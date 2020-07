Far Cry 6 sortirait en février selon les derniers leaks

Le prochain opus de la série Far Cry est victime d'une importante fuite de la part du PlayStation Store, qui nous indique sa date de sortie, des informations sur l'histoire et un upgrade pour la PS5.

Après les fuites pour Assassin's Creed: Valhalla , et les nombreuses rumeurs et spéculations qui entourent le prochain opus de la sérieUbisoft n'est pas verni. Alors que l'acteur Giancarlo Esposito, ayant notamment joué dans Breaking Bad, a récemment annoncé qu'il tiendrait un rôle important dans un jeu d'ampleur , de nombreux joueurs ont imaginé qu'il camperait le rôle de l'antagoniste de, chose qui semble se confirmer.Le PS Store est effectivement à l'origine d'une fuite importante ce 10 juillet, deux jours avant l'Ubisoft Forward,(voir plus bas), nous apprenant moult informations. Un conseil, si vous ne souhaitez pas être spoilé et souhaitez garder la surprise pour ce 12 juillet nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture.Ainsi, cemettrait en avant « un paradis tropical intemporel » dans le plus gros espace de jeu jamais conçu pour la série, l'île de Yara. Cette dernière, si les informations se confirment,, qui entraînerait son fils dans ses traces (le jeune homme visible sur la miniature).Outre l'upgrade gratuit pour passer à la version PS5, nous apprenons que. Une date qui peut sembler plausible lorsque l'on regarde la sortie de Far Cry New Dawn (15 février) notamment. Cependant, les grosses productions ont plutôt l'habitude d'être lancées le mardi ou le vendredi, et le 18 février 2021 tombe un jeudi. Cette dernière information, à l'instar de toutes les autres même si le tout semble crédible, est donc à prendre avec des pincettes. Nous aurons de plus amples détails sur cet opus dès ce 12 juillet, à 21h, à l'occasion de l'Ubisoft Forward.