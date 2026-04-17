Quinze hommes sur le coffre d'un mort Windrose : Comment terminer la quête ?

Quinze hommes sur le coffre d'un mort est l'une des première quête secondaire de Windrose. Si vous ne savez pas comment la terminer, voici tout ce qu'il faut savoir.
Dans l'univers impitoyable de Windrose
, l'exploration est souvent récompensée par des quêtes annexes qui facilitent vos premiers pas. Parmi elles, la mission « Quinze hommes sur le coffre d'un mort » fait office d'introduction parfaite aux mécaniques de fouille et d'artisanat. Disponible dès votre arrivée sur l'île, cette quête nécessite toutefois un peu de préparation avant de pouvoir déterrer les richesses qu'elle promet.
Où trouver le début de la quête ?
Pour initier la quête, vous devez mettre la main sur un objet spécifique, le Croquis flou de l'île. Cet objet se trouve systématiquement dans un coffre situé au point d'intérêt Reste de pirate, qui se dresse normalement à l'est de votre point d'apparition initial.
En ouvrant ce coffre, vous récupérerez non seulement la carte, mais aussi une arme ainsi qu'une lampe, un accessoire fort utile pour vos futures sessions de minage. Une fois la carte en votre possession, le journal de quête s'actualise et un marqueur apparaît sur votre boussole
, vous orientant vers le nord du campement pirate.
Fabriquer la pelle
Avant de vous précipiter vers le marqueur, vous devrez impérativement posséder une pelle
. Sans cet outil, impossible de déterrer le coffre. La recette de la pelle se débloque naturellement dès que vous produisez votre premier Lingot de Cuivre
.
Rendez-vous à votre établi pour crafter votre outil. Vous aurez besoin de trois lingots de bronze et de 10 bois. Outre sa fonction première de modelage du terrain (creuser des trous, aplanir des collines), la pelle peut servir d'arme de fortune. Elle inflige des dégâts similaires à une massue ou un sabre de niveau 1, bien qu'elle ne puisse pas être améliorée par la suite.
Localisation du trésor et combat final
Muni de votre pelle, dirigez-vous vers le marqueur de quête. Vous y découvrirez un alignement macabre de quatre squelettes
. C'est précisément au centre de ces ossements que vous devez creuser pour révéler le coffre enfoui.
Préparez-vous au combat avant d'interagir avec l'objet : dès que vous toucherez au coffre et que vous suivrez le dialogue, quatre Noyés
apparaîtront pour protéger leur bien. Pour valider la quête Quinze hommes sur le coffre d'un mort
, vous devez impérativement éliminer ces quatre ennemis. Attention, si vous fuyez la zone ou si vous mourez, le combat se réinitialise totalement.
Une fois les monstres renvoyés dans les profondeurs, interagissez à nouveau avec le coffre pour empocher vos récompenses : 5 Guinées, 4 lingots d'argent
et un bonus d'expérience non négligeable pour votre début d'aventure.Windrose
est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment détruire un bâtiment
, mais aussi obtenir et utiliser la Fibre Végétale
.
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