
  • Tous les objets « Célestes » des Caveaux Mogu'shan
  • Sacoche de Chance Céleste, contenant des Charme inférieurs de bonne fortune et une chance de montures inédites issues de Mists of Pandaria
  • Recommandations de service pour des Points de justice
  • Points de vaillance
Après la sortie du Cœur de la Peur (deux semaines plus tard) : 
  • Jetons Célestes de torse (T14)
  • Jetons Célestes de jambes (T14)
  • Tous les objets Célestes du Cœur de la Peur
  • Y compris les versions Célestes des équipements de poignets liés quand équipés tombant dans le raid.
Après la sortie de la Terrasse Printanière (deux semaines plus tard) :
  • Jetons Célestes d'épaules (T14)
  • Jetons Célestes de casque (T14)
  • Jetons Célestes de gants (T14)
  • Tous les objets Célestes de la Terrasse Printanière
Quand les Donjons Célestes et le vendeur sont mis à jour pour la Terrasse Printanière, les joueurs pourront acheter une Sacoche de fragments de pierre liée au compte et en accordant 10 lorsqu'elle est consommée. Cela vous permettra d'effectuer des donjons avec un personnage pour le bénéfice d'un autre.

Enfin, les donjons célestes seront un excellent moyen de progresser dans la quête légendaire, car vous aurez une chance de collecter des Cachet de puissance et des Cachet de sagesse en lootant le boss final.

Les tests des donjons célestes ont commencé sur la bêta le 13 juin 2025. N'hésitez pas à faire part de votre retour via le forum officiel pour aider le développeur à ce que le système soit optimal dès sa sortie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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