Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée

Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.

Depuis de nombreux mois maintenant, certains skins introduits sur les derniers opus Call of Duty font débat, en raison du manque de cohérence avec l'univers. Pour le battle royale Warzone 2.0 (ou Call of Duty: Warzone), Activision a une solution : une option permettant de n'afficher que certaines apparences va être introduite.

Un filtre pour les skins d'Opérateur à venir sur Warzone

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise qu'Activision a annoncé la nouvelle : au moment du lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses de Warzone auront accès à une option qui permet de contrôler les skins d'Opérateur affichés à l'écran.

Pour être plus précis, en activant cette fonctionnalité, les joueurs et les joueuses verront un skin d'Opérateur issu de Modern Warfare 4 à la place d'une apparence antérieure, provenant donc d'autres titres Call of Duty. Cela sera actif aussi bien pour les ennemis que les membres de l'escouade et dans le lobby d'un match. Désactivée par défaut, cette option devrait ravir la communauté, notamment toutes celles et ceux qui n'apprécient pas forcément certains skins d'Opérateur jugés trop peu réalistes ou cohérents avec l'ambiance de la franchise.

Le transfert d'éléments obtenus prévu pour Warzone

Dans ce même article disponible sur le site officiel, Activision précise bien que les Opérateurs ainsi que les armes débloqués sur les précédents jeux de la licence seront disponibles sur le battle royale Warzone, dès le lancement de la saison 1 :

Les opérateurs et les armes de Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 et Black Ops 7 resteront disponibles dans Call of Duty: Warzone à partir de la saison 1, y compris les skins, les plans et les camouflages que vous avez gagnés et achetés pour ces éléments. La collection que vous avez constituée reste à votre disposition, et les dispositions existantes concernant le transfert d'éléments des titres précédents ne sont pas affectées par cette mise à jour.

See Call of Duty: Warzone your way.



Starting with Season 1, a new Operator Skin toggle lets you display only MW4 Operators in game. Learn more: https://t.co/VwXF5mebTw pic.twitter.com/mkkC6M3lar — Call of Duty (@CallofDuty) September 24, 2026

À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de lancement pour la saison 1 de Warzone. Nul doute qu'Activision l'a communiquera très peu de temps après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4. Pour l'heure, rappelons que le battle royale, qui est free-to-play (gratuit) est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC.