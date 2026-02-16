WoW Classic+ : Que veulent vraiment les joueurs ? Un sondage massif dévoile les tendances

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 février 2026 à 13h02
Un sondage à l'initiative de The Classic+ Project a permis de révéler les attentes de la communauté concernant le déploiement de potentiels serveurs WoW Classic+ en février 2026.
WoW Classic+ : Que veulent vraiment les joueurs ? Un sondage massif dévoile les tendances

Depuis de nombreuses années, et plus intensément encore depuis la fin de la Saison de la Découverte de WoW Classic, la communauté réclame le lancement de serveurs « Classic+ ». L'engouement est tel qu'un fil Reddit a été créé, et le créateur de contenu "Joardee", bien connu pour son amour pour la classe du prêtre et du jeu en général, a lancé le site The Classic+ Project. Il a ainsi invité les joueurs à répondre à un vaste sondage, dans l'optique de savoir ce que vous attendez de cette potentielle future version de Classic. Les résultats ont été communiqués en février 2026.

Ce que vous voulez sur Classic+

Selon les résultats offerts par le site The Classic+ Project, si WoW Classic+ devenait réalité, les joueurs, dont plus de 35 000 se sont prononcés, voudraient que la taille des raids soit diminuée. Exit les instances à 40, un format à 20 serait préféré, avec la possibilité d'élargir le groupe si besoin, de la même façon que sur SoD. Par ailleurs, la difficulté devrait aussi être similaire à celle de la Saison, c'est-à-dire plus élevée que sur la version originale de Vanilla.  

raid-classic
Un outil de Recherche pour les donjons serait aussi le bienvenu, mais sans pour autant vous accorder la possibilité de vous téléporter tout de suite dans l'instance : la communauté aspire à se déplacer de manière classique, mais en activant cette fois les pierres d'invocation. Les donjons devraient d'ailleurs proposer un mode héroïque avec de meilleures récompenses, mais le sondage révèle tout de même que la prudence est de mise en la matière.

Au niveau des classes, beaucoup s'accordent sur le fait que des spécialisations en retrait sur Vanilla devraient être viables sur Classic+, par exemple le druide équilibre ou le paladin protection. Des refontes pour dynamiser le gameplay sont espérées, ainsi que la résurrection de masse. L'implantation d'une double spécialisation fait presque l'unanimité, permettant de s'adapter aux besoins du groupe.

spe-change
Sans surprise, de nouvelles professions, instances, et zones sont demandées, tout comme la possibilité d'incarner un Elfe de sang.

Ce que vous ne voulez pas sur Classic+

S'il y a bien une  chose qui n'aurait pas sa place sur Classic+, cela serait les montures volantes. 81 % des votants jugent qu'elles n'ont rien à faire sur Vanilla, sans doute parce qu'elles marquent la fin des aventures en monde ouvert. La montée en niveau ne devrait pas non plus être facilitée, et la valeur des PO ne doit pas être modifiée. Qui plus est, le mode Guerre ne devrait pas être disponible, puisque le fonctionnement des serveurs par type, PvE ou PvP, est apprécié.

monture-volante

Chargement du sondage...

0 votant

Les questions qui font débat

La communauté peine à s'accorder sur certains points. En premier lieu, la transmogrification divise profondément les joueurs, 52 % ayant voté pour qu'elle ne soit pas accessible. Les raids au format GDKP devraient être interdits selon 55 % des répondants, même pour les joueurs Hardcore, qui ne sont que 47 % à avoir voté pour. La question des serveurs pose aussi problème, certains préférant un méga-serveur, tandis que d'autres estiment qu'une liste plus condensée serait idéale.

transmo
L'ajout de nouvelles classes incarne également un sujet délicat : 42 % aimeraient une classe inédite, 35 % une classe déjà existante sur la franchise.

Diverses autres questions ont été posées à la communauté WoW Classic+ par "Joardee", et vous pouvez toujours partager votre avis en vous allant sur The Classic+ Project. En dévoilant la feuille de route de 2026, Blizzard avait donné rendez-vous aux joueurs à la BlizzCon, qui réserverait une surprise majeure, sans ne livrer aucun détail. Classic+ serait-il en préparation ?

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)