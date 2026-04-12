Windrose sortira-t-il sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Alors que Windrose s'apprête à lever l'ancre en accès anticipé sur PC, de nombreux joueurs console espèrent rejoindre l'aventure. Découvrez toutes les informations officielles concernant les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch de ce jeu de piraterie très attendu.
Après une bêta ouverte particulièrement suivie et réussie, Resident Evil Requiem arrive en accès anticipé sur Steam
. Entre les batailles navales épiques, la construction de forteresses et une campagne massive de près de 70 heures, le titre de piraterie a de quoi faire saliver les amateurs de grandes épopées maritimes. Mais compte tenu de l'engouement autour du titre, toute une communauté se pose une question, comme toujours, Windrose sortira-t-il sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch ?
Une sortie prévue sur PlayStation 5 ?
Pour les possesseurs de la console de Sony, la réponse risque d'être décevante. Windrose ne sortira pas sur PS5 en même temps que la version PC
. Ce choix s'explique assez logiquement par la nature même du projet, le jeu n'en est qu'au début de son accès anticipé.
Selon les prévisions des développeurs, cette phase de test et de peaufinage pourrait durer au moins deux ans. Porter un titre en constante évolution sur une plateforme comme la PlayStation 5 représente un défi technique et financier colossal pour un studio indépendant. Il est en effet bien plus complexe de déployer des mises à jour hebdomadaires sur console que sur PC. Il faudra donc attendre la version 1.0, soit la sortie définitive, pour espérer voir le pavillon noir flotter sur les machines de Sony
.
Qu'en est-il des versions Xbox Series ?
Le constat est identique pour l'écosystème Microsoft. Windrose ne sera pas disponible sur Xbox Series X|S lors de son lancement initial et rien n'a été annoncé
. Historiquement, si un jeu indépendant de cette envergure fait l'impasse sur une console lors de son accès anticipé, il est rare qu'il débarque sur la concurrence directe au même moment.
Toutefois, rien n'est gravé dans le marbre pour l'avenir. Le gameplay d'action-aventure à la troisième personne de Windrose
se prête parfaitement à une prise en main à la manette. Une fois que le titre sera stabilisé et riche en contenu, une arrivée dans le catalogue Xbox (voire une intégration au Game Pass) reste une éventualité crédible, bien qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour pour le moment. En sachant que Xbox propose le programme Game Preview, qui accueille des jeux en accès anticipé, il est possible que Windrose
arrive sur cette plateforme avant le lancement de la 1.0.
Le cas de la Nintendo Switch 2
Sans grande surprise, Windrose ne prévoit aucune sortie sur Nintendo Switch 2
à court terme. L'échelle du monde persistant, la densité des îles à explorer et la gourmandise technique des affrontements navals rendent un portage sur la console hybride actuelle extrêmement complexe, si ce n'est impossible sans compromis majeurs.
En résumé, si Windrose arrive en accès anticipé sur PC, et que des portages sont potentiellement possibles sur consoles
, il faudra d'une part attendre l'arrivée de la 1.0, mais aussi espérer que le titre soit un succès, sans quoi ces versions risquent très vite d'être mises aux oubliettes.
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