Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se présente en profondeur dans une nouvelle vidéo

King Art Games a partagé une présentation détaillée de son RTS plongé dans l'univers de Games Workshop, Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

C'est au mois de décembre 2026 que la licence Warhammer 40,000: Dawn of War 4 reviendra sur le devant de la scène vidéoludique, notamment avec Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Ces derniers temps, King Art Games a partagé de nombreuses informations concernant ce nouvel opus. D'ailleurs, afin de préparer au mieux les joueurs pour le lancement, le studio a dévoilé une longue vidéo présentant en détail Warhammer 40,000: Dawn of War 4, notamment ses modes et sa campagne.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 et sa campagne

Comme vous le savez probablement déjà, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 proposera un mode histoire, qui permettra aux joueurs de découvrir quatre campagnes au total, qui ont été écrites avec John French et qui sont jouables en solo ainsi qu'en coopération. Ces campagnes mettent en avant des factions très connues de cet univers : les Orks, l'Adeptus Mechanicus, les Nécrons et les Space Marines. Évidemment, chacune d'entre elles a le droit à ses commandants, qui possèdent des capacités uniques.

Chaque faction de Dawn of War IV a son style, son registre et son identité tactique.

Des détails supplémentaires sur les factions de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Sur Dawn of War 4, les Orks, qui vivent pour le combat, disposent d'unités peu chères et rapides à produire. Ce qui permet notamment de prendre le contrôle de la carte, et ce, assez rapidement. Mêlant chair et machine, la faction Adeptus Mechanicus est catégorisée comme précise, efficace et dotée « d'une intelligence martiale suprême ».

Les Nécrons sont, quant à eux, « méthodiques et inarrêtables » et disposent de leur Citadelle-nécropole, qui répand « une Matrice d'Énergie, qui bâtit, soigne et renforce à portée ». À l'inverse des Orks, les Space Marines, qui sont disciplinés et conçus pour la guerre, sont moins nombreux, mais jugés très puissants. D'ailleurs, rappelons à ce sujet que les joueurs et les joueuses auront accès aux Blood Ravens et aux Dark Angels, du côté des Space Marines.

Les autres modes de jeu de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

En plus de sa campagne, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 proposera également le mode Escarmouche, qui met en scène des affrontements contre l'IA, et ce, avec quatre types de bataille. En Annihilation, il est question de détruire les QG ennemis, tandis qu'en Domination, les joueurs doivent prendre le contrôle de lieux importants pour gagner des points de victoire. En Maelström, il faut traquer et éliminer des cibles, alors que Défense exige de résister à des vagues d'ennemis. Les développeurs ont précisé, à ce sujet, que 30 cartes et cinq ennemis seront disponibles pour le mode Escarmouche au lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Baroud d'honneur fait également son retour sur ce nouvel opus Dawn of War : la communauté, qui peut faire équipe avec deux alliés, doit survivre à 20 vagues d'ennemis. À la sortie, les joueurs auront le choix entre cinq commandants, tandis que d'autres arriveront par la suite. Il faudra ainsi faire preuve de stratégie et de collaboration pour obtenir la victoire.

Évidemment, le multijoueur sera de la partie sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. La communauté peut s'attendre à des parties en 1v1, 2v2 et 3v3, et ce, sur 30 cartes et trois types de jeu. Sans oublier, l'outil de peinture, qui donnera aux joueurs l'opportunité de façonner et personnaliser leur propre armée.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 débarque le 3 décembre 2026 sur PC.