Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Un nouveau trailer montre les Blood Ravens et Dark Angels à l'action

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2026 à 10h35
King Art Games a, récemment, partagé une toute nouvelle vidéo pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4, avec les Blood Ravens et Dark Angels.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Un nouveau trailer montre les Blood Ravens et Dark Angels à l'action

Prévu pour le début du mois de décembre 2026, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, ces derniers temps. Après avoir partagé plusieurs vidéos de rapport de bataille, le studio de développement King Art Games a décidé de montrer les Space Marines à l'action dans un tout nouveau trailer.

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Une nouvelle vidéo sur les Space Marines pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

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Il y a très peu de temps, King Art Games a, effectivement, dévoilé un nouveau trailer CGI pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de 2 minutes, montre notamment les Blood Ravens affronter des Nécrons sur Kronus, qui est « un monde de recrutement essentiel pour leur Chapitre ». Ces premiers sont très vite rejoints par les Dark Angels, qui parviennent à éliminer les forces Xénos restantes et surtout à sauver la situation.

Miniature vidéo

Les Blood Ravens et Dark Angels jouables sur Dawn of War 4

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À ce sujet, rappelons que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 propose 4 factions jouables, dont les Space Marines. Du côté des Adeptus Astartes, les joueurs et les joueuses auront notamment l'occasion de jouer les Blood Ravens, mais aussi les Dark Angels. Le studio de développement a précédemment déclaré à ce sujet : « Au cours de la campagne des Space Marines, les joueurs entreprendront des missions où ils commanderont à la fois les Blood Ravens et les Dark Angels ».

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Toutefois, avant de pouvoir mener les Space Marines au combat, il va falloir encore patienter un peu. Comme vous le savez probablement déjà, la sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est prévue pour le 3 décembre 2026 sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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Les fans de Warhammer 40,000 devront patienter, mais c'est un mal pour un bien. KING Art Games annonce le report de Dawn of War IV à décembre 2026. Un délai jugé nécessaire par les développeurs pour peaufiner ce jeu de stratégie et offrir une expérience optimale aux nostalgiques de la licence dès le premier jour.

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