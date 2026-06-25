Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 25 juin 2026 à 10h59
le 25 juin 2026 à 10h59
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4 Rechargée, qui a été déployée le 25 juin 2026, sur le battle royale Warzone.
En ce jeudi 25 juin 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») se dote de la saison 4 Rechargée/Reloaded. Comme toujours, cette nouvelle mi-saison apporte son lot de nouveautés, dont des changements pour la carte Rebirth Island ainsi que de nouvelles armes. Sans oublier, divers ajustements et améliorations.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 25 juin 2026, qui est liée à la saison 4 Rechargée, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui s'offre également la saison 4 Rechargée, est disponible dans un article dédié.
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Patch notes de la saison 4 Rechargée, MàJ du 25 juin 2026 de Warzone
Global
Événement
- Passe événement Nick Cage
- Nick Cage met le feu cet été avec un Pass événement bourré d'action. Obtenez le nouvel opérateur Nick Cage et son skin, ainsi que le nouveau fusil d'assaut AN-94 de la saison, l'arme de mêlée Executioner's Duet, et bien plus encore.
- Récompenses incluses : nouvel opérateur Nick Cage, arme de mêlée Executioner's Duet, fusil d'assaut AN-94.
- Summer of Action
- Plongez dans Summer of Action avec un nouvel événement de connexion quotidienne : gagnez chaque jour des récompenses simplement en vous connectant, notamment des sauts de niveau, des jetons double XP, le plan d'arme Catharsis pour le fusil d'assaut Maverick X9, et bien plus encore. C'est l'occasion rêvée de gagner des niveaux et de terminer le Passe de combat de la saison 4.
- Les récompenses comprennent : des sauts de niveau, des jetons double XP.
Carte
Nouveauté
- Rebirth Island - Variante saisonnière
- La neige a fondu, les feuilles ont commencé à pousser sur les arbres et un orage s'approche. Rebirth Island conservera les éléments introduits lors de la mise à jour hivernale de la saison 2, notamment le POI Turbine situé au plein nord de la Prison, ainsi que l'Avant-poste à l'est de la Forteresse et d'autres modifications mineures.
Modes
Nouveauté
- Squad Gun Game - À durée limitée
- Les escouades gagnent des points en éliminant des adversaires et passent au niveau d'arme suivant toutes les cinq éliminations ; la première équipe à avoir utilisé les 10 armes remporte la victoire.
- 30 joueurs - Trio - Fortune's Keep, Haven's Hollow, Rebirth Island.
- Resurgence Casual
- Fortune's Keep a été ajouté à la rotation des cartes pour ce mode.
- Buy Back Quads
-
- Disponible du 9 au 13 juillet.
Général
- Quête du Champion
- Quête du Champion fait son retour avec une nouvelle série d'objectifs en plusieurs étapes conçue pour mettre à l'épreuve les équipes les plus talentueuses. Les joueurs peuvent y accéder en remportant cinq parties consécutives en mode Core Battle Royale ou 30 parties au total au cours de la même saison.
- En remportant plusieurs victoires, vous obtiendrez encore plus de récompenses, notamment :
- 1 réussite : Camouflage d'arme Containment Crew, skin d'opérateur animé Axia (Grimm).
- 2 réussites : Carte de visite animée Darkly Dreaming.
- 3 réussites : Emblème animé Nuke Core.
- 4 réussites : Spray Death Filter.
- 5 réussites : Camouflage d'arme Containment Crew - Omega.
- 6 réussites : Plan de fabrication de l'arme de mêlée Flatline MK.II Gamma Stick.
- 7 réussites : Animation d'exécution Critical Mess.
- 8 réussites : Camouflage d'arme animé Axia's Wrath - Alpha.
- 9 réussites : Emote Ion the Ball.
- 10 réussites : Camouflage d'arme animé Axia's Wrath - Omega.
Gameplay
Ajustements
- Tous les modes :
- Boîtes de ravitaillement désactivées dans la zone de gaz :
- Les joueurs ne peuvent plus interagir avec les boîtes de ravitaillement situées au cœur de la zone de gaz.
- Distance de « Deep-in-Gas » dynamique :
- La distance à partir de laquelle les joueurs sont considérés comme étant « deep in gas » varie désormais en fonction du cercle actuel.
- Cercle 1 : 40 m (inchangé)
- Cercle 2 : 30 m
- Cercle 3 et suivants : 25 m
- Orientation lors du redéploiement :
- Les joueurs qui se redéploient près de coéquipiers situés à proximité de la zone de gaz seront désormais tournés vers la zone de sécurité plutôt que vers la zone de gaz.
- L'orientation lors du redéploiement a été ajustée afin que les joueurs soient tournés plus directement vers le sol lorsqu'ils reviennent dans la partie.
- Battle royale et Résurgence :
- Butin des zones chaudes :
- Les zones chaudes de toutes les cartes ont désormais une chance de générer un masque à gaz comme butin au sol.
- Les zones chaudes de toutes les cartes, à l'exception de Rebirth Island, ont désormais plus de chances de contenir des caisses de ravitaillement légendaires.
- Haven's Hollow bénéficie d'une chance supplémentaire accrue de voir apparaître des caisses de ravitaillement légendaires.
- Pour compenser ces améliorations, le nombre total de caisses de ravitaillements légendaires en dehors des zones chaudes a été légèrement réduit.
- Battle royale :
- Temps d'attente dynamiques dans le Goulag :
- Les joueurs qui attendent dans le Goulag sans trouver d'adversaire bénéficieront désormais d'un redéploiement gratuit plus rapide à mesure que la partie avance.
- Cercle 1 : 95 secondes (inchangé)
- Cercle 2 : 65 secondes
- Cercle 3 et suivants : 45 secondes
Stations d'achat
Ajustements
- Battle royale :
- Séries d'éliminations :
- RC-XD remplace Smoke Screen
- RC-XD dans la station d'achat : 4 000$ - Stock : 1
Améliorations de terrain
Ajustements
- Caisses de munitions :
- Amélioration du positionnement des invites d'interaction pour une meilleure accessibilité.
- Les objets provenant des caisses de munitions déployées apparaissent désormais 12 % plus loin.
Équipements
Ajustements
- Tourelle de précision :
- La portée d'acquisition de la cible a été réduite de 25 à 18 m.
- Le délai d'acquisition de la cible a été augmenté de 0,3 à 1 seconde.
- Le nombre maximal de tourelles de précision pouvant être déployées simultanément a été réduit de 2 à 1.
- Stims :
- Réduction de 40 % de la régénération de santé lorsque le joueur se trouve dans le gaz.
- Grappin :
- Réduction de 15 % de la vitesse de déplacement maximale.
- Réduction de 25 % du bonus de vitesse verticale en cas de détachement prématuré.
- Réduction de la conservation de l'élan en cas de détachement prématuré, qui passe de 75 à 70 %.
- Réduction de 25 % de la vitesse maximale en cas de détachement prématuré.
Armes
Nouveautés
- Executioner's Duet - Arme de mêlée
- AN-94 - Fusil d'assaut
- Nouveaux accessoires :
- XR-3 Ion Vulcan Minigun (au cours de la saison)
- DS20 Mirage Dual Fire Kit (au cours de la saison)
- Velox 5.7 Carbine Chassis (au cours de la saison)
Ajustements
- Black Ops Royale :
- AN-94 remplace AK-27
- VX Compact remplace Maddox RFB
- CBRS-3 remplace Razor 9mm
- KRS-7,62 remplacement M34 Novaline
- Ajustements des fusils d'assaut :
- MK35 ISR
- Dégâts maximum : 39 → 39
- Portée maximum : 0-38m
- Dégâts moyens : 32 → 35
- Portée moyenne : 38-47m → 38-52m
- Dégâts minimum : 28 → 30
- Portée minimum : >47m → >52m
- Voyak KT-3
- Légère augmentation du recul visuel (View Kick) et du recul de l'arme (Gun Kick).
- VX Compact
- Dégâts maximum : 28 → 28
- Portée maximum : 0-30m → 0-38m
- Dégâts moyens : 23 → 23
- Portée moyenne : 30-47m → 38-50m
- Dégâts minimum : 21 → 21
- Portée minimum : >47m → >50m
- Vitesse des balles augmentée : 870 m/s → 890 m/s.
- Ajustements des SMG :
- CBRS-3
- Le rechambrage du chargeur intervient désormais toutes les 40 balles au lieu de 30
- Recul horizontal réduit de 10 %.
- REV-46
- Dégâts maximum : 26 → 26
- Portée maximum : 0-12,5m → 0-12,8
- Dégâts moyens : 21 → 21
- Portée moyenne : 12,5-21m → 12,8-22,5m
- Dégâts minimum : 18 → 18
- Portée minimum : >21m → >22,5m
- Position de l'arme en visée (ADS) ajustée.
- Recul vertical et horizontal réduit de 10 %.
- Multiplicateur de tir à la tête augmenté : 1,16x → 1,2x.
- Sturmwolf 45
- Dégâts maximum : 45 → 45
- Portée maximum : 0-12,2m → 0-13,8m
- Dégâts moyens : 40 → 41
- Portée moyenne : 12,2-21m → 13,8-23,2m
- Dégâts minimum : 30 → 33
- Portée minimum : >21m → >23,2m
- VST
- Dégâts maximum : 29 → 29
- Portée maximum : 0-13,6m
- Dégâts moyens : 27 → 27
- Portée moyenne : 13,6-21m → 13,6-22m
- Dégâts minimum : 22 → 22
- Portée minimum : >21m → >22m
- Légère réduction du recul visuel (View Kick) et du recul de l'arme (Gun Kick).
- Ajustements des LMG :
- XM325
- Légère réduction de l'intensité et de la déviation du recul visuel (View Kick).
- Légère réduction du recul horizontal.
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