Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.

En ce jeudi 23 juillet 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 5. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison introduit son lot de nouveautés sur le titre, dont des changements pour la carte Verdansk. Sans oublier, divers ajustements.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 23 juillet 2026, qui est liée à la saison 5, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote également de la saison 5, est disponible dans un article dédié.