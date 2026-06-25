Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4 Rechargée, qui a été déployée le 25 juin 2026, sur le battle royale Warzone.

En ce jeudi 25 juin 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») se dote de la saison 4 Rechargée/Reloaded. Comme toujours, cette nouvelle mi-saison apporte son lot de nouveautés, dont des changements pour la carte Rebirth Island ainsi que de nouvelles armes. Sans oublier, divers ajustements et améliorations.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 25 juin 2026, qui est liée à la saison 4 Rechargée, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui s'offre également la saison 4 Rechargée, est disponible dans un article dédié.