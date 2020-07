Ubisoft Forward : Que faut-il espérer ?

Ubisoft tiendra, ce dimanche 12 juillet à 21 heures, une conférence numérique qui présentera les projets du studio, avec, espérons-le, de bonnes surprises. Mais que faut-il réellement espéré de l'événement ?

Suite à l'annulation de l'E3 et de nombreuses autres conférences qui servent aux différents éditeurs de l'industrie vidéoludique de présenter leurs projets, les studios ont dû innover pour proposer un format numérique, que d'autres avaient déjà adopté, l'image de Sony et Nintendo.Ainsi, après avoir notamment découvert quelques jeux de la Xbox Series X via un Inside Xbox quelque peu décevant, une conférence de présentation de la PS5 par Sony envoûtante et un EA Play version 2020 en deçà des attentes, excepté pour les joueurs d' Apex Legends , voilà que c'est au tour d'Ubisoft d'attirer les regards du monde entier pour présenter ses nombreux projets, connus et inconnus. Néanmoins, l'doit-il être attendu avec impatience ?Visibles notamment dans la bande-annonce nous donnant rendez-vous pour l'événement,. Nous pouvons par exemple nommer Watch Dogs Legion et, le battle royale qui sort d'une première phase de tests assez concluante. Ces derniers seront, normalement, les portes-étendard de cette soirée., au risque d'une grande déception, d'autant plus qu'ils ont été au cœur de plusieurs leaks.Pour ce qui est des jeux déjà sortis,(voir plus bas). Toutefois, ils ne devraient pas monopoliser l'attention, comme les trois jeux cités ci-dessus.Outre Watch Dogs Legion, Ubisoft avait annoncé trois autres jeux majeurs lors de l'E3 2019, dont Rainbow Six: Quarantine et Gods & Monsters , qui devraient déjà être disponibles.(à l'image de Watch Dogs Legion), seulement ces derniers n'ont pas montré le moindre signe de vie depuis, ou alors très léger, et Ubisoft ne les a pas mis en avant pour la promotion de son événement. Le troisième, Roller Champions , s'est lui montré en début d'année, en annonçant une alpha fermée., qui pourraient rester silencieux encore quelque temps, même si nous ne sommes pas à l'abri d'une agréable surprise.Chaque événement propose souvent son lot de surprise,. Le 10 juillet, le PS Store a accidentellement mis en ligne la fiche du jeu , nous en apprenant un peu plus sur l'opus, même si rien n'est officiel.pour une sortie à plus long terme, étant donné que le calendrier des sorties de ces prochains mois est particulièrement chargé pour l'éditeur français, avec pas moins de cinq jeux majeurs casés d'ici mars 2021 Le premier a été repoussé à maintes reprises et pour retrouver la dernière trace de vie du jeu naval il faut remonter jusqu'en mai 2019 . Il s'agit par ailleurs du dernier tweet du compte Twitter, n'augurant rien de bon.Pour ce qui est du second,. Si Beyond Good & Evil 2 s'est montré lors de l'E3 2019, il n'est pas la priorité du studio, qui n'a pas prévu de le sortir avant avril 2021 , au plus tôt. Il est donc possible que BGE2 soit zappé cette année, pour revenir de plus belle en 2021.Les réponses à ces questions et ces suppositions seront données. Vous pourrez bien évidemment compter sur nous pour vous transmettre les annonces les plus importantes de l'événement, afin de ne rien manquer si vous ne le suivez pas.