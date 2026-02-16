WoW Classic+ : Que veulent vraiment les joueurs ? Un sondage massif dévoile les tendances

Un sondage à l'initiative de The Classic+ Project a permis de révéler les attentes de la communauté concernant le déploiement de potentiels serveurs WoW Classic+ en février 2026.

Depuis de nombreuses années, et plus intensément encore depuis la fin de la Saison de la Découverte de WoW Classic, la communauté réclame le lancement de serveurs « Classic+ ». L'engouement est tel qu'un fil Reddit a été créé, et le créateur de contenu "Joardee", bien connu pour son amour pour la classe du prêtre et du jeu en général, a lancé le site The Classic+ Project. Il a ainsi invité les joueurs à répondre à un vaste sondage, dans l'optique de savoir ce que vous attendez de cette potentielle future version de Classic. Les résultats ont été communiqués en février 2026.

Ce que vous voulez sur Classic+

Selon les résultats offerts par le site The Classic+ Project, si WoW Classic+ devenait réalité, les joueurs, dont plus de 35 000 se sont prononcés, voudraient que la taille des raids soit diminuée. Exit les instances à 40, un format à 20 serait préféré, avec la possibilité d'élargir le groupe si besoin, de la même façon que sur SoD. Par ailleurs, la difficulté devrait aussi être similaire à celle de la Saison, c'est-à-dire plus élevée que sur la version originale de Vanilla.





Un outil de Recherche pour les donjons serait aussi le bienvenu, mais sans pour autant vous accorder la possibilité de vous téléporter tout de suite dans l'instance : la communauté aspire à se déplacer de manière classique, mais en activant cette fois les pierres d'invocation. Les donjons devraient d'ailleurs proposer un mode héroïque avec de meilleures récompenses, mais le sondage révèle tout de même que la prudence est de mise en la matière.



Au niveau des classes, beaucoup s'accordent sur le fait que des spécialisations en retrait sur Vanilla devraient être viables sur Classic+, par exemple le druide équilibre ou le paladin protection. Des refontes pour dynamiser le gameplay sont espérées, ainsi que la résurrection de masse. L'implantation d'une double spécialisation fait presque l'unanimité, permettant de s'adapter aux besoins du groupe.





Sans surprise, de nouvelles professions, instances, et zones sont demandées, tout comme la possibilité d'incarner un Elfe de sang.

Ce que vous ne voulez pas sur Classic+

S'il y a bien une chose qui n'aurait pas sa place sur Classic+, cela serait les montures volantes. 81 % des votants jugent qu'elles n'ont rien à faire sur Vanilla, sans doute parce qu'elles marquent la fin des aventures en monde ouvert. La montée en niveau ne devrait pas non plus être facilitée, et la valeur des PO ne doit pas être modifiée. Qui plus est, le mode Guerre ne devrait pas être disponible, puisque le fonctionnement des serveurs par type, PvE ou PvP, est apprécié.







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Les questions qui font débat

La communauté peine à s'accorder sur certains points. En premier lieu, la transmogrification divise profondément les joueurs, 52 % ayant voté pour qu'elle ne soit pas accessible. Les raids au format GDKP devraient être interdits selon 55 % des répondants, même pour les joueurs Hardcore, qui ne sont que 47 % à avoir voté pour. La question des serveurs pose aussi problème, certains préférant un méga-serveur, tandis que d'autres estiment qu'une liste plus condensée serait idéale.





L'ajout de nouvelles classes incarne également un sujet délicat : 42 % aimeraient une classe inédite, 35 % une classe déjà existante sur la franchise.



Diverses autres questions ont été posées à la communauté WoW Classic+ par "Joardee", et vous pouvez toujours partager votre avis en vous allant sur The Classic+ Project. En dévoilant la feuille de route de 2026, Blizzard avait donné rendez-vous aux joueurs à la BlizzCon, qui réserverait une surprise majeure, sans ne livrer aucun détail. Classic+ serait-il en préparation ?