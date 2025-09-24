WoW Classic : Les serveurs Titan Reforged ouvriront en novembre 2025, un pas de plus vers Classic+ ?



le 24 septembre 2025 à 14h44 Publié par Amandine Paccou le 24 septembre 2025 à 14h44

La sortie des serveurs Titan Reforged en Chine donne espoir à la communauté de WoW Classic : et si cela indiquait que Classic+ était en préparation ?