WoW Classic Classic : Blizzard annonce l'ajout de trois améliorations très attendues sur les nouveaux serveurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 novembre 2024 à 16h17
Des améliorations demandées depuis longtemps par les joueurs de WoW Classic seront appliquées sur les nouveaux serveurs en novembre 2024.
WoW Classic Classic : Blizzard annonce l'ajout de trois améliorations très attendues sur les nouveaux serveurs
À quelques jours de la sortie des nouveaux serveurs de WoW Classic Vanilla, Blizzard a annoncé l'ajout de quelques améliorations attendues depuis longtemps sur la première version du MMORPG.

Le courrier instantané sur un même compte, la double spécialisation et la suppression des limites de buffs et de debuffs arrivent sur WoW Classic Classic

Pour le plus grand bonheur des futurs joueurs de WoW Classic Classic, Blizzard a indiqué sur son forum officiel que quelques-unes des vœux les plus populaires au sein de la communauté seront exaucés. Tout d'abord, le courrier sera instantané entre tous les personnages d'un même compte, ce qui signifie que vous n'aurez plus besoin d'attendre une heure pour recevoir vos consommables préparés à la dernière minute.

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Entre autres, la double spécialisation fera son entrée sur Classic Classic. Même si elle n'aura de valeur que pour quelques classes (pour rappel, le prêtre ombre ou le druide équilibre n'existent pas sur Vanilla), elle est plus que bienvenue pour les amateurs de PvP, les guerriers, ou les démonistes qui seront chargés de tanker les Jumeaux dans le raid d'Ahn'Qiraj. Le prix de la double spécialisation n'est toutefois pas encore connu à ce jour.

Enfin, la dernière amélioration prévue pour les « fresh servers » devrait ravir les joueurs : la limite de buffs et de debuffs sera supprimée, comme sur Hardcore ou SoD. Autrement dit, les démonistes n'auront plus à craindre de s'attirer les foudres de leurs partenaires s'ils utilisent leur Corruption, et les druides restoration pourront à leur guise faire usage de Rétablissement.

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Ces bonnes nouvelles ont d'ores et déjà été commentées et saluées à de multiples reprises sur les réseaux, ce qui ne fait qu'accentuer l'enthousiasme des joueurs à l'idée de recommencer l'expérience Vanilla. Retrouvez toutes les informations relatives à la date de sortie des nouveaux serveurs Classic Classic dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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