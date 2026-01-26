La franchise Watch Dogs ne serait peut-être pas morte



le 26 janvier 2026 à 15h21 Publié par Corentin Rimbert le 26 janvier 2026 à 15h21

Alors qu'Ubisoft a entamé une énième restructuration, multipliant les annulations de projets, un insider réputé vient semer le doute quant à la mort supposée de la franchise Watch Dogs. Contre toute attente, Ubisoft pourrait encore avoir des plans pour ses hackers, et il ne s'agirait pas uniquement du film.