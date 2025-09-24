WoW Classic : Les serveurs Titan Reforged ouvriront en novembre 2025, un pas de plus vers Classic+ ?

La sortie des serveurs Titan Reforged en Chine donne espoir à la communauté de WoW Classic : et si cela indiquait que Classic+ était en préparation ?
Avant la Saison de la Découverte de WoW
, les joueurs avaient pu évoluer sur la Saison de la Maîtrise, et bien entendu, beaucoup s'attendent à ce qu'une nouvelle expérience de ce type soit offerte prochainement. Cela sera bel et bien le cas, mais seulement sur les serveurs chinois.
Que sont les serveurs Titan Reforged de WoW ?
Depuis le mois de juillet 2025, la communauté de WoW
a été informée qu'une expérience Classic inédite serait proposée exclusivement sur les serveurs chinois : Titan Reforged Server - Chronos. Il s'agit d'une combinaison des 3 grandes versions Classic, Vanilla, The Burning Crusade, et bien sûr, de l'indétrônable Wrath of the Lich King, qui seront alors disponibles en même temps, avec des raids et donjons adaptés au niveau 80.
Concrètement, les joueurs progresseront de manière accélérée, et pourront découvrir chaque semaine un raid emprunté à l'une des trois extensions, et calibré pour 25 joueurs. Cerise sur le gâteau, les légendaires seront aussi mis à jour pour correspondre aux attentes du niveau 80, si bien qu'il sera par exemple possible de porter la Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent
dans la Citadelle de la Couronne de Glace (ICC).
Blizzard va se concentrer sur la Chine en 2026 pour l'expérience Classic
La date de sortie des serveurs Titan Reforged et les grandes lignes du contenu ont été confirmées en septembre 2025 par le biais du forum officiel
. L'aventure commencera en novembre prochain, et ce n'est pas du goût de tout le monde. En effet, Blizzard a en même indiqué que ces serveurs seront la priorité de l'équipe de développement de WoW Classic en 2026. Sans grande surprise, les joueurs issus des régions de l'Europe et de l'Amérique ont fait part de leur déception sur Reddit.
China's Exclusive Titan Reforged Servers Will Be the Classic Team's Main Focus For the Next Year
byu/rararatata inclassicwow
Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils ne pourront eux aussi découvrir ces serveurs, mais la décision du développeur peut se justifier par le fait que la Chine n'avait pas pu profiter de SoD.
Un autre indice indiquant l'arrivée de WoW Classic+ ?
Lorsque les serveurs Titan Reforged avaient été présentés en juillet, il avait été précisé que la Chine comme les continents de l'Ouest expérimenteraient en même temps le mystérieux nouveau projet Classic.
Les joueurs avaient rapidement déduit après l'annonce de la fin du développement de SoD que Classic+
était en préparation, et les dernières actions de Blizzard semblent aller dans ce sens.
Les poursuites à l'encontre d'Epoch et surtout, de WoW Turtle, laissent penser que le développeur œuvrerait bel et bien à ce projet enthousiasmant, tout comme le fait que WoD Classic n'a pas été confirmé. Continuer sur cette extension serait sans doute une erreur au regard de son impopularité, mais dans ce cas, qu'arrivera-t-il après MoP ?
Les serveurs anniversaire ne comblent pas les attentes de l'ensemble de la communauté, et il paraît peu probable que Classic réalise une longue pause. Classic+
pourrait ainsi voir le jour plus tôt que ce que nous imaginons, bien que nous n'ayons aucune certitude à ce sujet pour le moment. Il faudra alors patienter encore, et espérer que Blizzard fasse enfin l'annonce tant attendue par des milliers de joueurs.
commentaire (1)
C'est dégueulasse! Ils avaient qu'à leur donner aussi sod,et ne pas faire de différence des le début!!! En espérant que classic+ est pour bientôt sinon jvais cabler