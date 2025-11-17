WoW Classic : Un rééquilibrage majeur des raciaux de l'Alliance sera mis en place sur Titan Reforged

Les compétences raciales de l'Alliance vont devenir plus alléchantes que jamais que les serveurs WoW Titan Reforged, qui sortiront en novembre en 2025 en Chine.
En novembre 2025, les Chinois ont la chance de découvrir les serveurs Titan Reforged
, une expérience WoW Classic
regroupant Vanilla, The Burning Crusade et Wrath of the Lich King. Le niveau maximal est de 80, et les joueurs peuvent y parcourir chaque semaine un raid appartenant à l'une de ces 3 extensions. Bien entendu, toutes les armes légendaires sont adaptées de façon à pouvoir être viables tout au long de l'aventure. Pour couronner le tout, Blizzard a indiqué quelques jours avant l'ouverture des serveurs que les raciaux de l'Alliance seront ajustés.
Les raciaux de l'Alliance sont rééquilibrés sur WoW Titan Reforged
Sur WoW Classic
, plus les extensions avancent, plus les déséquilibres en lien avec les compétences raciales entre la Horde et l'Alliance s'intensifient. Prenons l'exemple de MoP, si vous êtes un grand amateur de PvE, vous faites fausse route en ne créant pas un Troll
, ou dans une moindre mesure, un Orc. A contrario, les amoureux du PvP ont tout intérêt à prêter allégeance à l'Alliance. Pour remédier à cela, Blizzard prévoit d'ajuster les compétences raciales des Humains sur les serveurs Titan Reforged
, ce qui devrait permettre à une répartition des joueurs plus juste entre les deux factions.Humains
Nains
- Diplomatie devient Cœur de Lion → Augmente vos chances de coup critique de 15 % pendant 15 secondes. (Recharge : 3 minutes)
Elfes de la nuit
- Amélioration de Statue Form → Ajoute des bonus de dégâts et de soins, et prolonge la durée.
- Forme de pierre : Retire tous les effets de poison, maladie et saignement ; augmente l'armure de 10 % (inchangé) ; et augmente les dégâts et les soins prodigués de 5 % pendant 10 secondes. (Recharge : 2 minutes)
Gnomes
- Remplace Swiftness par Elune's Touch → Réduit les chances d'être touché par des attaques de mêlée et à distance de 2% (inchangé) ; augmente la vitesse d'attaque et d'incantation de 3% la nuit ; augmente les chances de coup critique de 2% durant la journée. (Nouveau)
Draeneï
- Amélioration de Open Mindset → Le bonus d'intelligence est fortement augmenté. → Intelligence augmentée de 10 % (au lieu de 5 %) ; pénétration d'armure augmentée de 3 %. (Nouveau)
- Ajustement de Heroic Aura → Ne confère plus de bonus de toucher au groupe, mais accorde à la place un bonus personnel plus élevé. → Augmente vos chances de toucher avec vos sorts et attaques de 2 %. (L'ancien bonus de groupe est supprimé)
Un test pour Classic+ ?
La Saison de la Découverte et les serveurs Titan Reforged servent sans doute de terrain d'expérimentation pour Blizzard en vue de l'ouverture de WoW Classic+
. Même si nous n'avons aucune certitude pour l'instant, les rumeurs vont bon train
, et la communauté s'impatiente de découvrir une version du MMORPG attendue depuis des années. Cet ajustement majeur des raciaux pourrait être un test pour Classic+, car un tel équilibrage est demandé depuis longtemps, et qu'il serait plus que bienvenu sur ce potentiel futur WoW
. Le développeur œuvrerait-il en secret à la création de cet Azeroth rêvé en tenant compte des retours des joueurs ?
Les serveurs Titan Reforged ouvriront le 18 novembre 2025, alors ne manquez pas de vous tenir informé de ce qu'il s'y passe : il pourrait s'agir d'indices relatifs au contenu de Classic +, du moins, c'est ce que nous espérons.
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