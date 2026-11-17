Certains joueurs et joueuses pourront jouer à Warhammer 40,000: Dawn of War 4 peu de temps avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par l'accès anticipé du RTS, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.

Développé par King Art Games et édité par Deep Silver, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit débarquer sur PC au début du mois de décembre 2026. Néanmoins, le studio de développement a prévu un accès anticipé pour Dawn of War 4, permettant, dès lors, à certains joueurs et joueuses de découvrir cet opus avec quelques jours d'avance.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous précisons comment profiter de l'accès anticipé de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, et donc comment y jouer avant son lancement officiel.

Comment jouer en avance à Warhammer 40,000: Dawn of War 4 grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez vous plonger dans Warhammer 40,000: Dawn of War 4 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, cela est tout à fait possible, mais à une condition seulement.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il convient d'acheter une édition particulière dudit RTS. Pour être plus précis, c'est en précommandant l'édition Commander que vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Warhammer 40,000: Dawn of War 4. À ce propos, remarquons que cette version du titre est vendue à 89,99 € sur Steam, mais une offre de préachat, avec une réduction de 10 %, est proposée jusqu'à la sortie de Dawn of War 4.

Quand débute l'accès anticipé de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ?

D'après les dernières informations connues et partagées par King Art Games, l'accès anticipé de Dawn of War 4 débute 3 jours avant sa sortie, soit à partir du 30 novembre 2026. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore de détails concernant l'heure de lancement de l'accès anticipé, mais nous vous tiendrons informés si King Art Games et Deep Silver communiquent à ce propos.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit sortir le 3 décembre 2026 sur PC. Sachez, à ce propos, que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :