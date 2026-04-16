Windrose : Comment débloquer et utiliser le voyage rapide

Le monde de Windrose est vaste, et traverser l'océan à la voile peut s'avérer long. Découvrez comment crafter vos propres balises de téléportation, fabriquer la Cloche de voyage rapide et optimiser vos déplacements entre les îles pour régner sur les mers sans perdre de temps.
Dans Windrose
, ce jeu de survie pirate en coopération, l'immensité de l'océan et la multitude d'atolls peuvent rapidement donner le tournis. Si l'exploration maritime est au cœur de l'expérience, vous aurez inévitablement besoin de regagner vos bases rapidement pour stocker votre butin ou crafter de nouveaux équipements. Le voyage rapide existe bel et bien
, mais contrairement à de nombreux titres, il ne suffit pas de cliquer sur une icône de la carte pour se téléporter. Vous allez devoir faire preuve de talent de bâtisseur avant de pouvoir plier l'espace-temps.
Comment débloquer la Cloche de voyage rapide ?
Au début de votre aventure, vous serez confiné à votre île de départ pour assimiler les bases de la survie. C'est en progressant dans la quête initiale « Comment mon aventure sur la côte a commencé » que les choses sérieuses commencent. Dès que vous aurez fondu votre premier lingot de cuivre
, vous débloquerez la recette d'un objet essentiel, la Cloche de voyage rapide
.
Pour fabriquer cette cloche, vous aurez besoin des ressources suivantes :
- 10 lingots de cuivre
- 3 cordes
Notez que les plus chanceux pourront mettre la main sur cet objet sans passer par l'établi. Fouillez minutieusement les petites épaves dispersées sur les plages de votre île de départ et ouvrez tous les coffres que vous croisez, ils contiennent parfois une cloche déjà prête à l'emploi.
Installer et configurer vos points de voyage rapide
Posséder la cloche ne suffit pas : elle sert de composant pour construire un Point de voyage rapide
. Pour ce faire, ouvrez votre menu de construction (touche B), puis rendez-vous dans l'onglet Artisanat et Utilitaires
. La recette requiert :
- 20 unités de bois
- 1 Cloche de voyage rapide
Attention à l'emplacement ! Ces points de téléportation ne peuvent être placés qu'en bord de mer
, à la manière d'un quai. Vous ne pourrez jamais en ériger un au centre d'une île ou dans les terres, ce qui limite donc les possibilités de voyages rapides dans Windrose. De plus, sachez que vous êtes limité à un maximum de dix points personnalisés
par monde. Si vous atteignez cette limite, vous devrez détruire une ancienne structure pour en libérer une nouvelle. Il est donc primordial de les placer sur les îles les plus riches en ressources ou à proximité de vos avant-postes majeurs.
Le fonctionnement du voyage rapide en mer et en coopération
Une fois votre réseau de balises installé, les règles de transport diffèrent selon votre situation :
- À pied : Vous ne pouvez voyager que d'un Point de voyage rapide vers un autre Point de voyage rapide déjà découvert ou construit.
- En mer : C'est ici que le système devient réellement avantageux. Lorsque vous êtes à la barre de votre navire, vous pouvez ouvrir votre carte et vous téléporter vers n'importe quel point de passage à tout moment. La seule condition est de ne pas être engagé en combat ou poursuivi par des ennemis.
Pour ce qui est du mode coopération, soyez vigilant : il arrive que le capitaine se téléporte seul en laissant son équipage derrière lui. Si cela se produit, vous devrez simplement invoquer votre navire
à votre nouvelle position pour regrouper tout le monde.
Découvrir les points de passage permanents
En dehors de vos propres constructions, le monde de Windrose regorge de points de voyage rapide fixes
. Ces derniers sont généralement situés dans les grandes colonies ou les bases de factions. Par exemple, l'île de Tortuga ou le repaire de la faction des Bouccaniers possèdent des points de téléportation permanents (souvent représentés par des feux de camp).
Il vous suffit de les visiter une première fois pour les débloquer définitivement sur votre carte, vous offrant ainsi un accès direct aux comptoirs commerciaux pour revendre vos cargaisons de butin.Windrose
est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment détruire un bâtiment
, mais aussi obtenir rapidement de l'XP
.
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