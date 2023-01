Watch Dogs: Legion : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Watch Dogs: Legion ?

Histoire principale → Près de 20 heures.

→ Près de 20 heures. Histoire principale et de l'annexe → Plus de 30 heures.

→ Plus de 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 40 heures.

Sorti en octobre 2020,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam). Depuis son lancement, de nombreux joueurs et joueuses désirent se lancer sur ce troisième opus de la licence Watch Dogs, développée par Ubisoft, et se demandent alorsComme pour la plupart des jeux, lavarie en fonction de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous recherchez le 100 % ou Platine du titre, vous passerez nécessairement plus de temps sur le soft qu'un joueur s'intéressant qu'aux missions principales. Par ailleurs, notons que sur, vous avez l'opportunité d'accomplir diverses missions/activités secondaires, et ce dans un monde très ouvert. Par ailleurs, depuis sa sortie, le titre a eu le droit à du contenu additionnel, dont le DLC « Bloodline ». Or, ici, nous ne nous intéressons qu'au jeu de base et saCependant, d'après notre expérience sur le soft et les retours des joueurs, voici(jeu de base) avant de le terminer, et ce selon différents objectifs.Ce qui est relativement correct, vous en conviendrez certainement. À titre informatif, ladeest assez similaire à celle de, qui proposait lui aussi un monde ouvert plutôt vaste et de nombreuses activités annexes, en plus des missions principales.Rappelons, pour finir, queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam).