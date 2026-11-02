Fortnite offre des skins gratuits en illimité pendant deux semaines, mais il faut être très, très chanceux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 18h34
Face à l'arrivée imminente de GTA 6, Fortnite déploie l'artillerie lourde. La nouvelle saison introduit un ticket d'or rarissime permettant de vider la boutique du jeu gratuitement pendant 14 jours. Une stratégie redoutable d'Epic Games qui pousse déjà les joueurs à fouiller chaque coffre sans relâche.
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Fortnite offre des skins gratuits en illimité pendant deux semaines, mais il faut être très, très chanceux

Alors que l'industrie du jeu vidéo retient son souffle à l'approche du 19 novembre, date fatidique marquant l'entrée dans l'ère de Grand Theft Auto VI, Fortnite a décidé de ne pas se laisser faire. Pour maintenir l'engagement de sa communauté, le Battle Royale d'Epic Games a choisi une méthode simple mais d'une efficacité redoutable, offrir du contenu gratuit à une échelle jamais vue auparavant. La nouvelle saison, baptisée Chasse aux trésors, a débuté ce 1er novembre avec un format raccourci d'un mois. Si beaucoup attendaient une collaboration avec One Piece pour marquer le coup, les développeurs avaient une autre carte dans leur manche.

Le braquage du siècle dans la boutique Fortnite

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La véritable surprise de cette saison réside dans les accès à la boutique pirate. Le concept est aussi simple que fou. À chaque fois que vous ouvrez un coffre pour récupérer votre équipement habituel, il existe une probabilité infime de voir apparaître un message doré indiquant que vous avez trouvé l'accès à la boutique pirate. 

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Cette trouvaille exceptionnelle octroie deux jetons spéciaux. Le premier est utilisable avant le 15 décembre, et le second en 2027. Une fois activés, ces jetons vous permettent de réclamer la quasi-totalité de la boutique d'objets de Fortnite gratuitement pendant quatorze jours consécutifs. Concrètement, vous pouvez vous connecter quotidiennement pendant deux semaines et récupérer des tenues, des packs ou des emotes sans dépenser le moindre V-buck.

Des limites logiques face à une telle générosité

Le fonctionnement rotatif de la boutique implique que vous ne pourrez pas obtenir l'intégralité des cosmétiques existants. Cependant, selon les objets déjà en votre possession et les rotations quotidiennes, il est possible d'accumuler une valeur colossale de contenu. Quelques restrictions s'appliquent tout de même. Les offres nécessitant de l'argent réel et les niveaux du Passe de Combat sont exclus. De plus, il est impossible d'offrir ces objets gratuits à d'autres joueurs, une mesure logique pour éviter de ruiner totalement l'économie du jeu.

Une chasse au trésor impitoyable

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Évidemment, un tel cadeau s'accompagne d'un obstacle de taille. Ces précieux sésames sont d'une rareté extrême. Bien qu'Epic Games n'ait pas communiqué les probabilités exactes, les réseaux sociaux regorgent déjà de témoignages de joueurs ayant ouvert des milliers de coffres sans jamais apercevoir le fameux message. Cette mécanique de rareté est clairement pensée pour encourager un temps de jeu massif tout au long du mois.

Pour maximiser vos chances, la coopération est de mise. Il a été confirmé que si un membre de votre équipe, que ce soit en duo, trio ou section, ouvre le bon coffre, la récompense est distribuée à l'ensemble du groupe

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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