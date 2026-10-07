Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Sa campagne sera plus que conséquente

Les développeurs de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se sont, récemment, exprimés à propos du contenu solo et de la richesse de la campagne.

Étant régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers temps, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 fait, de nouveau, parler de lui en ce jour. En effet, King Art Games a dit quelques mots à propos du contenu solo de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, dont la campagne sera conséquente.

Un contenu solo et une campagne importants pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

C'est au micro des journalistes d'IGN que le directeur créatif de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, Jan Theysen, s'est exprimé au sujet du contenu solo du RTS. Ce dernier a notamment indiqué que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à quatre campagnes conséquentes, étant donné que chacune d'entre elles est plus importante que celle du premier opus de la franchise :

Je dirais que vous allez vous régaler, car c'est vraiment là-dessus que nous nous sommes concentrés, n'est-ce pas ? Nous venons du monde des jeux solo, et nous aimons les histoires et les campagnes. C'est toujours un peu délicat de faire ce genre d'affirmations, car il y aura toujours quelqu'un pour dénicher un RTS de 1994 qui était volumineux. Mais je pense que notre jeu propose probablement plus de contenu solo que n'importe quel autre RTS à sa sortie. Nous avons quatre campagnes, et chacune d'entre elles est plus vaste que celle de Dawn of War 1.

Autant dire que les joueurs et les joueuses qui ont prévu de faire le contenu solo de Dawn of War 4 auront de quoi faire. Jan Theysen a complété sa déclaration en disant : « Si vous aimez les jeux en solo, je pense que celui-ci est vraiment fait pour vous ».

Warhammer 40,000: Dawn of War 4's campaign is seemingly bigger than all the previous games in the series. https://t.co/yX3ofYulZd https://t.co/pZrrhDeRqc — IGN (@IGN) October 7, 2026

Quatre campagnes, quatre factions jouables sur Dawn of War 4

Durant sa récente prise de parole, Jan Theysen mentionne que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dispose de « quatre campagnes ». Soulignons, à ce propos, que chacune d'entre elles est centrée sur une faction jouable, c'est-à-dire les Space Marines (Blood Ravens et Dark Angels), les Adeptus Mechanicus, les Nécrons et les Orks. Nous vous en parlons, d'ailleurs, plus en profondeur dans un article dédié.

À lire également Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : La liste des factions jouables au lancement

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 débarque le 3 décembre 2026 sur PC.