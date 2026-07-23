Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 23 juillet 2026 à 10h51
le 23 juillet 2026 à 10h51
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.
En ce jeudi 23 juillet 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 5. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison introduit son lot de nouveautés sur le titre, dont des changements pour la carte Verdansk. Sans oublier, divers ajustements.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 23 juillet 2026, qui est liée à la saison 5, de Warzone. Le patch notes de Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote également de la saison 5, est disponible dans un article dédié.
Patch notes de la saison 5, MàJ du 23 juillet 2026 de Warzone
Cartes
- Verdansk
- Nouveau POI : Drone Labs
- Un nouveau point d'intérêt Drone Labs a été ajouté entre Quarry, Farms et à l'est de TV Station.
- Les deux bâtiments principaux sont reliés par une passerelle aérienne et une tyrolienne ; ils comportent plusieurs niveaux intérieurs et des toits accessibles.
- Du loot de grande valeur est disponible dans l'ensemble du complexe.
- Ajout d'un JLTV armé unique pouvant être débloqué en accomplissant une quête secondaire au sein de Drone Labs.
- Ajout d'un parcours d'obstacles pour drones au nord de Drone Labs, conçu pour offrir une zone supplémentaire propice aux affrontements entre joueurs.
Modes
- Lockdown Casual :
- Un mode à durée limitée centré sur le POI Drone Labs à Verdansk.
- Jusqu'à 24 joueurs répartis en escouades de 3 joueurs et 3 escouades de bots pour une action incessante.
- Capturez et conservez le contrôle de zones d'objectifs qui changent régulièrement pour gagner des points pour votre équipe.
- Les zones d'objectifs se déplacent à travers plusieurs zones épiques de Drone Labs, obligeant les joueurs à se repositionner et à disputer de nouvelles zones.
- Les joueurs se déploient avec leurs équipements personnalisés.
- Les joueurs réapparaissent en continu avec une série de victoires aléatoire, comprenant des récompenses de grande valeur telles que le Juggernaut.
- Heavy Metal Heroes (du 6 au 20 août) :
- Un mode à durée limitée 50 contre 50 axés sur les véhicules.
- Les véhicules lourds sont équipés d'armements fixes.
- Les éliminations confèrent des bonus temporaires, notamment :
- Augmentation de la vitesse de déplacement.
- Amélioration de la maniabilité des armes.
- Régénération des munitions.
- Régénération du blindage.
- Nouveaux bonus de mobilité :
- Flicker.
- Saut cinétique.
- Grappin.
- Augmentation des possibilités de réapparition grâce à des jetons de réapparition supplémentaires et à la réduction des délais de réanimation et de redéploiement des tours.
Général
Ajustements
- Restrictions relatives à l'abandon avant le début d'une partie
- Les joueurs qui abandonnent de manière répétée des parties avant leur début dans les playlists où les séries de victoires ou la Quête du champion sont activées verront leur progression dans ces modes remises à 0.
- Les joueurs recevront un avertissement avant que des sanctions ne soient appliquées s'ils abandonnent de manière répétée alors qu'eux-mêmes ou un membre de leur groupe ou une série de victoires ou une progression dans la Quête du champion en cours.
- Le fait de terminer une partie dans son intégralité réinitialise le compteur d'abandons.
- Récompenses de séries de victoires
- Mise à jour des récompenses de série de victoires pour la saison 5. Les récompenses de la saison 4 ne sont plus disponibles.
- Battle royale :
- 10 victoires consécutives : Synapse (camouflage d'arme statique).
- 25 victoires consécutives : Phasebreak (camouflage d'arme animé).
- Résurgence :
- 30 victoires consécutives : Burn Protocol (camouflage d'arme statique).
- 50 victoires consécutives : After Image (camouflage d'arme animé).
- Black Ops Royale :
- 10 victoires consécutives : Signal Decay (camouflage d'arme statique).
- 25 victoires consécutives : Signal Jam (camouflage d'arme animé).
Gameplay
Nouveautés
- Drones de ravitaillement
- Les drones de ravitaillement peuvent être abattus pour accéder immédiatement à leur contenu, ou les joueurs peuvent attendre qu'ils aient terminé leur livraison avant de le récupérer.
- Une partie du loot qui apparaissait auparavant au sol est désormais livrée par des drones de ravitaillement.
- Les stations d'achat sont désormais également livrées par des drones de ravitaillement en plusieurs vagues tout au long de la partie.
- Cette fonctionnalité est désactivée en mode Classé.
Ajustements
- Emplacement de respawn
- Amélioration du positionnement lors de la réapparition lorsqu'aucun coéquipier en vie n'est disponible comme cible de réapparition valide.
- Santé des véhicules
- Ajustements des dégâts subis par les véhicules selon le mode de jeu :
- Solo : Les véhicules subissent environ 30 % de dégâts supplémentaires.
- Duo : Les véhicules subissent environ 20 % de dégâts supplémentaires.
- Trio : Les véhicules subissent environ 10 % de dégâts supplémentaires.
- Quatuor : Aucun changement.
Stations d'achat
Ajustements
- Battle royale
- Inventaire
- La RC-XD a été remplacée par la série d'éliminations Napalm Steike dans les stations d'achat (Prix : 6 000 $, Stock : 2).
Loot et économie
Ajustements
- Battle royale et Résurgence
- Mise à jour des Perks disponibles dans les butins de Battle royale et Résurgence :
- Récompenses de contrat : Tempered, Surveyor, Mountaineer, Scavenger.
- Caisses de ravitaillement légendaires : Survivor, Momentum, Mountaineer, Scavenger.
- Mise à jour du pool de loot dans les modes Battle royale et Résurgence :
- Supprimés : Caisse de munitions, Caisse d'armure, Drill Charge, Stim Shot.
- Ajout : Utility Box, Recon Drone, Thermite, Smoke Grenade.
- Battle royale
- Zones de loot de grande valeur :
- Mise à jour des zones de loot de grande valeur à Verdansk : Drone Labs, Train Station, Port.
- Résurgence
- Fréquence des séries d'éliminations :
- Réduction de la fréquence d'apparition des séries d'éliminations dans les caisses de ravitaillement légendaires :
- Fortune's Keep, Rebirth Island et Classé : Réduction de 15 %.
- Haven's Hollow : Réduction de 10 %.
- Argent :
- Ajustements apportés à la distribution d'argent dans Résurgence :
- Réduction du montant maximal d'argent pouvant être obtenu dans les caisses de ravitaillement grises et bleues à 2 00 $.
- Augmentation du montant maximal d'argent pouvant être obtenu dans les caisses de ravitaillement orange à 5 000 $.
Équipement
Ajustements
- Tous les modes
- Thermite : Réduction des dégâts infligés aux véhicules.
Séries d'éliminations
Nouveautés
- Battle royale et Résurgence :
- Hunter Killer Drones (HKDs) :
- Déploie 3 drones chasseurs-tueurs qui durent chacun 10 secondes et infligent 200 points de dégâts explosifs.
- Cette fonctionnalité est désactivée en mode Classé.
Ajustements
- Tous les modes
- Cluster Strike et Smoke Screen :
- Amélioration de la visibilité des indicateurs de Cluster Strike et Smoke Screen lorsqu'ils sont coupés par le bord de l'écran.
- Ces indicateurs constituent des repères de gameplay importants qui aident les joueurs à identifier rapidement les menaces à proximité et les effets environnementaux. Cette mise à jour améliore la lisibilité et fournit des informations plus claires lors des affrontements au rythme effréné.
- Colis de ravitaillement
- Augmentation de la limite en jeu pour cette série d'éliminations.
- Ce changement permet d'avoir davantage de colis de ravitaillement actifs simultanément, ce qui améliore l'accessibilité pour les joueurs qui remportent cette série d'éliminations tout en réduisant les situations où des colis de ravitaillement supplémentaires ne peuvent pas être déployés en raison des limites existantes.
Événements publics
Ajustements
- Battle royale et Résurgence
- Armure Juggernaut :
- Ajout d'un nouvel événement public Armure Juggernaut qui permet d'obtenir 2 armures Juggernaut au cours d'une partie.
- Les joueurs peuvent s'emparer d'une armure pour bénéficier d'une meilleure résistance et accéder au Minigun.
Armes
Nouveautés
- FG42 - Fusil d'assaut
- Gremlin - SMG
- Mammoth - LMG (au cours de la saison)
- Mace - Arme de mêlée (au cours de la saison)
Ajustements
Fusils d'assaut
- AK-27
- Dégâts maximum passe de 39 à 38.
- Portée des dégâts maximum passe 40 m à 36 m.
- Dégâts intermédiaires 1 passe de 35 à 32.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 passe de 60 m à 52 m.
- Dégâts minimum passe de 30 à 29.
- Portée des dégâts minimum débute désormais à 52 m au lieu de 60 m.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles passe de 920 m/s à 900 m/s.
- AN-94
- Dégâts minimum passe de 30 à 32.
- Multiplicateur de dégâts à la tête passe de 1,2x à 1,3x.
- Vitesse de visée (ADS) passe de 240 ms à 235 ms.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul de base réduit d'environ 8 %.
- M15 MOD 0
- Dégâts maximum passe de 32 à 33.
- Portée des dégâts maximum passe de 38 m à 42 m.
- Dégâts intermédiaires 1 passe de 25 à 26.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 étendue jusqu'à 60 m au lieu de 52 m.
- Portée des dégâts minimum passe à 60 m au lieu de 52 m.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles passe de 900 m/s à 910 m/s.
- MXR-17
- Dégâts maximum passe de 49 à 48.
- Portée des dégâts maximum passe de 40 m à 36 m.
- Dégâts intermédiaires 1 passe de 42 à 41.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 passe de 60 m à 52 m.
- Portée des dégâts minimum débute désormais à 52 m au lieu de 60 m.
- Vitesse de visée (ADS) passe de 235 ms à 245 ms.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles passe de 920 m/s à 900 m/s.
- VOYAK KT-3
- Battle Royale / Résurgence uniquement : recul de base réduit de 5 %.
- X9 MAVERICK
- Dégâts maximum passe de 50 à 48.
- Portée des dégâts maximum passe de 50 m à 42 m.
- Dégâts intermédiaires 1 passe de 42 à 41.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 passe de 60 m à 55 m.
- Portée des dégâts minimum débute désormais à 55 m au lieu de 60 m.
- Vitesse de visée (ADS) passe de 235 ms à 245 ms.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : vitesse des projectiles réduite de 930 m/s à 900 m/s.
SMG
- CARBON 57
- Dégâts maximum réduits de 35 à 34.
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,8 m à 12,4 m.
- Dégâts intermédiaires 1 réduits de 31 à 30.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 23 m à 21,5 m (début à 12,4 m au lieu de 13,8 m).
- Portée des dégâts minimum débute désormais à 21,5 m au lieu de 23 m.
- Multiplicateur de dégâts à la tête réduit de 1,2x à 1,13x.
- Battle Royale / Résurgence uniquement : Le Fabricator Mag applique désormais un délai d'une seconde entre un tir et le réapprovisionnement automatique des munitions.
- DRAVEC 45
- Dégâts maximum réduits de 47 à 46.
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,5 m à 12,8 m.
- Dégâts intermédiaires 1 réduits de 41 à 40.
- Portée des dégâts intermédiaires 1 réduite de 23 m à 22 m (début à 12,8 m au lieu de 13,5 m).
- Portée des dégâts minimum débute désormais à 22 m au lieu de 23 m.
- REV-46
- Battle Royale / Résurgence uniquement :
- Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté de 1,2x à 1,3x.
- Vitesse de visée (ADS) améliorée de 165 ms à 160 ms.
- STURMWOLF 45
- Dégâts maximum augmentés de 45 à 47.
- Dégâts intermédiaires 1 augmentés de 41 à 42.
- Vitesse de visée (ADS) améliorée de 170 ms à 160 ms.
- VST
- Portée des dégâts intermédiaires 1 augmentée de 22 m à 22,5 m.
- La portée des dégâts minimum débute désormais à 22,5 m au lieu de 22 m.
Fusils de combat
- SWORDFISH A1
- Délai entre les rafales passe de 280 ms à 300 ms.
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