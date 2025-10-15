WoW Classic Classic : Les mafias contrôlent l'économie du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 octobre 2025 à 14h30
L'économie des serveurs anniversaire de WoW Classic souffre. Les bots et la mafia décident de tout et oppressent les joueurs.
WoW Classic Classic : Les mafias contrôlent l'économie du jeu
L'économie des serveurs anniversaire de WoW Classic pose problème depuis le début, et cela avait commencé avec la crise des lotus noirs. Le développeur était alors intervenu en faisant en sorte que cette plante soit moins rare, puis en bannissant les raids au format Gdkp. Malheureusement, cela n'a pas réglé le problème de fond qui entache le quotidien des joueurs : les bots et la « mafia » règnent en maître.

La mafia fixe le prix des boosts sur WoW Classic Classic

Si l'interdiction des Gdkp semble avoir éliminé une partie des problèmes liés à l'économie sur les serveurs anniversaire de WoW, la situation n'est toujours pas optimale, loin de là. Sur Vanilla, c'est-à-dire une version du MMORPG où farmer est indispensable, les bots abondent.

Why there is SO MANY BOTS EVERYWHERE on anniversary?
byu/jwestlake inclassicwow

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Le fruit de leur travail est ensuite revendu à l'hôtel des ventes, permettant aux sites d'achats illégaux d'or de prospérer. Les bots ne sont pas les seuls à faire fructifier cela ; les vendeurs de boost trouvent rapidement des acheteurs, et les prix sont fixés par une « mafia ». 

Apparently there is a whole Mafia in WoW Classic that fixes boost prices and reports anyone that doesn't abide by their rules.
byu/modgone inclassicwow

Concrètement, un petit groupe de joueurs décide des tarifs standards concernant le boosting, et ceux qui ne respectent pas la règle subissent des conséquences graves. En raison du signalement massif (mass report), les boosters pratiquant leurs propres tarifs voient leur compte être suspendu ou banni. Ce débordement est ainsi rendu possible par la médiocrité du service client de Blizzard, qui a remplacé les maîtres du jeu par des machines.

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Les joueurs se sont par conséquent réunis sur Reddit pour discuter de la situation, et partagent le même constat : chaque aspect de l'économie de WoW Classic Classic est contrôlé par une mafia, faisant d'Azeroth un lieu sans foi ni loi, et détruisant la structure sociale du jeu. 

bots-wow-anniv
Les bots pullulent sur les serveurs anniversaire de WoW Classic.


Des armes de Naxxramas en échange de lotus noirs

En plus de cela, l'interdiction des raids en Gdkp aurait accentué ce phénomène. Puisqu'il n'est plus possible d'acheter de l'équipement contre de l'or, d'autres biens sont employés, en l'occurrence, des lotus noirs.

Anniversary LotusDKP: THC Sold for 387 Black Lotus
byu/tacocat777 inclassicwow

Cette publication partagée sur Reddit montre que l'arme Le Froid dévorant a été vendue contre 387 lotus noirs, une méthode contestable se substituant au Gdkp, qui encourage encore plus la prolifération des mafias contrôlant le marché du lotus noir. L'économie des serveurs anniversaire semble à présent impossible à redresser, sans doute en raison du caractère exigeant en matière de farming de Vanilla.

Même si sur MoP une telle interdiction serait capable de vraiment assainir l'économie, il n'en va pas de même sur un WoW nécessitant une multitude de consommables onéreux. Reste maintenant à espérer que Blizzard mette en place une solution à l'approche du lancement de TBC, et que l'éventuel Classic+ démarre tout de suite sur de meilleures bases.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (3)

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Akyn (invité) Le 21/10/2025 à 21:43

Blizzard font les chauds contre Turtle mais quand tu vois leur incompétence à tous les étages... ils feraient mieux d accepter les licences serveurs privés.

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132853 (invité) Le 15/10/2025 à 15:09

Blizzard fait la sourde oreille par cupidité, rien de plus...Honteux

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Elchapo (invité) Le 15/10/2025 à 14:45

Lotus Gdkp. On aura tout vu. De pire en pire...