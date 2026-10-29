Call of Duty: Modern Warfare 4 : Heure de sortie de la saison 1 en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 11h08
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Call of Duty: Modern Warfare 4, afin d'être prêt pour son lancement.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Heure de sortie de la saison 1 en France

Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Modern Warfare 4 accueillera sa saison 1 au début du mois de novembre 2026, et plus précisément le 6. De nombreux joueurs et joueuses attendent, bien évidemment, son arrivée, notamment pour découvrir les nouveautés introduites (modes, cartes, armes, etc.). D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 en France, afin que vous puissiez être au rendez-vous. 

Heure de sortie de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 en France

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Grâce à de récentes informations partagées par Activision et Infinity Ward, notamment dans un article sur le site officiel, nous sommes en mesure de vous renseigner sur l'horaire de lancement de cette première saison du nouvel opus Call of Duty. Ainsi, l'heure de sortie de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4 est fixée à 06h00 (heure française), le 6 novembre 2026.

Remarquons que cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. Cela signifie que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne concernant l'arrivée de la saison 1 de Modern Warfare 4. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations à propos du poids de la mise à jour qui l'apportera. De la même manière, son patch complet n'a pas encore été dévoilé. Toutefois, nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.

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Détails sur le contenu de la saison 1 de Modern Warfare 4

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La saison 1 permettra à Call of Duty: Modern Warfare 4 de faire le plein de nouveautés, que ce soit pour le mode multijoueur ou bien le mode DMZ. Dès lors, celles et ceux évoluant sur le multijoueur peuvent s'attendre à de nouvelles cartes, mais aussi de nouveaux modes. La carte d'Hajin du mode DMZ se dotera, entre autres, d'un nouvel endroit, peuplé d'ennemis redoutables et d'un commandant. Par ailleurs, et comme toujours, de nouvelles armes et un nouveau Passe de combat sont aussi au programme.

D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que vous ayez toutes les informations clés en main.

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Rendez-vous donc le 6 novembre pour découvrir la saison 1 de Modern Warfare 4. Cet opus Call of Duty est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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