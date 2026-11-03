Le créateur de WARDOGS conseille aux joueurs « de jouer à GTA 6 et d'aller se faire voir », parce que l'équipe a besoin de faire une pause

Après le lancement réussi de WARDOGS en accès anticipé, le studio Bulkhead annonce une décision radicale. Toute l'équipe prendra un mois de congé en décembre pour décompresser. Le patron du studio invite même ses joueurs à aller s'occuper sur GTA 6 en attendant leur retour, dans un langage toujours aussi cru.

Le développement d'un jeu vidéo est une course de fond qui épuise souvent les équipes, surtout lors d'un lancement en accès anticipé. C'est exactement ce que vient de traverser Bulkhead Studios avec WARDOGS. Pour célébrer ce succès et préserver la santé mentale de ses employés, la direction a pris une décision aussi rare que courageuse dans l'industrie vidéoludique. L'intégralité du studio fermera ses portes pendant tout le mois de décembre. Une pause d'un mois complet pour permettre à chacun de se ressourcer loin des écrans et des retours de la communauté.

Un repos total assumé par le studio

Le président-directeur général de Bulkhead, Joe Brammer, s'est confié dans les colonnes du magazine Edge (via GamesRadar) sur cette stratégie atypique. Il explique que cette période de repos a été durement gagnée par une équipe qui s'est investie sans compter.

Tout le monde a accompli des tâches qui ne figuraient pas dans sa description de poste. Chacun porte plusieurs casquettes, car tous voient le chemin vers le succès avec ce produit.

Cependant, abandonner un jeu en plein accès anticipé pendant un mois entier implique de laisser de côté les inévitables rapports de bugs et les demandes d'équilibrage qui s'accumuleront sur les forums. Loin de s'en inquiéter, le dirigeant adopte une posture d'une franchise déconcertante face à sa communauté. Il assume totalement le fait que le suivi sera inexistant durant cette période de fêtes.













L'ombre massive de Rockstar Games

Pour justifier cette absence de support et rassurer à sa manière les joueurs qui pourraient se sentir lésés, Joe Brammer a trouvé l'excuse parfaite. Il compte tout simplement sur Grand Theft Auto VI pour occuper son public.

Nous allons nous assurer que les joueurs sachent qu'ils peuvent aller se faire voir en décembre. Allez jouer à GTA 6, nous avons besoin d'une cure de désintoxication.

Cette déclaration, teintée d'humour, d'honnêteté et de lucidité, met en lumière une réalité que de nombreux studios redoutent. L'arrivée du prochain titre de Rockstar Games va monopoliser l'attention de l'immense majorité des joueurs à travers le monde. Alors que certains concurrents préparent des événements massifs ou des récompenses gratuites pour tenter de retenir leur audience, comme Fortnite, Bulkhead choisit la carte de la capitulation heureuse.

Plutôt que de lutter en vain contre un raz de marée médiatique et ludique, les créateurs de WARDOGS préfèrent accepter que leurs fans auront l'esprit ailleurs. Ils espèrent simplement que ces derniers reviendront s'affronter sur le champ de bataille une fois qu'ils auront terminé d'arpenter les rues de Leonida.

Rappelons qu'il est toujours disponible en accès anticipé sur Steam, et qu'une sortie sur consoles est prévue, mais pas pour tout de suite.