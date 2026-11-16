Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 novembre 2026 à 15h35
Certains joueurs et joueuses se demandent si Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Devant débarquer sur PC au début du mois de décembre 2026, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est très attendu par les fans de la franchise, mais aussi de l'univers de Games Workshop. D'ailleurs, la communauté a encore plusieurs interrogations à propos du RTS de King Art Games et Deep Silver. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse à cette question.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Warhammer 40,000: Dawn of War 4 possède une dimension multijoueur et est un jeu coopératif. Ces informations ont notamment été partagées par King Art Games, par le passé, et sont également présentes sur la page Steam dédiée au titre, où nous pouvons apercevoir les mentions « JcJ en ligne » ainsi que « Coopération en ligne » dans un encart sur la droite.

King Art Games et Deep Silver ont précisé que la campagne de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 peut être parcourue en solo, mais aussi en coopération : « Que ce soit en solo ou en coop, menez chaque faction à travers sa campagne, alimentée par des introductions en images de synthèse et des cinématiques entièrement animées ». La communauté peut également s'attendre à différents modes de jeu multijoueur, dont « Le dernier rempart » / « The Last Stand ». Nul doute que cette nouvelle ravira toutes celles et ceux qui espéraient se plonger dans ce nouvel opus Dawn of War avec des amis. 

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Pour conclure, rappelons que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit débarquer le 3 décembre 2026 sur PC. Sachez, à ce propos, que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :

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Clémence Usseglio (Clémence)

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