Ubisoft confirme la sortie de cinq AAA avant mars 2021

Après une année 2020 en demi-teinte, Ubisoft aurait pour objectif de sortir cinq jeux très attendus avant le mois de mars 2021.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Il y a quelques mois déjà, Ubisoft organisait une réunion publique avec ses investisseurs afin de parler des finances et bénéfices de l'entreprise française. Malheureusement,à une date encore inconnue et nous n'avons eu aucune nouvelle information concernant l'avancement de leur développement.Afin de clôturer le trimestre passé, une rencontre du même type à eu lieu il y a seulement quelques heures et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'intéressantes informations ont été confirmées. En effet,, dont trois entre octobre et décembre 2020 et deux au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Vous l'aurez deviné, les trois titres cités plus haut font évidemment partie du quinté, mais le mystère plane encore sur l'identité des deux autres œuvres qui seraient, selon les dires d'Ubisoft, issues des « plus grosses franchises » de l'entreprise.Alors, Rayman ? Prince of Persia ? Splinter Cell ? Et bien, selon Jason Schreier, le célèbre rédacteur en chef du site Kotaku, les fans de Sam Fisher et des autres héros emblématiques du développeur français vont être déçus puisqueOutre ces titres, Just Dance 2021, Roller Champions et d'autres titres tels que Beyond Good & Evil 2 et Skull & Bones devraient pareillement faire leurs apparitions sur nos machines au cours des années 2020 ou 2021. Malheureusement, cela signifie également que