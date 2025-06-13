WoW MoP : Blizzard précise le fonctionnement et les récompenses des donjons célestes



le 13 juin 2025 à 12h15 Publié par Amandine Paccou le 13 juin 2025 à 12h15

Un vaste aperçu des donjons célestes, l'une des nouveautés de WoW Classic MoP, a été communiqué par Blizzard en juin 2025. Retrouvez les détails sur leur fonctionnement et les butins à obtenir dans cet article.