WoW MoP : Faut-il nerf le racial Troll ?

Berserker creuse l'écart en matière de DPS entre les Trolls et les autres races sur WoW Classic MoP, un équilibrage pourrait se profiler.
Sur WoW Classic
MoP, la race que vous choisissez a une incidence sur votre performance en PvP ou en PvE. Les raciaux Humains et Elfes offrent par exemple un avantage certain en champ de bataille ou en arène, tandis que la Horde domine plutôt en termes de performance en raid grâce à des compétences raciales alléchantes, en particulier pour les Trolls.
Le racial Troll provoque des écarts de DPS importants sur WoW Classic MoP
Si vous avez pour ambition de décrocher de belles parses sur WoW Classic MoP
, vous avez tout intérêt à créer un Troll. En effet, Berserker
, la compétence raciale, augmente votre hâte pendant 10 secondes, cumulable avec les effets de BL (Furie sanguinaire, Héroïsme). Pour des classes telles que les mages, les voleurs, les prêtres Ombre et surtout, les démonistes Affliction qui se doivent de snapshot leurs dots, il est donc indispensable d'être un Troll pour performer, et ce constat est vérifié par les logs et les simulations.
Prenons pour exemple le démoniste Affliction en P2 : le Troll peut atteindre 184 630 DPS, tandis que l'Elfe de sang ne peut prétendre qu'à un maximum de 176 845 DPS. De tels écarts sont voués à perdurer avec le Trône du Tonnerre, puisque les premières simulations pour le mage Feu sont sorties et présentent un écart d'environ 15 000 DPS entre le Troll et les autres (en raison du sort Altérer le temps
qui prolonge Berserker).
Des changements de race gratuits pour compenser l'éventuel nerf ?
Les plaintes et discussions relatives au racial Troll abondent sur les Discord des classes les plus concernées depuis le lancement de MoP. Pour beaucoup, Blizzard doit apporter un nerf aux Trolls, mais ce potentiel changement demeure en toute logique mal vu par ceux qui incarnent cette race.
L'un des arguments avancé par l'opposition est qu'ils ont payé pour devenir un Troll, en achetant un changement de race, parfois même accompagné d'un changement de faction, dans la boutique du jeu. Si un nerf était apporté, il serait donc correct d'accorder des changements de race gratuits pendant un laps de temps défini.
Il est toutefois un peu tôt pour penser à cela, étant donné que Blizzard n'a pas encore annoncé de nerf de Berserker
à l'heure où nous écrivons ces lignes. Cela demeure néanmoins tout à fait possible, car le développeur n'a pas hésité à apporter des ajustements sur MoP Classic
par rapport à la version d'origine. Les détails de la mise à jour de la P3 pourrait ainsi révéler un grand changement, mais pour le savoir, il faudra patienter encore un peu.
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