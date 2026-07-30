Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : La liste des factions jouables au lancement

Certains joueurs et joueuses se posent des questions à propos des factions jouables sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Nous vous partageons des informations à ce sujet.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Warhammer 40,000: Dawn of War va avoir le droit à un tout nouvel opus à la fin de l'année 2026, soit Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Plutôt attendu par les fans de l'univers de Games Workshop ou encore les amoureux du genre RTS, plusieurs joueurs et joueuses se demandent quelles sont les factions jouables sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Une interrogation qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

La liste des factions jouables sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4

À son lancement, soit le 17 septembre 2026, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 proposera 4 factions jouables, au total : les Space Marines (les chapitres : Dark Angels et Blood Ravens), les Nécrons, les Orks et l'Adeptus Mechanicus. Selon les dernières informations connues, l'Astra Militarum figure dans ce nouvel opus, mais ne sera jouable que durant une petite section spécifique. Mais, voici la description de chaque faction jouable de Dawn of War 4, d'après les détails communiqués sur le site officiel :

Les Orks → « Les Orks sont une race brutale et assoiffée de combats, qui prospère dans les conflits et domine ses adversaires par une stratégie implacable basée sur la force du nombre. Les Orks sont aussi kruels que rusés, et leur incessante soif de bataille fait d'eux une menace à l'échelle de la galaxie ».

→ « Les Orks sont une race brutale et assoiffée de combats, qui prospère dans les conflits et domine ses adversaires par une stratégie implacable basée sur la force du nombre. Les Orks sont aussi kruels que rusés, et leur incessante soif de bataille fait d'eux une menace à l'échelle de la galaxie ». L'Adeptus Mechanicus → « En tant que fidèles du Dieu-Machine, l'Adeptus Mechanicus et ses Technoprêtres sont les gardiens de la technologie de l'Imperium. Nul ne peut s'opposer à leur quête pour récupérer le savoir sacré ».

→ « En tant que fidèles du Dieu-Machine, l'Adeptus Mechanicus et ses Technoprêtres sont les gardiens de la technologie de l'Imperium. Nul ne peut s'opposer à leur quête pour récupérer le savoir sacré ». Les Nécrons → « Les Nécrons, anciens et immortels, ont payé de leur âme pour échanger leur corps mortel contre la suprématie mécanique. S'éveillant après un sommeil de 60 millions d'années, les Nécrons cherchent à rétablir leur empire galactique et à affirmer leur domination à travers l'univers ».

→ « Les Nécrons, anciens et immortels, ont payé de leur âme pour échanger leur corps mortel contre la suprématie mécanique. S'éveillant après un sommeil de 60 millions d'années, les Nécrons cherchent à rétablir leur empire galactique et à affirmer leur domination à travers l'univers ». Les Space Marines → « Les Space Marines constituent peut-être la faction la plus emblématique de l'univers de Warhammer 40,000 et ont joué le rôle de faction principale dans tous les jeux Dawn of War. Grâce à leurs améliorations génétiques, leur armure énergétique et leur arsenal dévastateur, les Space Marines surhumains sont les défenseurs ultimes de l'humanité ». Dark Angels et Blood Ravens → « Les légendaires Dark Angels constituent un chapitre aussi puissant qu'indépendant des Space Marines, et ils représentent une sous-faction jouable dans Dawn of War 4. Au cours de la campagne des Space Marines, les joueurs entreprendront des missions où ils commanderont à la fois les Blood Ravens et les Dark Angels ».

→ « Les Space Marines constituent peut-être la faction la plus emblématique de l'univers de Warhammer 40,000 et ont joué le rôle de faction principale dans tous les jeux Dawn of War. Grâce à leurs améliorations génétiques, leur armure énergétique et leur arsenal dévastateur, les Space Marines surhumains sont les défenseurs ultimes de l'humanité ».

D'autres factions jouables arriveront-elles après le lancement sur Dawn of War 4 ?

Le studio de développement KING Art Games a déjà confirmé qu'une toute nouvelle faction jouable sera disponible via le DLC payant « Aftermath » de Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Selon une première roadmap, ce contenu additionnel devrait arriver au cours de l'année 2027. De ce fait, il est possible que de plus amples factions jouables seront ajoutées par la suite sur Dawn of War 4. Reste à savoir lesquelles et quand.

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En attendant, rappelons que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit sortir le 17 septembre 2026 sur PC.