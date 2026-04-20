De plus en plus populaire, Windrose, le jeu de pirates, n'en finit plus de séduire. Certains joueurs se demandent d'ailleurs si le titre figure dans le Game Pass, ou si une annonce a été faite.
Développé ainsi qu'édité par Kraken Express, Windrose est le nouveau jeu de survie qui cartonne
, notamment grâce à son univers pirates, très apprécié de la communauté. Disponible sur PC, avant une potentielle sortie sur console
, Windrose séduit de plus en plus de joueurs, lui permettant de battre des records sur Steam tout en ayant des retours très positifs. Mais certains se posent quelques questions, notamment pour savoir si Windrose arrivera dans le Game Pass
.
Windrose est-il dans le Game Pass ?
Allons droit au but et ne tournons pas autour du pot. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Windrose entre dans le catalogue du Game Pass
.
Il ne l'est pas lors de la sortie et ne le sera pas lors des semaines qui suivent. Les développeurs n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.
Toutefois, il n'est pas impossible que Windrose
intègre un jour le catalogue du Game Pass
. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, tout comme des AAA, tous les mois. Néanmoins, il faudra très probablement attendre la fin de l'accès anticipé avant qu'il n'arrive dans le Game Pass, puisque le catalogue, même sur PC, n'a pas forcément l'habitude de proposer des jeux dans cet état. Il faudra dans tous les cas être patients pour espérer voir Windrose être disponible dans le Game Pass, que ce soit sur PC ou sur console, s'il arrive un jour sur ce support.
En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir Windrose
, il va falloir passer par la case achat, via Steam. Le titre est à retrouver pour la somme de 29,99 €. Retrouvez d'ailleurs nos guides Windrose
, que ce soit où trouver le coffre du campement du voyageur
ou la fonctionnalité du voyage rapide
.
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