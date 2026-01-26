La franchise Watch Dogs ne serait peut-être pas morte

Alors qu'Ubisoft a entamé une énième restructuration, multipliant les annulations de projets, un insider réputé vient semer le doute quant à la mort supposée de la franchise Watch Dogs. Contre toute attente, Ubisoft pourrait encore avoir des plans pour ses hackers, et il ne s'agirait pas uniquement du film.
Être un fan d'Ubisoft par les temps qui courent demande une certaine résilience émotionnelle. Entre les reports incessants, les annulations, notamment celle du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps
ou les reports internes, repoussant des projets ultras attendus, tel qu'un remake d'Assassin's Creed IV : Black Flag
, le catalogue de l'éditeur français semble traverser une zone de fortes turbulences. Au milieu de ce marasme, la franchise Watch Dogs semblait avoir été discrètement rangée au placard depuis la sortie de l'épisode Legion en 2020. Pourtant, il semblerait que l'histoire ne soit pas encore terminée.
Un démenti qui redonne de l'espoir
Tout est parti d'une déclaration de Tom Henderson, figure incontournable de l'information vidéoludique via Insider Gaming, qui affirmait récemment dans son podcast que la licence était au point mort, tout comme des rumeurs indiquaient il y a quelques années qu'elle était « morte et enterrée »
. Une nouvelle qui avait de quoi décourager les derniers fidèles de DedSec, déjà peu gâtés ces dernières années. C'était sans compter sur l'intervention de shinobi602, un autre insider respecté de l'industrie, qui a tenu à nuancer fermement ces propos sur les forums de ResetEra
. À l'affirmation selon laquelle la franchise était morte, il a répondu laconiquement :
Pas exactement.
Cette simple phrase a suffi à enflammer la communauté. La première réaction logique serait de penser au film Watch Dogs actuellement en production. Cependant, lorsque la question lui a été posée directement pour savoir s'il faisait référence au long-métrage ou aux jeux vidéo, la réponse de shinobi602 a été sans équivoque, « je ne parle pas d'un film.
»
Un nouvel opus ou une simple mise à jour ?
Si cette déclaration confirme qu'il y a encore de la vie du côté du code source de Watch Dogs, il faut garder la tête froide et ne pas s'emballer trop vite. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un Watch Dogs 4 est en développement actif dans les studios de Montréal ou de Toronto
. L'industrie du jeu vidéo est friande de nuances et les attentes doivent être tempérées.
L'hypothèse la plus plausible, en dehors d'un tout nouveau jeu AAA, pourrait concerner des mises à jour techniques pour la trilogie existante. À l'instar de ce qu'Ubisoft a réalisé pour Far Cry 3 Classic Edition ou pour Far Cry Primal, nous pourrions voir arriver des correctifs débloquant le 60 FPS sur les consoles de génération actuelle (PS5 et Xbox Series). Ce type de support post-lancement permettrait de maintenir la propriété intellectuelle en vie à moindre coût en attendant des jours meilleurs.
Une licence en sursis plutôt qu'au cimetière
Il est difficile de prédire avec certitude les plans d'Ubisoft, surtout dans le contexte de leur grande réorganisation interne actuelle. Toutefois, la nuance apportée par shinobi602 suggère que Watch Dogs se trouve davantage dans les limbes que dans la tombe
, surtout que la licence n'a été mentionnée nulle part, contrairement aux autres marques majeures du studio. Reste à voir si ce « pas exactement
» débouchera sur une annonce concrète dans les mois à venir ou s'il ne s'agit que d'un maintien artificiel des anciens titres via des mises à jour techniques.Watch Dogs: Legion
est, pour rappel, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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