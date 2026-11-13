Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2026 à 11h31
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Les configurations PC

Devant débarquer au début du mois de décembre 2026 sur PC, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise ou encore de l'univers de Games Workshop. Ainsi, de nombreuses personnes comptent se plonger dans le RTS. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Configurations PC Warhammer 40,000: Dawn of War 4

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, sachez que la configuration minimale exige d'avoir 16 Go de mémoire, tandis que la recommandée demande 32 Go. Les développeurs de chez King Art Games ont également précisé qu'il convient de posséder 125 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 Windows 11
Processeur Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 5 7600X
Mémoire 16 Go de mémoire 32 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5700 (6 Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 9060 (8 Go de VRAM)
Stockage requis 125 Go d'espace disque disponible 125 Go d'espace disque disponible
Notes SSD SSD

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 débarque le 3 décembre 2026 sur PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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