Watch Dogs: Legion : Carte (map) interactive de Londres

, catégorisé comme jeu d'action-aventure et d'infiltration, propose un monde ouvert (Londres) assez vaste. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel élément. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les boutiques de vêtements, les points de téléportation, les bars avec un jeu de fléchettes, etc. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de se repérer tant la carte est grande. C'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose tous les quartiers de Londres, qui peuvent être explorés sur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, notamment les collectibles (reliques, fichiers audio, point tech etc.), les zones interdites et bien d'autres. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, que vous ne savez plus où trouver un élément ou que vous désirez obtenir le Platine/100 % du jeu,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.