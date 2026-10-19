Les développeurs de WARDOGS avouent leur erreur après l'arrivée de la saison 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 11h58
Deux jours seulement après le lancement de la saison 2 de WARDOGS, Bulkhead a fait machine arrière. Face à une progression beaucoup trop rapide et des bonus mal équilibrés, les développeurs reconnaissent leurs erreurs et annoncent des mesures d'urgence pour redresser la barre.
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Les développeurs de WARDOGS avouent leur erreur après l'arrivée de la saison 2

Le lancement de la deuxième saison de WARDOGS devait marquer un nouveau départ pour les joueurs, avec une remise à zéro de la progression. Pourtant, 48 heures après le déploiement de la mise à jour, le constat est amer pour Bulkhead. Les ajustements pensés pour fluidifier l'expérience ont eu l'effet inverse, propulsant une partie de la communauté vers les équipements de fin de jeu à une vitesse alarmante. Face à cette situation, les développeurs ont pris la parole pour clarifier la situation et annoncer des correctifs immédiats.

Un mea culpa franc et direct

Le directeur général de Bulkhead, Joe Brammer, n'a pas cherché à minimiser l'impact de ces erreurs de conception. Dans une prise de parole très transparente, il a reconnu que les choix effectués pour cette nouvelle saison n'étaient pas les bons. « Nous avions tort, nous avons merdé », a-t-il expliqué.

L'une des principales erreurs reconnues concerne la modification de la courbe d'expérience. Pour éviter que les joueurs ne restent bloqués entre les niveaux 10 et 20, le studio avait drastiquement réduit l'expérience requise pour atteindre le niveau 20 de rôle, passant de 250 000 à 111 500 points. Cette baisse de plus de la moitié a permis à de nombreux combattants de débloquer des chars d'assaut et des armures de niveau 4 presque immédiatement, ruinant ainsi l'intérêt de la réinitialisation saisonnière.

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Des bonus supprimés et des sanctions appliquées

Au-delà de la progression globale, un autre problème majeur a perturbé l'équilibre des parties. Pour compenser la mauvaise réputation de l'équipe bleue, Bulkhead avait mis en place un bonus de 5 % d'argent et de 2,5 % d'expérience. Bien que léger en apparence, ce coup de pouce a attiré les joueurs les plus compétitifs, créant un déséquilibre total sur le champ de bataille. Ce bonus a donc été retiré en urgence.

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De plus, une faille liée à la progression de la classe Pilote a été largement exploitée. En multipliant les allers-retours rapides près d'une base avancée, certains ont pu débloquer des véhicules lourds bien avant que les autres classes ne disposent des armes anti-blindage adéquates. Bulkhead a réagi fermement en annonçant des bannissements temporaires de 24 heures pour le millier de joueurs ayant abusé de cette mécanique.

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Malgré ce faux départ, le studio refuse d'imposer une nouvelle remise à zéro ce week-end, estimant que cela serait injuste pour ceux qui ont apprécié cette progression accélérée.

En attendant, la mise à jour de mi-saison introduira une nouveauté très attendue : des serveurs à mode limité. Ces parties imposeront des restrictions strictes, bloquant l'accès aux armures de niveau 4, aux armes surpuissantes et aux chars. Cette alternative permettra de retrouver l'expérience tactique des débuts, offrant aux puristes un terrain de jeu où la stratégie prime sur l'équipement lourd.

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Le jeu reste pour le moment en accès anticipé sur PC, et l'équipe rappelle que cette phase sert précisément à tester et ajuster ces mécaniques.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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