Watch Dogs: Legion en passe de recevoir une Director's Cut Edition ?

Depuis la sortie de Watch Dogs: Legion en 2020, la licence semblait avoir été mise de côté. Cependant, elle pourrait bien revenir sur le devant de la scène d'après le célèbre insider Tom Henderson.
Le début de l'année 2026 n'a pas été de tout repos pour les passionnés des licences d'Ubisoft. Alors que plusieurs grands noms ont vu des projets être annulés, certains joueurs s'inquiètent du sort de franchises qui n'ont pas eu droit à de nouveaux jeux depuis quelques années. C'est notamment le cas de Watch Dogs.
Malgré la véritable tempête subie par l'éditeur et l'absence totale de nouvelles depuis 2020, la licence ne semble pas avoir été jetée aux oubliettes. À la toute fin du mois de janvier 2026, l'insider Tom Henderson insufflait une étincelle d'espoir dans le cœur des amateurs de la franchise en déclarant qu'elle n'était « pas exactement » morte
.
Watch Dogs: Legion Director's Cut dans les tuyaux d'Ubisoft ?
Le 27 février 2026, il a donné une nouvelle raison de croire que c'était bien le cas, en mentionnant un projet en lien avec Watch Dogs: Legion
. Dans un épisode de l'émission Insider Gaming Weekly, Tom Henderson avoue avoir découvert que quelque chose semble prévu pour le deuxième jeu de la licence
. Il évoque le possible développement d'une version Director's Cut.
J'ai entendu dire qu'ils envisageaient une version entièrement en mode nuit, ou quelque chose du genre. C'est un peu la nouvelle stratégie d'Ubisoft, je crois. Ils essaient de proposer des Director's Cuts et de nouvelles versions de jeux déjà sortis. Un peu comme des remasters, non ?
Une information à mettre au conditionnel sans confirmation officielle
Il ajoute que de nouveaux éléments narratifs pourraient être ajoutés dans cette version car les équipes tourneraient actuellement des séquences en motion capture
.
D'ailleurs, de tels propos concordent avec une rumeur partagée sur ResetEra par un certain shinobi602
, selon laquelle la franchise n'est pas tout à fait morte. Quant au choix de l'opus Legion et non du premier jeu, il serait possiblement lié à des contraintes technologiques, Watch Dogs: Legion étant le plus facile à adapter aux consoles modernes
.
Toutefois, il faut garder en tête qu'il s'agit de simples spéculations, même si Tom Henderson est généralement très bien renseigné. L'idéal reste donc de guetter une annonce officielle de la part d'Ubisoft et d'espérer, en attendant cette nouvelle, le retour du monde de Watch Dogs sur nos consoles.
commentaire (0)