Warzone : Quand le battle royale ne sera t-il plus disponible sur PS4 et Xbox One ?

Activision a, récemment, annoncé que le battle royale Warzone ne sera bientôt plus jouable sur PS4 et Xbox One. Voici les dates à retenir.

Pour son nouvel opus Call of Duty, soit Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision a décidé de laisser de côté les consoles de la précédente génération, soit la PS4 et la Xbox One. Une décision qui se répercute également sur le battle royale Warzone 2.0 (maintenant nommé « Warzone »). De ce fait, Warzone ne sera bientôt plus disponible sur PS4 et Xbox One, et diverses dates sont à retenir.

Quand Warzone ne sera plus disponible sur PS4 et Xbox One ?

Le retrait et la non-disponibilité de Warzone sur l'ancienne génération de consoles, c'est-à-dire sur PS4 et Xbox One, se fera progressivement. Ainsi, Activision a annoncé plusieurs dates concernant l'abandon du support de Warzone sur PS4 et Xbox One :

Dès le 4 juin 2026 → Warzone ne sera plus disponible en téléchargement sur PS4 et Xbox One, pour les nouveaux joueurs. Si vous avez déjà téléchargé et joué au battle royale sur ces plateformes, vous pourrez toujours en profiter.

→ Warzone ne sera plus disponible en téléchargement sur PS4 et Xbox One, pour les nouveaux joueurs. Si vous avez déjà téléchargé et joué au battle royale sur ces plateformes, vous pourrez toujours en profiter. Dès le 25 juin 2026 → La boutique en jeu de Warzone ne sera plus proposée sur PS4 et Xbox One à partir de cette date. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter des bundles ou encore des points COD depuis ces plateformes de jeu.

→ La boutique en jeu de Warzone ne sera plus proposée sur PS4 et Xbox One à partir de cette date. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter des bundles ou encore des points COD depuis ces plateformes de jeu. À partir de la saison 1 de Modern Warfare 4 → Au moment du lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 (aucune date de sortie n'a été annoncée à ce jour pour cette première saison), Warzone ne sera plus jouable sur PS4 et Xbox One. Cela concernera toutes les joueuses et joueurs.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, dès que la saison 1 sera lancée sur Modern Warfare 4, il ne sera plus possible de jouer à Warzone sur PS4 et Xbox One. Activision a, tout de même, indiqué que les joueurs et les joueuses qui évoluaient sur PS4 ou Xbox One pourront retrouver leur progression et leurs achats en se connectant avec le même compte Call of Duty sur PS5, Xbox Series ou bien PC.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est actuellement disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.