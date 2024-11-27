WoW Classic Classic : La double spécialisation est disponible

La maintenance hebdomadaire du 27 novembre de WoW Classic a amené la double spécialisation. Retrouvez toutes les informations sur son coût et où l'apprendre dans cet article.
Comme l'avait annoncé Blizzard, des améliorations de taille
seront incluses sur WoW Classic
Classic, et parmi les nouveautés, la double spécialisation est désormais disponible quelques jours après l'ouverture des nouveaux serveurs. Les joueurs pourront ainsi enfin goûter aux plaisirs de la flexibilité, et feront par la même occasion de belles économies en évitant de changer de spécialisation avant ou après chaque raid. En effet, les amateurs de PvP dépensaient des sommes importantes chaque semaine pour s'optimiser pour le PvE et les champs de bataille, d'autant que le coût du changement de spécialisation augmentait à chaque fois, jusqu'à atteindre 50 pièces d'or. Le problème est donc réglé depuis la réinitialisation hebdomadaire du 27 novembre 2024, et vous pouvez d'ores et déjà vous offrir la double spécialisation
.
Combien coûte la double spécialisation sur les nouveaux serveurs Classic ?
Obtenir la double spécialisation sur WoW Classic Classic
vous reviendra à 50 pièces d'or
, comme sur la Saison de la Découverte. Cependant, puisqu'elle ne peut être apprise qu'à partir du niveau 40, c'est-à-dire au moment où vous aurez accès à votre première monture, nous vous recommandons d'opter pour cette seconde possibilité si vous n'avez pas les moyens d'acheter les deux. Il peut être difficile de réunir une telle somme en début de jeu, c'est pourquoi la patience risque d'être de mise, surtout si vous n'avez pas monté un métier permettant de vous enrichir
.
Où apprendre la double spécialisation sur WoW Classic ?
Pour bénéficier de la double spécialisation
sur les nouveaux serveurs Vanilla Classic
en 2024, il vous suffit de vous adresser à votre maître de classe
et de payer la commission une fois que vous êtes au moins niveau 40
.
Nous vous recommandons de vous servir de la macro suivante pour pouvoir changer de spécialisation en un clic
:
- Activer la spécialisation 1 → /run SetActiveTalentGroup(1)
- Activer la spécialisation 2 → /run SetActiveTalentGroup(2)
N'hésitez pas à non plus à avoir recours à un addon comme ItemRack (disponible sur CurseForge), afin d'enregistrer des builds et de pouvoir ainsi adapter votre équipement à la spécialisation active sans perdre de temps.
commentaires (2)
27 Novembre *
Effectivement, mon subconscient a du croire que c'était Noël avant l'heure :D Merci !