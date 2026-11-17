Retrouvez le détail des différentes éditions de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour le lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, le RTS Warhammer 40,000: Dawn of War 4 arrive au début du mois de décembre 2026 sur PC, et un tout petit peu plus tôt pour toutes celles et ceux ayant droit à l'accès anticipé.

Dans tous les cas, et comme à l'accoutumée, le choix de l'édition est crucial pour le titre de King Art Games, notamment afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune des éditions prévues pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4, pour que vous puissiez faire votre choix plus facilement.

Différentes éditions de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Avantages Standard Commander Jeu de base, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 Oui Oui Year 1 Expansion Non Oui

Évidemment, il se peut que vous vous interrogiez à propos du Year 1 Expansion et de son contenu. King Art Games et Deep Silver ont déclaré que cet élément additionnel contiendra ceci :

La bande originale numérique

Le prologue narratif sur les Blood Ravens, avec un nouveau commandant jouable, (sortie prévue entre janvier - mars 2027)

La suite AFTERMATH, pour la campagne, une nouvelle faction et de nouveaux commandants jouables. (devant débarquer entre juillet et septembre 2027)

















Bonus de précommande de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté Warhammer 40,000: Dawn of War 4, selon son édition Commander, auront le droit à un accès anticipé de 3 jours. Aucun bonus de précommande ne semble, en revanche, prévu pour la standard Edition.

Prix des différentes éditions de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Soulignons qu'avant le lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, les différentes éditions bénéficient de 10 % de réduction (jusqu'au 3 décembre 2026, donc). Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard PC → 59,99 € (53,99 € avec la réduction de préachat)

Édition Commander PC → 89,99 € (80,99 € avec la réduction de préachat)



Où précommander Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ?

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 peut être précommandé directement via la plateforme de Valve :

Autrement, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :

PC Édition Standard → 39,49 € au lieu de 60 €, soit 34 % de réduction. Commander Edition → 57,99 € au lieu de 90 €, soit 36 % de réduction.



La sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est programmée pour le 3 décembre 2026. Date à laquelle le RTS de King Art Games et Deep Silver se rendra disponible sur PC, notamment via Steam.