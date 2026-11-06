Warhammer 40,000: Dawn of War 4 présente son mode « Le Dernier Rempart » en vidéo et avec des détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2026 à 17h48
King Art Games a, récemment, partagé des informations à propos du mode « Le Dernier Rempart » / « The Last Stand » de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 présente son mode « Le Dernier Rempart » en vidéo et avec des détails

Après avoir partagé une présentation détaillée de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, les développeurs de chez King Art Games ont tenu à dévoiler de plus amples informations concernant l'un des modes du jeu. Ainsi, via une nouvelle vidéo, King Art Games a révélé le mode Le Dernier Rempart (aussi appelé « The Last Stand » en anglais) de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

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Le mode de jeu Le Dernier Rempart de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se montre

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Partagé il y a très peu de temps sur la chaîne YouTube du jeu, le studio King Art Games est longuement revenu sur le mode de survie en horde Le Dernier Rempart de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 à travers un nouveau trailer. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un aperçu de la boucle de gameplay de ce mode, qui invite à la survie, à l'amélioration et à la répétition.

Le mode Le Dernier Rempart de Dawn of War 4 propose à la communauté de former une équipe de trois joueurs. Ces derniers, qui incarnent de puissants Commandants, doivent survivre à 20 vagues d'ennemis, qui deviennent de plus en plus coriaces ainsi que redoutables. Fort heureusement, les Commandants pourront être améliorés, jusqu'au niveau 30, et se doter de nouvelles compétences ainsi que d'équipements afin de rester en vie.

Miniature vidéo

Si Le Dernier Rempart est ici fidèle à ses origines, il convient de noter qu'une nouveauté est tout de même au programme dans cet opus Dawn of War : chaque Commandant est à la tête de quatre unités alliées maximum, qui ont toutes leurs propres spécialités. Cet ajout permettra, dès lors, de nouvelles combinaisons tactiques et offrira de plus grandes possibilités stratégiques.

Le Dernier Rempart de Dawn of War 4 disponible au lancement, d'autres Commandants à l'avenir

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C'est dès le lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 que les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans le mode de jeu Le Dernier Rempart. Par ailleurs, King Art Games a précisé que cinq Commandants, issus des quatre factions (dont les chapitres Space Marines des Blood Ravens et des Dark Angels), seront d'emblée disponibles. Le studio de développement prévoit d'ajouter d'autres Commandants par la suite, notamment sous la forme de DLC gratuits. Reste à savoir qui rejoindra le roster.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sort le 3 décembre 2026 sur PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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