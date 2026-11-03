Warzone : Le contenu de la saison 1 a été révélé, on fait le point

Activision a, récemment, dévoilé des détails sur le contenu de la saison 1 de son battle royale Warzone. Il est donc temps de faire le point sur les nouveautés à venir.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Warzone 2.0 (désormais nommé Call of Duty: Warzone) va avoir le droit à sa saison 1 dans très peu de temps. Afin de préparer les joueurs et les joueuses au lancement de celle-ci, Activision a partagé des détails concernant la saison 1 de Warzone. Voici, comme toujours, un récapitulatif des informations clés à connaître.

La saison 1 marque l'arrivée de Warzone sur Switch 2

Avant toute chose, Activision a précisé que le lancement de la saison 1 sur Warzone marque notamment l'arrivée du battle royale sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Ainsi, dès le 6 novembre 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur Switch 2 pourront se lancer sur le champ de bataille. À ce propos, remarquons que les versions PS4 et Xbox One de Warzone ne seront plus jouables à compter du 6 novembre prochain.

La saison 1 implante des changements sur Warzone

Afin de coller au gameplay du dernier opus Call of Duty, Warzone va accueillir quelques changements avec la saison 1. Avec l'arrivée de cette saison, les joueurs et les joueuses verront notamment leur niveau être réinitialisé. De plus, ces derniers auront accès aux 33 armes de Modern Warfare 4, mais aussi aux accessoires Apex et Opérateurs de la saison 1. La communauté jouant à Warzone pourra aussi se lancer dans les défis quotidiens et les défis de cartes de visite.

Activision a indiqué, par la suite, que le Tactical sprint sera dès lors accessible à tous les opérateurs (sans avoir de Perk équipé) sur Warzone, alors que les joueurs pourront tirer leurs alliés tout en les réanimant. Des ajustements pour l'équilibrage des armes et des améliorations diverses sont aussi au programme.

Les nouveautés de la saison 1 sur Warzone

La saison 1 introduira une toute nouvelle carte sur le battle royale Warzone, à savoir Hajin. Cette map contient pas moins de 13 POI (comprenez « points d'intérêt » en français) et proposera diverses conditions météorologiques : « Du ciel dégagé au brouillard, en passant par le vent, la pluie et les orages lointains, les conditions météorologiques locales modifient l'aspect et l'ambiance de l'environnement ».

En ce qui concerne le mode Résurgence, les joueurs et les joueuses pourront, là encore, découvrir une toute nouvelle carte au lancement de la saison 1 sur Warzone. Il s'agit de la map Zodiac, qui est décrite comme « une zone de combat compacte construite autour du siège social de DRC Advanced Systems, spécialisé dans l'assemblage et la fabrication de drones, situé en Corée du Sud ». Au cours de la saison, la communauté pourra lancer des parties sur Verdansk et Rebirth Island.

Cette nouvelle saison apportera également de nouveaux modes de jeu à durée limitée :

Rally Point (sur Zodiac - 20 joueurs max) : « Une expérience d'entraînement qui vous permet de découvrir les mécanismes de jeu de Call of Duty: Warzone ».

Massive Resurgence (sur Hajin - 120 joueurs max) : « Récupérez du butin et battez-vous pour survivre sur une vaste carte. Redéployez vos alliés, repositionnez-vous à mesure que la zone de gaz se resserre et surpassez toutes les équipes adverses ».

Loaded Resurgence (sur Zodiac ainsi que Rebirth Island - 44 joueurs max) : « Déployez-vous avec l'équipement de votre choix, gagnez des avantages en éliminant des adversaires et progressez vers le statut de spécialiste. Continuez à vous battre jusqu'à ce que votre équipe soit la dernière debout ».

Les développeurs ont prévu d'implanter divers Perks, dont certains sont jugés « Elite » (Athleticism, Phantom, Fieldcraft), en plus de différents équipements et améliorations de terrain. Sans oublier, des séries d'éliminations et des véhicules (Sedan, Grizzly, Polaris DAGOR, Cargo Truck) afin de se déplacer plus rapidement sur le champ de bataille.

Rendez-vous donc le 6 novembre pour découvrir la saison 1 de Warzone. Pour rappel, le battle royale est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 arrivera en même temps que la première saison.