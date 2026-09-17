Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2026 à 11h26
le 17 septembre 2026 à 11h26
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.
En ce jeudi 17 septembre 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 6. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison apporte son lot de nouveautés sur le titre, dont de nouvelles armes et de nouveaux événements. Sans oublier, divers changements et ajustements.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 17 septembre 2026, qui est liée à la saison 6, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote également de la saison 6, est disponible dans un article dédié.
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Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Patch notes de la saison 6 de Warzone, MàJ du 17 septembre 2026
Cartes
- Haunted Hollow :
- Une force maléfique s'est emparée de Haven's Hollow, transformant des lieux familiers en nouveaux endroits inquiétants. Découvrez les sinistres changements qui ont envahi la ville, du bateau fluvial enchevêtré à l'incendie qui fait rage à la scierie, en passant par le vortex gravitationnel du manoir. Des tentacules cosmiques dominent l'horizon, annonçant l'arrivée d'horreurs surnaturelles inconnues, tandis que des traces d'activité occulte parsèment ce paysage plongé dans l'obscurité.
Modes
- Giant Infected sur Haunted Hollow.
Général
Ajustements
- Récompenses de série de victoire :
- Battle royale :
- Remportez 10 parties consécutives : Camouflage d'arme Eye of the Storm.
- Remportez 25 victoires consécutives : Camouflage d'arme Stormfront.
- Résurgence :
- Remportez 30 parties consécutives : Camouflage d'arme Harvest Haunt.
- Remportez 50 parties consécutives : Camouflage d'arme Neon Nightmares.
- Black Ops Royale :
- Remportez 10 parties consécutives : Camouflage d'arme Crimson Omen.
- Remportez 25 parties consécutives : Camouflage d'arme Contagion.
- Modifications pour le système AFK :
- Les joueurs verront désormais s'afficher des notifications en haut à droite de l'écran lorsque le jeu détectera une inactivité.
- Les coéquipiers des joueurs AFK verront désormais s'afficher une alerte en haut à droite lorsqu'un de leurs coéquipiers sera détecté comme inactif.
Ranked Play
- Ces éléments ne sont plus soumis à des restrictions pour les loadout en mode Classé :
- NX Ravager
- Flèche explosive pour arbalète
- M10 Breacher
- Arrow 109 & A.R.C M1
- Accessoires :
- Solaris Holo-IR
- M335-X Frag
- M335-X Tempest
- Launcher Mirage Tandem
- Conversion M34 Novaline Garand
- Kit M15 Mod 0 AMR Calibre .50
- XM325 Titan Wield
- Kit de conversion PDW Lightframe MK.78
- Armes non létales :
- Claymore
Ajustements pour le gameplay
- Battle Royale et Résurgence :
- Refonte des drones de ravitaillement :
- Ajustement du nombre total de drones dans le ciel.
- Ils ne survolent désormais que les zones de butin de grande valeur.
- La destruction d'un drone de ravitaillement entraîne l'apparition de nouveaux drones, dans la limite d'un nombre spécifique par cercle.
- Augmentation du nombre de caisses légendaires transportées par les drones de ravitaillement.
- Réduction du nombre de caisses non légendaires transportées par les drones de ravitaillement.
- Ils se déploient désormais pendant la phase d'infiltration et restent actifs plus longtemps tout au long de la partie.
- Leur vol est plus prévisible et ils évitent de planer à basse altitude.
- Ils n'apparaissent plus dans la zone de gaz.
- Résurgence :
- Ajustements des kits Quickdrop :
- Ajout d'un nouvel effet de butin indiquant le montant d'argent gagné lors de la conversion automatique des kits Quickdrop.
Ajustements pour le loot et l'économie
- Battle royale et Résurgence :
- Les Perks à récupérer ont été mis à jour :
- En tant que récompenses de contrats : Hunter, Tempered, Momentum, Shrouded.
- Dans les Legendary Supply Boxes : Drill Instructor, Surveyor, Momentum, Shrouded.
- Butin au sol :
- Suppression de la Utility Box dans le butin et ajout de la caisse d'armure et de la caisse de munitions.
- Suppression de la hache de combat et ajout de la grenade à fragmentation.
- Suppression de la grenade flash et ajout de la Concussion Grenade.
- Zones de butin de grande valeur sur Verdansk :
- Superstore, Hospital, Stadium.
Ajustements pour les événements publics
- Battle royale et Résurgence :
- Juggernaut Public Event : Cet événement a été désactivé.
Ajustements pour les stations d'achat
- Battle royale et Résurgence :
- Cluster Strike : Cluster Stike a été ajouté aux stations d'achat pour 4 000$.
Ajustements pour les Killstreaks
- Battle royale et Résurgence :
- Avertissement de séries de victoires : L'avertissement de série de victoires alertera désormais les joueurs, quelle que soit leur altitude.
Armes
Nouveautés
- VMP - SMG
- TR51 Para - Fusil d'assaut
- Arcblade - Arme de mêlée
- Roc 20mm - Arme spéciale
- Nouveaux accessoires :
- VS Rebound Havor Repeater
- Oravec 45 Aftermatch Vertical Magazine
- Sokol 545 Warpath Blitz Kit
Ajustements
Fusils d'assaut
- AN-94
- Dégâts maximum réduits de 41 à 38.
- Portée des dégâts maximum réduite de 45 m à 38 m.
- Dégâts intermédiaires 1 réduits de 37 à 34.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 45 - 60 m à 38 - 52 m.
- Dégâts minimum réduits de 33 à 31.
- Portée des dégâts minimum réduite de >60 m à >52 m.
- Multiplicateur de dégâts à la tête réduit de 1,3x à 1,2x.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul augmenté de 12 %, vitesse des projectiles réduite de 920 à 890 m/s et vitesse de visée (ADS) augmentée de 235 à 245 ms.
- DS20 MIRAGE
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul réduit de 10 %.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles augmentée de 900 à 915 m/s.
- EGRT-17
- Dégâts maximum augmentés de 35 à 36.
- Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 31 à 32.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 42 - 60 m à 45 - 60 m
- M15 MOD 0
- Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 26 à 27.
- Dégâts minimum augmentés de 24 à 25.
- Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,31x à 1,4x
- MK35 ISR
- Dégâts maximum réduits de 39 à 38.
- Dégâts minimum réduits de 33 à 31.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles réduite de 920 à 910 m/s
- VOYAK KT-3
- Dégâts maximum augmentés de 39 à 42.
- Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 34 à 37.
- Dégâts minimum augmentés de 30 à 32.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul réduit de 8 % et vitesse des projectiles augmentée de 900 à 910 m/s
- VX COMPACT
- Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 23 à 24.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul horizontal réduit de 10 %.
SMG
- MPC-25
- Portée des dégâts maximum augmentée de 13 à 13,5 m.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 13 à 13,5 m.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : déviation du recul réduite de 8 %.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul vertical réduit de 10 %
- REV-46
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,8 à 12,2 m.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 12,8 à 12,2 m
- STRUMWOLF 45
- Dégâts maximum augmentés de 47 à 48.
- VST
- Dégâts maximum réduits de 29 à 27.
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,5 à 12,8 m.
- Dégâts intermédiaires 1 réduits de 27 à 24.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 13,5 à 12,8 m.
- Dégâts minimum réduits de 22 à 19.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse de visée (ADS) ralentie de 155 à 165 ms.
LMG
- MK.78
- Dégâts minimum augmentés de 28 à 29.
- SOKOL 545
- Dégâts maximum augmentés de 44 à 47.
- Dégâts minimum augmentés de 35 à 36.
- XM325
- Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,2x à 1,3x.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul réduit de 8 %.
Fusils à pompe
- ECHO 12
- Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 2,55 - 6 m à 2,55 - 6,5 m.
- M10 BREACHER
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 1,7 m à 0 - 2 m.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 1,7 - 7,8 m à 2 - 8,3 m.
- Portée des dégâts intermédiaires 2 augmentée de 7,8 - 8,9 m à 8,3 - 9,3 m.
- Portée des dégâts minimum augmentée de >8,9 m à >9,3 m.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles augmentée de 320 à 450 m/s.
- SG-12
- Portée des dégâts maximum augmentée de 0 - 3 m à 0 - 3,5 m.
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