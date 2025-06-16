WoW MoP : 4 montures inédites devraient être disponibles avec les donjons célestes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juin 2025 à 11h43
Une belle surprise attend les collectionneurs de montures sur WoW Classic MoP en parcourant les donjons célestes.
WoW MoP : 4 montures inédites devraient être disponibles avec les donjons célestes
La bêta de WoW Classic Mists of Pandaria est disponible depuis plusieurs semaines, et les tests continuent en juin 2025, surtout depuis que Blizzard a mis en place un équilibrage des classes. Loin des préoccupations d'optimisation et de stratégie, des joueurs ont découvert que de nouvelles montures devraient faire leur entrée en Pandarie pour la première fois.

4 montures célestes jamais vues sur MoP pourraient être disponibles dès la P1

Puisqu'il n'y aura pas d'outil de Recherche de groupes (LFR) sur WoW Classic MoP, le développeur propose aux joueurs de récupérer l'équipement associé à cette difficulté en parcourant des donjons célestes, c'est-à-dire des instances similaires aux protocoles de Cataclysm. Cette nouveauté permettra aux joueurs de bien s'équiper tout au long de l'extension tout en progressant dans leur quête légendaire. Or, des données repérées sur la bêta et partagées par l'intermédiaire de Wowhead montrent que les donjons célestes pourraient vous offrir 4 montures inédites pour votre collection, une grue, un tigre, un serpent et un bœuf célestes.
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Comment obtenir les montures célestes ?

Recevoir les 4 montures célestes inédites pourra se faire, selon toute vraisemblance, en échangeant 10 Fragment de pierre vénérable contre une Sacoche de chance astrale auprès de l'Avatar des augustes célestes au Sanctuaire des Sept-Étoiles ou au Sanctuaire des Deux-Lunes. Le taux de drop n'est toutefois pas encore connu. Le tigre, le serpent et le bœuf seront à récupérer de cette façon, tandis que la grue de monte astrale se collecte en complétant un nouveau méta haut-fait lié aux donjons célestes, Pandaria Celestial Hero.

Parcourir les donjons célestes deviendra une activité phare en Pandarie, et ces instances inédites sont en train d'être testées sur le bêta à l'heure actuelle. Si vous y avez accès, n'hésitez pas à faire part de votre retour sur le forum officiel pour aider le développeur à ce que tout fonctionne pour le mieux dès la sortie de WoW Classic MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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