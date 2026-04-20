Campement du voyageur Windrose : où se trouvent les deux coffres ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 avril 2026 à 16h49
Le campement du voyageur est l'un des points d'intérêt de l'île de départ dans Windrose. Si l'un des coffres se trouve très facilement, le deuxième, lui, est bien plus difficile à récupérer.
Campement du voyageur Windrose : où se trouvent les deux coffres ?

Dans l'univers impitoyable de Windrose, l'exploration est souvent récompensée par des quêtes annexes qui facilitent vos premiers pas. Parmi elles, la découverte des points d'intérêt sont primordiaux, autant pour obtenir des ressources que de l'XP, qui vous permettra d'améliorer les compétences de votre personnage. Seulement, pour ce qui est du deuxième coffre présent sur le POI campement du voyageur, vous pourriez avoir quelques difficultés. Nous vous expliquons tout. 

Comment trouver le coffre caché du campement du voyageur ?

Comme vous l'avez vu, le premier coffre se trouve très facilement, au centre du lieu, bien qu'il soit gardé par des sangliers, ce qui vous demandera très certainement de sortir votre sabre avant de l'ouvrir. Cependant, vous aurez beau cherché, le deuxième n'est pas visible. C'est normal, celui-ci est caché, sous terre.

campement-coffre1
La première étape consiste à chercher un arbre mort, sur lequel un ruban rouge peut être trouvé (voir image ci-dessous). Il se trouve généralement à l'ouest du premier coffre. 

coffre-campement-voyageur
Notez toutefois qu'avant d'aller plus loin, vous aurez besoin d'une pelle. Si cela n'est pas votre cas, vous n'avez qu'à cliquer ci-dessous pour découvrir comment faire dans Windrose.

Découvrir comment avoir une pelle dans Windrose

Fabriquer la pelle

Avant de vous précipiter vers le marqueur, vous devrez impérativement posséder une pelle. Sans cet outil, impossible de déterrer le coffre. La recette de la pelle se débloque naturellement dès que vous produisez votre premier Lingot de Cuivre.

pelle-windrose
Rendez-vous à votre établi pour crafter votre outil. Vous aurez besoin de trois lingots de bronze et de 10 bois. Outre sa fonction première de modelage du terrain (creuser des trous, aplanir des collines), la pelle peut servir d'arme de fortune. Elle inflige des dégâts similaires à une massue ou un sabre de niveau 1, bien qu'elle ne puisse pas être améliorée par la suite.

 

Creusez pour trouver le coffre

Muni de votre pelle, dirigez-vous vers cet arbre donc et utilisez votre pelle pour tenter de trouver le coffre. Celui-ci se trouve très proche du tronc, inutile donc de partir trop loin. Vous devrez le trouver relativement vite. De petites étoiles jaillissent du sol lorsqu'une partie du coffre est visible, soyez donc attentif.

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Dans ce coffre vous obtiendrez 10 potions de soin et de la poudre à canon maison.

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