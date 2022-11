Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes

Tier list des meilleures armes de Warzone 2.0

S Kastov 762 Kastov-74U Lachmann Sub M4 STB 556 A Bryson 800 FSS Hurricane FTAC Recon Lachmann-556 Lockwood 300 MCPR-300 Signal 50 SP-R-208 Victus XMR B 556 Icarus Bryson 890 Fennec 45 Lachman-762 Lookwood Mk2 M13B Minibak RAAL MG RPK TAQ-56 TAQ-V Vaznev 9K Vel 46 C Expedite 12 M16 MX9 PDSW 528 SO-14

Depuis la sortie officielle de, de nombreux joueurs et joueuses se sont lancés sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward. Comme bien souvent, certaines armes sortent du lot, du fait de leur prise en main facile ou de leur puissance de jeu. Ainsi, plusieurs joueuses se demandent quelles sont, actuellement,afin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour les affrontements à venir. De ce fait, nous vous proposons uneRemarquons que les informations deci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez une arme bien classée chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas queest là pour vous donner une idée lors vous allez créer votre build (attirail).Pour cette, nous nous sommes également basés sur la facilité de la prise en main. Certaines armes sont bien classées étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les maîtriser à la perfection pour performer, et d'autres, moins bien classées, étant donné qu'elles demandent un temps d'adaptation. Comme vous le remarquerez, certaines armes ne sont pas présentes dans cettecar elles nous semblent, actuellement, moins intéressantes que celles présentées.Rappelons également que cettese base sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer selon les nouvelles armes qui seront intégrées au fil du temps. En effet, Infinity Ward apportera, ces prochains mois, de nouvelles armes qui viendront, sans aucun doute, bousculer. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'une arme, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.Pour rappel,est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via le launcher Battle.net et la plateforme Steam).