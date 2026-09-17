Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.

En ce jeudi 17 septembre 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 6. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison apporte son lot de nouveautés sur le titre, dont de nouvelles armes et de nouveaux événements. Sans oublier, divers changements et ajustements.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 17 septembre 2026, qui est liée à la saison 6, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote également de la saison 6, est disponible dans un article dédié.