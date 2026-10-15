WARDOGS : Patch notes de la mise à jour de la saison 2

Alors qu'il est sorti le 10 septembre dernier, WARDOGS va déjà lancer sa deuxième saison, laquelle devrait faire plaisir aux joueurs, puisque son contenu et ses améliorations sont relativement nombreuses. Outre les ajouts typiques, comme les armes ou les véhicules, nous retrouverons par exemple une nouvelle météo avec la pluie, des ajustements sur les dégâts et la progression, mais aussi la construction qui est revue, pour ne citer que ces points.

Pour tout savoir de cette saison 2, vous pouvez consulter le gigantesque patch notes de la mise à jour ci-dessous.

Notes de mise à jour de la Saison 2

Ajout de quatre nouvelles armes

TCX-SPR [7.62x39mm] : Fusil d'assaut.

Fusil d'assaut. PP-19 Bizon [9x19mm] : Pistolet-mitrailleur.

Pistolet-mitrailleur. Evo-3 Ultra [.308 Win] : Mitrailleuse légère.

Mitrailleuse légère. M14 [.308 Win] : Fusil de précision.

Fusil de précision. En parallèle, un nouvel ensemble d'accessoires : optiques supplémentaires, dispositifs de bouche, chargeurs et bipieds.

Nouveau Molotov et mises à jour du télémètre et des casques

Molotov : Un incendiaire jetable qui éclabousse de feu à l'impact et brûle quiconque s'y trouve piégé. Lancer à bras cassé ou par le bas. Inflige des dégâts d'impact et les flammes infligeront des dégâts sur la durée si vous vous tenez dedans. Les Molotovs peuvent également brûler le feuillage destructible et sont affectés par la pluie.

Un incendiaire jetable qui éclabousse de feu à l'impact et brûle quiconque s'y trouve piégé. Lancer à bras cassé ou par le bas. Inflige des dégâts d'impact et les flammes infligeront des dégâts sur la durée si vous vous tenez dedans. Les Molotovs peuvent également brûler le feuillage destructible et sont affectés par la pluie. Mise à jour du télémètre infrarouge : Fonctionne désormais sur piles. Une pile dure environ 80 secondes d'utilisation active. S'épuise plus vite s'il est allumé et éteint rapidement.

Fonctionne désormais sur piles. Une pile dure environ 80 secondes d'utilisation active. S'épuise plus vite s'il est allumé et éteint rapidement. Mise à jour des casques : Le casque de niveau 4 a désormais un son assourdi, un champ de vision restreint et se couvrira de buée lorsque vous sprintez. Les casques de niveau 3 et de niveau 4 disposent également d'une résistance à la suppression accru conformément aux nouvelles mises à jour de suppression, afin de mieux remplir le rôle protecteur de ces objets autrement que par une simple réduction des dégâts.

Ajout de quatre nouveaux véhicules

Wolf-110 : Un transport à roues rapide et léger.

Un transport à roues rapide et léger. Wolf-110 [M2 Browning] : Le Wolf-110 équipé d'une M2 Browning montée sur tourelle.

Le Wolf-110 équipé d'une M2 Browning montée sur tourelle. T-72B3 : Un char de combat principal. Plus lent que le L2A6, mais moins cher et légèrement plus économe en carburant.

Un char de combat principal. Plus lent que le L2A6, mais moins cher et légèrement plus économe en carburant. Flakpanzer Gepard : Véhicule antiaérien.

Ajout de trois nouvelles constructions

Nid de mitrailleuse : Un emplacement de M2 Browning piloté.

Un emplacement de M2 Browning piloté. Grand abri : Un grand abri en métal pour couvrir les atouts clés ou se protéger de la pluie.

Un grand abri en métal pour couvrir les atouts clés ou se protéger de la pluie. Marche en bois : Une marche. Faite de bois.

Préréglage de météo de pluie

Nouveau préréglage de météo de pluie.

Les surfaces, les véhicules et les personnages sont visiblement mouillés lorsque la pluie tombe.

Les bruits de pluie diffèrent selon la surface sur laquelle elle tombe et l'endroit où vous vous tenez : sous un abri, à l'intérieur, dans un véhicule ou en plein air.

Détruisez un toit et la pluie commence à passer au travers de manière visible.

Le tonnerre gronde pendant les pluies plus intenses, et chaque joueur sur le serveur entend la même frappe au même moment depuis la même direction. Il est assez fort pour masquer les bruits de pas, utilisez-le donc de manière stratégique.

La portée de détection est affectée par la pluie.

Le feu des Molotovs est réduit par la pluie.

Camouflages du Marché d'Or de la Saison 2

Huit nouveaux apparences d'armes et de véhicules rejoignent le Marché d'Or, réparties sur quatre familles de camouflages :

Noir et Or : Little Bird.

Little Bird. Camouflage du Marché d'Or exclusif à la Saison 2.

Pépites de chocolat : Evo-3 Ultra, M14, TCX-SPR.

Evo-3 Ultra, M14, TCX-SPR. Désert bicolore : Galil, Mosin, Havoc.

Galil, Mosin, Havoc. Bois numérique : M500.

M500. Le camouflage Noir et Or pour AK a été retiré du Marché d'Or.

Nouveau vendeur de paris (Ouverture plus tard dans la Saison 2)

Le vendeur de paris n'est pas disponible au lancement de la Saison 2. Il ouvrira plus tard au cours de la Saison 2.

Un nouveau vendeur de paris vous permet de parier votre propre argent sur vos propres performances.

Fixez vos propres enjeux, pariez sur vous-même. Gagnez gros ou perdez tout.

Un suivi de pari en direct se trouve au-dessus de la mini-carte, affichant votre mise et votre progression.

Le vendeur de paris n'est pas un ajout permanent et est destiné à aller et venir au fil d'une saison. Le vendeur de paris n'est pas disponible au lancement de la Saison 2.

Ajout de restrictions sur le changement d'équipe

Pour empêcher les changements d'équipe tardifs de décider de l'issue des matchs, une fois qu'une équipe a plus de 10 points d'avance :

Vous ne pouvez plus changer d'équipe pendant 15 minutes après en avoir rejoint une.

Si vous changez d'équipe ou rejoignez un match en cours, votre carte reste obscurcie jusqu'à ce que vous atteigniez la zone de contrôle pour la première fois.

Vous ne pouvez pas utiliser le véhicule d'apparition tant que vous n'avez pas atteint la zone de contrôle pour la première fois.

Ces changements visent à augmenter la friction pour les abuseurs de changement d'équipe, tout en vous permettant toujours de rejoindre l'équipe de vos amis si nécessaire.

Système de punition et de pardon pour tir allié

Les tirs alliés sont désormais gérés par un vote initié par la victime, afin de permettre le pardon mais aussi de punir les tirs alliés intentionnels.

Lorsqu'un coéquipier vous tue, il vous est demandé de PARDONNER ou PUNIR.

Les résultats de PUNIR s'accumulent contre un tueur d'alliés, entraînant des expulsions et des bannissements progressifs pour les récidivistes.

PARDONNER retire une marque potentielle contre le joueur qui vous a tué.

Remarque : Réapparaître puis quitter la zone sûre sans voter pardonne automatiquement.

Interface d'intention d'escouade

Les chefs d'escouade peuvent désormais définir une intention d'escouade visible par l'équipe à partir d'une liste d'entrées prédéfinies, que chaque joueur peut voir sur sa liste d'escouade avant de choisir de rejoindre une escouade.

Les invitations d'escouade et autres invites chronométrées se mettent désormais en file d'attente.

Amélioration de l'expérience utilisateur pour le rachat du dernier équipement

L'ancienne interface temporaire de rachat a été retirée.

En cliquant sur le bouton Racheter le dernier équipement, l'interface de votre vendeur d'équipement se remplira visuellement avec votre dernier équipement, auquel vous pourrez ensuite ajouter ou retirer des objets avant l'achat.

Peuplement de serveur et divertissement d'avant-match

Les joueurs qui rejoignent et peuplent des serveurs vides gagnent des récompenses et une réduction chez le vendeur une fois le match commencé.

Le divertissement d'avant-match est désormais disponible avant le début de la partie.

Des armes traînent avec des cibles, un ballon de football et une radio cachée dans chaque point d'apparition.

Limites de ping de serveur basées sur la région

Nous avons introduit des limites de ping basées sur la région pour améliorer la fiabilité du réseau et garantir une expérience plus équitable pour tous. Remarque : Ces valeurs initiales seront assez indulgentes au fur et à mesure que nous affinons les valeurs appropriées.

Les serveurs officiels appliqueront désormais différentes limites de ping maximales en fonction de leur région.

Expulsions pour ping élevé : Les joueurs qui dépassent constamment la limite de ping d'un serveur sur une période prolongée seront automatiquement expulsés (cela permet de protéger contre les pics temporaires).

Les joueurs qui dépassent constamment la limite de ping d'un serveur sur une période prolongée seront automatiquement expulsés (cela permet de protéger contre les pics temporaires). Les pics de latence du côté serveur sont également exclus des mesures de ping pour éviter les expulsions unjustes.

Restriction temporaire de re-connexion : Les joueurs expulsés pour un ping élevé ne pourront pas rejoindre le même serveur avant la prochaine transition de carte.

Les joueurs expulsés pour un ping élevé ne pourront pas rejoindre le même serveur avant la prochaine transition de carte. Améliorations du navigateur de serveurs : Ajout de balises et de filtres de ping maximum dans le navigateur de serveurs, ce qui facilite la recherche de serveurs avec des connexions adaptées.

Ajout de balises et de filtres de ping maximum dans le navigateur de serveurs, ce qui facilite la recherche de serveurs avec des connexions adaptées. Les administrateurs de serveurs communautaires pourront configurer leurs propres limites de ping, permettant le jeu interrégional (ou des règles plus strictes) si désiré.

Déplacement des points d'apparition de Bakurani

Nouveaux points d'apparition et itinéraires sur Bakurani.

Les trois points d'apparition d'équipe ont été déplacés et reconfruits, chacun avec des itinéraires spécialement conçus vers la zone, ce qui devrait fournir un match plus équilibré pour chaque équipe.

Expérience d'équilibrage des factions

WARDOGS est un jeu qui n'est pas censé être toujours parfaitement équilibré. Cependant, une équipe avait un taux de victoire nettement inférieur aux deux autres équipes. Il existe des plaintes valables concernant la visibilité de l'uniforme de Lonestar et certaines positions d'apparition que nous avons observées et traitées. Cependant, le sentiment général envers l'équipe bleue est le facteur principal expliquant pourquoi les joueurs ne veulent pas jouer dans cette équipe.

Nous menons une expérience sociale avec la Saison 2 pour voir comment et si cela affecte les données de taux de victoire et la perception de la faction. Lonestar est une compagnie militaire privée établie soutenue par l'une des principales économies mondiales. Lonestar a de l'argent... et Lonestar a besoin de vous.

Bonus de victoire en argent et EXP pour Lonestar, Saison 2 uniquement.

Multiplicateurs d'argent et d'EXP pour les actions de jeu d'équipe de Lonestar, Saison 2 uniquement.

Tous les points d'apparition de factions ont été déplacés sur Bakurani.

Nouvelle réduction du vendeur pour l'équipe perdante : 20 % de réduction si elle a au moins 40 points de retard sur la deuxième place. Applicable à toutes les équipes, pas seulement Lonestar.

Les hôtes de serveurs communautaires vus en train d'exploiter le bonus de faction seront punis.

Équilibrage du combat

Mise à jour des dégâts

Les munitions de gros calibre comme le .308 et le 7.62x54mmR ont été conçues pour les fusils de précision, où une faible cadence de tir et de petits chargeurs équilibrent leurs gros dégâts par tir. Dans les fusils d'assaut, les fusils de précision semi-automatiques et les mitrailleuses légères, ces mêmes munitions infligeaient des dégâts proches des fusils de précision à une cadence de tir beaucoup plus rapide. Cela rendait ces armes beaucoup plus fortes que les autres de leur archétype, et choisir autre chose semblait être un désavantage.

Cette mise à jour ne rend pas les armes de gros calibre mauvaises. Elle les rapproche des autres armes de leur archétype. Le FAL conserve les dégâts par tir les plus élevés de la catégorie des fusils d'assaut, mais se situe désormais plus près du TCX-SPR et du M4. Les fusils de précision restent la catégorie pour les gros dégâts en un seul tir, et nous avons augmenté leurs dégâts selon la zone d'impact pour compenser la réduction des dégâts de base afin de préserver ce fantasme du tireur d'élite.

Réductions des dégâts de base par calibre

Ces changements affectent chaque arme qui utilise ces munitions, y compris les armes de l'infanterie et des véhicules.

.308 Winchester : -25 %

-25 % 7.62x54mmR : -20 %

-20 % 7.62x39mm : -19 %

-19 % .50 Cal : -16 %

Fusils de précision semi-automatiques

Les dégâts selon la zone d'impact ont été ajustés pour les nouvelles valeurs de dégâts de base des calibres. Les tirs à la tête et sur le haut du corps sont légèrement plus faibles, de sorte que ces fusils se situent entre les fusils d'assaut et les fusils de précision. Ils devraient être plus punitifs qu'un fusil d'assaut, mais pas un fusil de précision à cadence de tir plus rapide.

Fusils d'assaut et mitrailleuses légères

Les dégâts sur le haut, le milieu et le bas du torse étaient trop incohérents auparavant. Ils sont désormais plus uniformes, de sorte que les dégâts des tirs au corps sont plus prévisibles.

Les tirs au corps des fusils d'assaut infligent légèrement moins de dégâts.

Les dégâts au corps des mitrailleuses légères correspondent désormais à ceux des fusils d'assaut. Les mitrailleuses légères gagnent les combats grâce à des tirs soutenus et à la taille de leur chargeur, et non en surpassant les dégâts des fusils d'assaut à chaque tir.

Fusil d'éclaireur

Les tirs à la tête au fusil d'éclaireur tuent désormais en un coup les cibles sans casque.

Un casque de niveau 1 nécessite deux tirs à la tête pour tuer.

Armures et casques de niveau 3

Réduction des dégâts abaissée : de 55 % à 50 %.

Armures et casques de niveau 4

Réduction des dégâts abaissée : de 65 % à 60 %.

Le casque de niveau 4 a désormais un son assourdi, un chat de proximité assourdi, un champ de vision restreint et se couvrira de buée lorsque vous sprintez.

Les casques de niveau 3 et de niveau 4 disposent également désormais d'une résistance à la suppression accrue.

Cartouches à balle de calibre 12

Les dégâts des balles contre l'armure s'adaptent désormais au niveau d'armure au lieu d'une réduction forfaitaire unique.

Note sur l'inspection des armes

Certaines inspections d'armes sont silencieuses et cela est un problème connu.

Armes de véhicules et tourelles

Les réductions de calibre ci-dessus s'applquent également aux armes de véhicules qui tirent ces munitions, telles que la minigun du Little Bird AH-6M, du Z20 Lakota et du Humvee.

Nous avons également réduit les dégâts que les tourelles infligent à l'infanterie en fonction de l'endroit où le tir atterrit. Les tourelles supérieures lourdes et d'artillerie utilisaient les mêmes valeurs de zone d'impact que le canon de l'hélicoptère. Les tourelles lourdes et d'artillerie utilisent désormais les mêmes valeurs de zone d'impact que les fusils d'assaut et les mitrailleuses légères.

Améliorations de la suppression

La suppression était incohérente et souvent imperceptible. Elle a été reconstruite autour de courbes de diminution partagées par arme, de sorte que se faire tirer dessus semble cohérent, peu importe ce qui vous tire dessus.

La suppression liée aux tirs frôlants des petits et moyens calibres est considérablement plus forte.

La cadence de tir est désormais prise en compte, de sorte que les armes à feu rapide de petit et moyen calibre ne suppriment pas de manière disproportionnée.

Le secouement de l'écran dû à la suppression a été réduit pour tenir compte de l'augmentation des effets de suppression ; cela devrait être clairement lisible sans lutter contre vous pour le contrôle.

Les casques de niveau 3 réduisent la suppression de 68 %.

Les casques de niveau 4 réduisent la suppression de 80 %.

Arc à poulies

La trajectoire de la flèche a été mise à jour pour avoir une chute plus courte.

Légèrement plus efficace contre les armures de niveau inférieur par rapport à la saison 1.

Les dégâts de l'arc contre l'armure s'adaptent désormais au niveau d'armure au lieu d'une réduction forfaitaire unique.

Parachutes

Les parachutes mettent désormais plus de temps à s'ouvrir complètement et ne s'ouvriront pas du tout en dessous d'environ 10 mètres.

Tirer la poignée au dernier moment est désormais un réel risque. Si vous tombez vite et ouvrez en dessous d'environ 50 mètres, vous ne ralentirez pas à temps et subirez des dégâts de chute.

Prix du parachute de base augmenté : de 100 $ à 500 $.

Prix du parachute sportif réduit : de 1 000 $ à 700 $.

Assurez-vous de faire confiance à un pilote avant de monter dans son appareil.

Alternativement, conduisez jusqu'à la zone de contrôle ou volez vous-même.

Trousse médicale

Durabilité augmentée : de 100 à 150, de sorte qu'une seule trousse dure plus longtemps avant d'avoir besoin d'être remplacée.

Recul des armes et ajustements d'équilibrage

MP5

Motifs de recul mis à jour pour avoir un profil plus horizontal, car elle était trop facile à utiliser.

Super-45

Diminution des dégâts augmentée au-delà de 50 mètres, sa portée effective, la poussant fermement dans un rôle de combat rapproché.

Fusils de précision semi-automatiques

Nouvelle passe de recul sur tous les fusils de précision semi-automatiques pour les aligner davantage avec leur courbe de puissance.

MGL-40

Vitesse initiale réduite de 25 %.

Le rayon extérieur de 40mm présente désormais une chute de dégâts plus forte.

Subit beaucoup plus d'imprécision et d'oscillation, une vitesse de visée plus lente et une pénalité de rechargement lorsqu'on est assis sur le banc du Little Bird, pour réduire sa fiabilité.

Mosin

Lunette nouvelle PU 91/30 [3.5x] pour le Mosin.

Le Mosin n'a plus accès aux autres viseurs optiques, car ces viseurs n'étaient pas destinés à être compatibles jusqu'à ce que les futures fonctionnalités de personnalisation prévues ne soient disponibles.

Équilibrage de la construction

Une passe complète sur les coûts de construction, la vitesse de construction et la durabilité, visant à faire des structures un investissement réfléchi plutôt que quelque chose que vous spammez. Le Talon, le mortier et la plate-forme de forage ont vu leurs ressources et leurs munitions rééquilibrées pour les rendre plus lents à construire et plus coûteux à maintenir actifs, sans supprimer les stratégies créatives ni imposer de limites dures à la liberté des joueurs.

Nouvelles constructions (et quels objets peuvent les construire)

Marche en bois ajoutée au petit marteau et au-dessus.

Grand abri ajouté au marteau moyen et au-dessus.

Nid de mitrailleuse ajouté au grand marteau.

Changements de coûts et nouveaux coûts de construction

Les coûts suivants se réfèrent tous aux coûts de fournitures de construction :

Base en bois : 15

Mur Bremmer : de 15 à 32

Porte : de 22 à 80

Portail : de 85 à 200

Grand abri : 250

Abri anti-aérien, bunker, poste d'observation : de 100 à 200

Mortier L81 : de 150 à 600

Stingray : de 150 à 650

Nid de mitrailleuse : 650

Talon 9K-SAM : de 1 000 à 650

Vanguard CIWS : de 1 500 à 1 200

Aimant de zone chaude : de 2 250 à 2 750

Vitesse de construction

Le marteau moyen contribue désormais moins par coup.

Les points critiques donnent un bonus plus petit qu'auparavant.

Le taux de construction par coup du grand marteau est inchangé.

Équilibrage de la plate-forme de forage

Ces changements réduisent considérablement la durée pendant laquelle les plates-formes de forage peuvent être actives, ainsi que le carburant requis pour les démarrer et les maintenir actives. L'intention est de réduire la prévalence des constructions à plates-formes de forage multiples devenant une stratégie dominante, sans supprimer la possibilité que cela se produise. Nous continuerons d'observer les effets de ces changements.

Carburant minimum pour activer : de 1 500 à 2 000

Durée par carburant : de 0,05 à 0,03 (temps de fonctionnement maximal de 375s à 300s) (correspond aux tours capturables)

Carburant maximum : de 7 500 à 10 000 pour encourager le jeu de rôle logistique.

Temps de recharge après réapparition considérablement augmenté, de sorte qu'une plate-forme détruite ne peut pas être immédiatement remplacée.

Équilibrage des armes construisibles

Talon

Rechargement : de 2s à 5s

Réapprovisionnement à partir des stocks de munitions : de 50 à 200

Mortier

Réapprovisionnement à partir des stocks de munitions : de 75 à 150 pour réduire le nombre de tirs pouvant être effectués par palette déposée.

Nouvelle animation de tir : Le joueur dépose désormais l'obus dans l'extrémité du mortier lorsqu'il tire, pour réduire la cadence de tir du mortier.

Divers changements de construction

Le fil de fer barbelé et les sacs de sable peuvent désormais être placés au-dessus des murs Bremmer.

Le fil de fer barbelé ne rapporte plus d'argent ou d'EXP lors des éliminations.

Les fondations s'adaptent correctement aux pentes, aux escaliers et aux murs.

Les constructions non terminées s'effondrent désormais dès qu'elles perdent un support, au lieu de flotter.

Les pièges à chars ne peuvent être placés que sur un ensemble défini de surfaces.

Les portes et les portails ne peuvent plus être enfoncés avec un marteau.

Le pied-de-biche Halligan peut désormais enfoncer les portes et les portails.

Les dégâts du canon CIWS contre les structures ont été correctement ajustés : il déchiquette désormais les couvertures légères et peine contre les fortifications lourdes, au lieu de traiter tout de la même manière.

Mises à jour des véhicules

Changements sur les véhicules

Les inventaires de véhicules achetés sont désormais privés pour le conducteur et son escouade par défaut. Un nouveau paramètre vous permet d'ouvrir le vôtre à tout le monde une fois le véhicule entièrement déverrouillé.

Les inventaires de véhicules qui apparaissent gratuitement pour chaque équipe restent ouverts à tout le monde, quel que soit le paramètre ci-dessus. À utiliser à vos risques et périls.

Les véhicules chenillés semblent désormais plus lourds : moins flottants lorsqu'ils sont en l'air, moins rebondissants à l'atterrissage.

Maniabilité du Humvee remaniée : moins rigide sur le terrain, montée en vitesse maximale plus lente, plus efficace qu'auparavant pour escalader le terrain.

Freins du Dune Buggy moins efficaces, augmentant légèrement la capacité de dérapage et de drift.

Les explosifs et les objets à placer ne peuvent plus être utilisés depuis des sièges de véhicule fermés.

Corrections de bugs de véhicules

Correction du tireur de Humvee faisant face à la mauvaise direction après être entré.

Correction de la désynchronisation de tir du tireur et du son de tir incohérent.

Le verre du cockpit de l'hélicoptère fonctionne désormais dans les deux sens : tirer à travers endommage le véhicule au même titre que les tirs entrants.

Les chars ne se propulsent plus dans les airs à cause de la collision de leur propre tourelle.

Les véhicules ne s'enfoncent plus dans le sol lorsqu'ils se percutent à vitesse élevée.

Les véhicules à roues ne se bloquent plus en avançant après une marche arrière.

Correction du véhicule tournant sur lui-même à la manette après la fermeture de la carte tactique.

Correction de la visée incohérente sur les armes de véhicules lors de l'utilisation d'une manette.

Correction de la position accroupie et du changement de siège à la manette sur les tourelles montées.

Correction de l'écran de fumée et des leurres d'un véhicule qui n'apparaissaient pas pour les joueurs ayant rejoint en retard.

Quitter un véhicule vous place désormais sur le sol plutôt que de vous pousser à travers.

Réduction des dégâts du Vanguard CIWS sur le véhicule d'apparition, met désormais 2,25 fois plus de temps pour détruire le véhicule d'apparition.

Améliorations et corrections pour manette

Aide à la visée

Ajout d'un curseur d'intensité de l'aide à la visée dans Paramètres > Manette > Avancé. La valeur par défaut est 1 ; 0 désactive l'aide à la visée.

L'aide à la visée fonctionne désormais sur les mannequins cibles dans le stand de tir.

Sensations et réactivité

Valeurs ajustées pour la sensibilité horizontale et verticale.

Valeurs ajustées pour l'accélération de la visée.

L'accélération de la visée se déclenche désormais plus tôt.

La direction du regard revient plus vite après la fermeture des roues radiales.

Le défilement des listes est désormais plus rapide.

Vendeur : réduction du temps de maintien lors de la sélection de Acheter l'équipement.

Paramètres : réduction du temps de maintien lors de la sélection de Appliquer les modifications.

Changements d'attribution des touches sur manette

Ajout de Changer le zoom de la mini-carte sur Touche Affichage [Pression].

Ajout de Rejeter le conseil sur Touche Affichage [Pression].

Ajout de Déployer la caisse sur Croix directionnelle Haut [Maintien].

Déplacement de Ouvrir l'inventaire de Touche Affichage à Touche Menu [Pression].

Déplacement de Basculer le poids de Y à Touche Affichage [Pression].

Déplacement de Retirer de l'équipement de R3 à Y [Maintien].

Déplacement de Corrompre de Touche Menu à X.

Déplacement de Accepter/Rejeter l'invitation d'escouade de LB/RB à Touche Affichage/Touche Menu.

Déplacement de Trier le tableau des scores de LB/RB à LT/RT.

Changement de Jeter de Y à Y [Maintien].

LB/RB permettent désormais de changer d'onglets principaux et LT/RT de changer d'onglets secondaires.

Corrections de bugs spécifiques à la manette

Correction de l'impossibilité de dégoupiller les grenades en appuyant sur X.

Correction du relâchement de LT sur manette qui n'annulait pas le soin automatique avec bandage.

Changements de progression

EXP de voie de rôle

Les niveaux 10 à 20 étaient un long calvaire, et de nombreux joueurs calaient avant de déverrouiller l'équipement qui définit chaque rôle. Atteindre le niveau 20 prend désormais moins de la moitié du temps de jeu nécessaire lors de la Saison 1.

EXP totale requise

Niveau 10 : de 35 000 à 25 000 (29 % plus rapide)

de 35 000 à 25 000 (29 % plus rapide) Niveau 15 : de 110 000 à 54 750 (50 % plus rapide)

de 110 000 à 54 750 (50 % plus rapide) Niveau 20 : de 250 000 à 111 500 (55 % plus rapide)

de 250 000 à 111 500 (55 % plus rapide) Niveau 25 : de 365 000 à 206 600 (43 % plus rapide)

de 365 000 à 206 600 (43 % plus rapide) Niveau 30 : de 500 000 à 318 200 (36 % plus rapide)

de 500 000 à 318 200 (36 % plus rapide) Niveau 35 : de 750 000 à 525 000 (30 % plus rapide)

de 750 000 à 525 000 (30 % plus rapide) Niveau 40 : de 975 000 à 712 500 (27 % plus rapide)

de 975 000 à 712 500 (27 % plus rapide) Niveau 45 : de 1 225 000 à 920 850 (25 % plus rapide)

de 1 225 000 à 920 850 (25 % plus rapide) Niveau 50 : de 1 500 000 à 1 150 000 (23 % plus rapide)

Déverrouillages de voie de rôle

La plupart des accessoires ont été déplacés vers des niveaux antérieurs ou de nouvelles voies, donnant aux joueurs qui ne pouvaient pas les atteindre auparavant une chance de les essayer.

Voie de progression WARDOG

Déverrouillages supplémentaires

Viseur point rouge Compact P-1 (Niveau 21, 12,5k $)

Nouvelle bande musicale "Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65", Lonestar uniquement (Niveau 29, 25k $)

Marché d'Or (Niveau 35, 150k $)

Déplacés dans la voie WARDOG

Lunette à prisme compacte Tricon 1.5x (Niveau 26, déplacée depuis Assaut Niveau 12)

Spitfire 3X (Niveau 31, déplacée depuis Assaut Niveau 26)

Changements de la voie WARDOG

Palette de ravitaillement mécanique (Niveau 5, 10k $, précédemment déverrouillée par défaut)

Palette de ravitaillement en munitions (Niveau 9, 25k $, précédemment déverrouillée par défaut)

Palette de ravitaillement en carburant (Niveau 16, 50k $, précédemment déverrouillée par défaut)

Judge : du Niveau 18 au Niveau 1, de 15k $ à 5k $

GGX 17 : du Niveau 1 au Niveau 18, de 5k $ à 15k $

Deagle : du Niveau 85 au Niveau 65

GGX 18 : du Niveau 70 au Niveau 85

GGX 18 : 125k $ à déverrouiller au lieu de 50k $

Viseur reflex Kobra : du Niveau 21 au Niveau 4

Viseur point rouge Compact T-2 : du Niveau 4 au Niveau 17

Parachute sportif : du Niveau 35 au Niveau 34

Balle rayée de calibre 12g : du Niveau 41 au Niveau 36

Perforant le blindage (AP) 7.62x39mm : du Niveau 63 au Niveau 60

Dégâts de chair (HP) .308 Win : du Niveau 65 au Niveau 63

Casque et armure de niveau 3 : du Niveau 60 au Niveau 70

Dégâts de chair (HP) 5.45x39mm : du Niveau 16 au Niveau 6

Dégâts de chair (HP) 9x19mm : du Niveau 6 au Niveau 10

Dégâts de chair (HP) 5.56mm : du Niveau 10 au Niveau 13

Perforant le blindage (AP) 5.56mm : du Niveau 83 au Niveau 84

Perforant le blindage (AP) 5.45x39mm : du Niveau 93 au Niveau 90

Voie de progression Assaut

Assaut est désormais le rôle pour attaquer les bases ennemies. Le C4 passe dans la voie Assaut et le nouveau cocktail Molotov le rejoint, donnant aux joueurs Assaut de meilleurs outils contre les constructions.

Déverrouillages supplémentaires

Cocktail Molotov (Niveau 13, 25k $)

TCX-SPR + Chargeur 28 cartouches pour TCX-SPR (Niveau 20, 100k $)

Frein de bouche Cross Rifle pour le TCX-SPR (Niveau 32, 35k $)

Frein de bouche Clutch Lok pour le TCX-SPR (Niveau 37, 37,5k $)

Silencieux SRD762TI-QD pour le TCX-SPR (Niveau 40, 40k $)

Déplacés dans la voie Assaut

Détonateur à distance + Charge de C4 (Niveau 4, déplacé depuis Soutien Niveau 2)

Optique de combat 2.5x (Niveau 17, déplacée depuis WARDOG Niveau 26)

Viseur reflex à quatre réticules (Niveau 22, déplacé depuis Médecin Niveau 6)

Lunette tactique à prisme 3x (Niveau 33, déplacée depuis WARDOG Niveau 31)

Poignée verticale avant RVG (Niveau 38, déplacée depuis Médecin Niveau 16, de 10k $ à 25k $)

Spectr 4x (Niveau 43, déplacé depuis Soutien Niveau 21)

Changements de la voie Assaut

AK74 + Chargeur 30 cartouches pour AK74 désormais déverrouillés par défaut (précédemment Niveau 3, 10k $)

T-21 (Niveau 3, 10k $, précédemment déverrouillé par défaut)

Chargeur 30 cartouches STANAG : du Niveau 6 au Niveau 3, de 10k $ à Gratuit (livré désormais avec le T-21)

M4 : du Niveau 20 au Niveau 28 (le TCX-SPR prend sa place)

M4 : 150k $ à déverrouiller au lieu de 100k $

FAL : 250k $ à déverrouiller au lieu de 200k $

Chargeur tambour 75 cartouches pour AK74 : du Niveau 40 au Niveau 36

Cache-flamme Birdcage : du Niveau 16 au Niveau 2, de 15k $ à 5k $

Frein de bouche Hexagon : du Niveau 2 au Niveau 5, de 5k $ à 12,5k $

Cache-flamme à 3 dents : du Niveau 24 au Niveau 8, de 20k $ à 7,5k $

Lunette de combat à prisme CQ-2x : du Niveau 17 au Niveau 12

Poignée avant sur rail tactique CQR : du Niveau 38 au Niveau 14, de 25k $ à 10k $

Frein de bouche CQB 74 : du Niveau 8 au Niveau 16, de 12,5k $ à 15k $

Silencieux PBS-4 : du Niveau 27 au Niveau 19

Frein de bouche TopComp : du Niveau 5 au Niveau 21, de 7,5k $ à 20k $

Silencieux RC-556 : du Niveau 29 au Niveau 24

Viseur reflex OKP 7 : du Niveau 33 au Niveau 26

Silencieux TGP-A 5.45 : du Niveau 19 au Niveau 27

Silencieux multi-calibre pour AR : du Niveau 21 au Niveau 29, de 20k $ à 22,5k $

Voie de progression Médecin

La trousse médicale se déverrouille désormais au niveau 14 au lieu du niveau 24, afin que les médecins puissent en tirer parti beaucoup plus tôt. Les médecins ont également connu le plus grand remaniement des déverrouillages d'armes et d'accessoires de toutes les voies.

Déverrouillages supplémentaires

PP-19 Bizon + Chargeur 53 cartouches pour PP-19 Bizon désormais déverrouillés par défaut

AMP-9 + Chargeur 15 cartouches pour AMP-9 (Niveau 20, 75k $, AMP-9 précédemment déverrouillé par défaut, chargeur 15 cartouches déplacé depuis Niveau 3)

Chargeur 20 cartouches pour AMP-9 (Niveau 25, 12,5k $, plus déverrouillé par défaut)

Déplacés dans la voie Médecin

Viseur holographique (Niveau 6, déplacé depuis Assaut Niveau 22)

Poignée avant inclinée AFG (Niveau 11, déplacée depuis Assaut Niveau 14)

Changements de la voie Médecin

MP5 : du Niveau 15 au Niveau 4

MP5 : de 75k $ à 25k $ à déverrouiller

Trousse médicale : du Niveau 24 au Niveau 14

Trousse médicale : de 75k $ à 50k $ à déverrouiller

PP-19 Vityaz : du Niveau 4 au Niveau 15

PP-19 Vityaz : de 25k $ à 50k $ à déverrouiller

Défibrillateur : du Niveau 11 au Niveau 22

Défibrillateur : de 50k $ à 110k $ à déverrouiller

Super-45 : de 150k $ à 200k $ à déverrouiller

Trousse de premiers secours individuelle : du Niveau 9 au Niveau 10

Stylo d'adrénaline : du Niveau 14 au Niveau 16

Grenade fumigène M18 Noire : du Niveau 21 au Niveau 23

Cache-flamme Eclipse : du Niveau 26 au Niveau 1, de 22,5k $ à 7,5k $

Chargeur 30 cartouches pour MP5 : du Niveau 25 au Niveau 8, de 25k $ à 10k $

Frein de bouche Ballista : du Niveau 13 au Niveau 12

Silencieux QD-5 : du Niveau 18 au Niveau 13, de 17,5k $ à 12,5k $

Chargeur 10 cartouches pour PP-19 Vityaz : du Niveau 7 au Niveau 17, de 7,5k $ à 10k $

Cache-flamme pour PP-19 Vityaz : du Niveau 22 au Niveau 18, de 20k $ à 17,5k $

Micro-viseur reflex Vektor Frenix-X : du Niveau 28 au Niveau 19

Chargeur tambour 50 cartouches pour PP-19 Vityaz : du Niveau 29 au Niveau 21, de 50k $ à 15k $

Silencieux 9x19 pour PP-19-01 Vityaz : du Niveau 43 au Niveau 24, de 45k $ à 20k $

Cache-flamme tactique pour AMP-9 : du Niveau 12 au Niveau 26, de 10k $ à 45k $

Silencieux 9x19 pour AMP-9 : du Niveau 30 au Niveau 27

Frein de bouche Dual Port : du Niveau 1 au Niveau 28, de 7,5k $ à 22,5k $

Chargeur tambour 50 cartouches pour MP5 : du Niveau 45 au Niveau 29, de 75k $ à 50k $

Chargeur 30 cartouches pour AMP-9 : du Niveau 10 au Niveau 30, de 10k $ à 50k $

Cache-flamme pour Super-45 : du Niveau 40 au Niveau 36

Frein de bouche Ghost LITE : du Niveau 36 au Niveau 40

Chargeur 30 cartouches pour Super-45 : du Niveau 38 au Niveau 43

Chargeur tambour 50 cartouches pour AMP-9 : du Niveau 20 au Niveau 45, de 15k $ à 75k $

Voie de progression Reconnaissance

Reconnaissance obtient le nouveau M14 et ses accessoires, et la plupart des lunettes et accessoires ont échangé de niveaux.

Déverrouillages supplémentaires

Lunette PU 91/30 pour le Mosin (Niveau 10, 12,5k $)

M14 + Chargeur 10 cartouches pour M14 (Niveau 25, 100k $)

Leatherwood ART II pour le M14 (Niveau 27, 35k $)

Bipied pour M14 (Niveau 29, 25k $)

Chargeur 20 cartouches pour M14 (Niveau 31, 27,5k $)

Chargeur 30 cartouches pour M14 (Niveau 36, 50k $)

Frein de bouche .30 Cal SS Phosphate pour le M14 (Niveau 37, 22,5k $)

Cache-flamme .30 Cal Steel Black pour le M14 (Niveau 42, 27,5k $)

Changements de la voie Reconnaissance

BMR-308 : du Niveau 30 au Niveau 20

SV98 : du Niveau 19 au Niveau 18

MK22 : du Niveau 25 au Niveau 30

Couvre-chef et tenue Ghillie : du Niveau 24 au Niveau 26

Couvre-chef et tenue Ghillie Mort : du Niveau 27 au Niveau 41

Arc à poulies : du Niveau 17 au Niveau 16

Arc à poulies : 150k $ à déverrouiller au lieu de 75k $

Claymore : du Niveau 22 au Niveau 23

Claymore : 90k $ à déverrouiller au lieu de 50k $

Télémètre : 25k $ à déverrouiller au lieu de 15k $

Chargeur 10 cartouches pour SVD : du Niveau 16 au Niveau 17

Cache-flamme Deadeye : du Niveau 9 au Niveau 6

Frein de bouche DTK-1 : du Niveau 6 au Niveau 9

Lunette 6-10x MOA : du Niveau 26 au Niveau 19

Bipied pour SV98 : de 30k $ à 17,5k $

Frein de bouche SRVV : du Niveau 20 au Niveau 22

Cache-flamme pour BMR-308 : du Niveau 31 au Niveau 24, de 25k $ à 50k $

Lunette 6-10x MRAD : du Niveau 18 au Niveau 28

Silencieux pour BMR-308 : de 27,5k $ à 25k $

Frein de bouche Constrictor : du Niveau 23 au Niveau 34

Frein de bouche pour AMR 50 Cal : du Niveau 48 au Niveau 38

Lunette de tir de précision 6x + Viseur reflex : du Niveau 34 au Niveau 43, de 35k $ à 75k $

Frein de bouche Slicktap : du Niveau 28 au Niveau 44

Lunette de précision Frontier 2.5x-10x : du Niveau 43 au Niveau 47

Silencieux lourd .50 Cal : du Niveau 37 au Niveau 48

Frein de bouche à trois évents : du Niveau 36 au Niveau 49

Voie de progression Soutien

Soutien obtient la nouvelle Evo-3 Ultra, la PKM se déverrouille désormais au niveau 15 au lieu de 30, et la M249 passe de 15 à 20.

Déverrouillages supplémentaires

Evo-3 Ultra + Boîte de 50 cartouches Evolys (Niveau 30, 200k $)

Bipied Evolys pour l'Evo-3 Ultra (Niveau 33, 75k $)

Silencieux SL7i-BL pour l'Evo-3 Ultra (Niveau 40, 35k $)

Déplacés dans la voie Soutien

Lunette tactique à prisme 4x avec viseur reflex (Niveau 21, déplacée depuis Assaut Niveau 43)

Changements de la voie Soutien

PKM : du Niveau 30 au Niveau 15

PKM : de 150k $ à 100k $ à déverrouiller

M249 : du Niveau 15 au Niveau 20

M249 : de 100k $ à 150k $ à déverrouiller

MAAWS : du Niveau 20 au Niveau 18

MAAWS : de 125k $ à 100k $ à déverrouiller

MGL-40 : 250k $ à déverrouiller au lieu de 200k $

Foreuse lourde : 50k $ à déverrouiller au lieu de 25k $

9K333 Verba : du Niveau 16 au Niveau 14

Choke cylindrique amélioré : du Niveau 14 au Niveau 13

Choke plein : du Niveau 19 au Niveau 16

Bipied pour PKM : du Niveau 33 au Niveau 17, de 35k $ à 25k $

Cache-flamme fendu : du Niveau 26 au Niveau 19

Bipied pour M249 : du Niveau 18 au Niveau 24, de 15k $ à 50k $

Boîte de 200 cartouches pour M249 : du Niveau 23 au Niveau 26

Frein de bouche Tread : du Niveau 17 au Niveau 27

Silencieux pour calibre 12 : du Niveau 40 au Niveau 32

Voie de progression Pilote

Le Little Bird AH-6M [Miniguns] était trop puissant par rapport au niveau auquel il se déverrouillait, il se déverrouille donc plus tard et coûte plus cher.

Changements de la voie Pilote

Little Bird AH-6M [Miniguns] : du Niveau 4 au Niveau 8

Little Bird AH-6M [Miniguns] : 125k $ à déverrouiller au lieu de 50k $

Z20 Lakota [Miniguns] : de 75k $ à 85k $ à déverrouiller

Havoc : de 500k $ à 650k $ à déverrouiller

Cartouches audio réordonnées entre les voies Conducteur et Pilote

Voie de progression Conducteur

Les conducteurs qui préfèrent les véhicules armés ont désormais plus de moyens d'effectuer des éliminations avant d'atteindre le L2A6. Le nouveau Wolf-110 [M2 Browning] se déverrouille au niveau 16, suivi de deux nouveaux chars : le T-72B3 au niveau 20 et le Flakpanzer Gepard au niveau 25. Le SPH-2 passe également dans la voie Conducteur au niveau 31, par rapport au niveau 90 de WARDOG.

Déverrouillages supplémentaires

Wolf-110 (Niveau 8, 50k $)

Wolf-110 [M2 Browning] (Niveau 16, 125k $)

T-72B3 (Niveau 20, 250k $)

Flakpanzer Gepard (Niveau 25, 300k $)

Nouvelle bande musicale "Dyshat' - Baryber" (Niveau 33, 25k $)

Déplacés dans la voie Conducteur

SPH-2 (Niveau 31, déplacé depuis WARDOG Niveau 90)

SPH-2 : de 500k $ à 350k $ à déverrouiller

Changements de la voie Conducteur

Dune Buggy : du Niveau 8 au Niveau 9

Humvee : du Niveau 15 au Niveau 14

Humvee : de 25k $ à 75k $ à déverrouiller

Ural Defender : du Niveau 18 au Niveau 15

Grande caisse : du Niveau 16 au Niveau 17

Ural Defender [M249] : du Niveau 25 au Niveau 22

Ural Defender [M249] : de 125k $ à 100k $ à déverrouiller

Humvee [M249] : du Niveau 20 au Niveau 24

Cartouches audio réordonnées entre les voies Conducteur et Pilote

Changements de récompenses en argent et EXP

Nouvelles récompenses en argent/EXP par action

Nouveau bonus d'élimination d'assaut : les éliminations avec une arme d'archétype assaut passent de 1 500 $ à 2 000 $.

Le piratage de base avancée récompense désormais aussi les coéquipiers dans le rayon de la base : 1 000 $ / 250 EXP (le pirate reçoit toujours 2 500 $ / 250 EXP).

Nouvelle récompense pour porte enfoncée (Pied-de-biche Halligan) : 100 $, une fois par porte. Les utilisations du pied-de-biche Halligan passent de 5 à 7.

Nouvelle récompense pour fermer une porte de base avancée alliée : 75 $.

Détruire une base avancée paie désormais un bonus allant jusqu'à +7 500 $ / +250 EXP en fonction des fournitures qu'elle contenait (plafonné à 25 000 fournitures).

Modifications des récompenses de rôle par action

Détruire une construction donne désormais de l'EXP d'assaut au lieu de soutien.

L'artillerie donne désormais de l'EXP de conducteur au lieu de soutien.

Les IED/C4 donnent désormais de l'EXP d'assaut au lieu de soutien.

L'EXP de réparation va désormais dans les voies conducteur ou pilote selon le véhicule réparé, au lieu d'un montant forfaitaire de soutien.

Logistique

Les récompenses logistiques de base sont plus faibles, mais de nouvelles séries de livraisons ajoutent un bonus pour chaque course consécutive, de sorte que les joueurs logistiques sont récompensés pour effectuer des trajets de retour au lieu d'abandonner leurs véhicules.

Nouvelles séries de livraisons :

Caisses : +50 $ / +25 EXP par caisse d'affilée, jusqu'à 10.

+50 $ / +25 EXP par caisse d'affilée, jusqu'à 10. Palettes : +125 $ / +50 EXP par palette d'affilée, jusqu'à 10.

+125 $ / +50 EXP par palette d'affilée, jusqu'à 10. Joueurs : +25 $ / +5 EXP par joueur d'affilée, jusqu'à 25.

+25 $ / +5 EXP par joueur d'affilée, jusqu'à 25. Trajets de retour : +50 $ / +25 EXP par trajet d'affilée, jusqu'à 10.

Autres changements logistiques

Joueur livré : de 150 $ à 100 $, EXP de 50 à 25.

Joueur livré (véhicule terrestre) : de 500 $ à 350 $.

Trajet de retour (véhicule terrestre) : de 250 $ à 150 $, EXP de 100 à 50.

Déployer une caisse de ravitaillement : petite de 500 $ à 250 $, grande de 1 000 $ à 500 $ ; EXP petite de 250 à 200, grande de 500 à 400.

Déployer une caisse de ravitaillement (véhicule aérien) EXP : petite de 200 à 150, grande de 400 à 300.

Déployer une palette de ravitaillement : de 2 500 $ à 1 250 $, EXP de 500 à 400 (de 750 à 500 depuis un véhicule terrestre).

Capturer une tour de forage

Capturer une tour de forage ennemie : de 750 $ à 1 500 $, EXP de 250 à 300.

Véhicule détruit

Chaque variante de véhicule a désormais sa propre récompense, de sorte que les variantes armées valent beaucoup plus que les non armées. Les variantes armées donnent 1,5 fois l'EXP de la variante par défaut. Les récompenses des véhicules d'attaque augmentent également avec le nombre d'éliminations qu'ils réalisent, donc traquer une artillerie qui domine votre équipe restera gratifiant.

Kodiak : de 1 250 $ à 500 $ (Par défaut), 600 $ (Pick-up), 3 400 $ (M249)

Wolf-110 : 450 $, Wolf-110 [M2 Browning] : 3 900 $

Humvee : de 1 500 $ à 600 $ (Par défaut), 4 250 $ (M249), 5 000 $ (Minigun)

Ural : de 2 500 $ à 1 000 $ (Par défaut), 3 600 $ (Defender), 4 750 $ (Defender [M249])

Bobcat : de 250 $ à 100 $

Dune Buggy : de 750 $ à 300 $

MH-6 : de 3 125 $ à 1 250 $, Little Bird AH-6M [Miniguns] : 6 000 $, Little Bird AH-6R [Rockets] : 9 400 $

Z20 Lakota : de 3 700 $ à 1 500 $, Z20 Lakota [Miniguns] : 7 500 $

Havoc : de 18 000 $ à 14 000 $

L2A6 : de 14 000 $ à 11 000 $

SPH-2 : de 14 000 $ à 8 000 $

Flakpanzer Gepard : 7 000 $, T-72B3 : 8 000 $

Construction détruite

L'argent correspond désormais au coût en fournitures de construction de chaque structure, et l'EXP représente environ 25 % de la récompense en argent.

Mortier L81 : de 300 $ à 650 $, Stingray : de 300 $ à 650 $

Aimant de zone chaude : de 4 500 $ à 2 750 $

Vanguard CIWS : de 3 000 $ à 1 200 $, Talon 9K-SAM : de 2 000 $ à 650 $

Station de réparation / réapprovisionnement en carburant : de 400 $ à 200 $

Porte : de 500 $ à 100 $, Portail : de 170 $ à 200 $

Nouvelles récompenses pour le Nid de mitrailleuse : 650 $, Grand abri : 250 $, et Base en bois : 15 $

Caisse de ravitaillement détruite

Petite : de 500 $ à 300 $, Grande : de 1 000 $ à 600 $

Petite blindée : de 500 $ à 1 000 $, Grande blindée : de 1 000 $ à 1 600 $

Palettes de ravitaillement : de 1 000 $ à 800 $

Détection

Les récompenses de détection sont désormais environ 30 % plus faibles que lors de la Saison 1, car c'était le moyen le moins risqué et le plus rentable de gagner. Elles s'adaptent désormais également à la valeur de ce que vous avez trouvé, de sorte que les cibles de valeur payent plus que celles de faible valeur.

Les récompenses de détection s'adaptent désormais à la valeur de chaque variante de véhicule, construction et caisse.

Cible détectée détruite par une faction ennemie : de 50 % à 25 % de la récompense.

Corrections d'exploits

Les récompenses d'ajout et de retrait de détection s'adaptent désormais à la progression de la construction, pour arrêter l'exploitation des points sur les constructions non terminées.

Détruire une construction paie désormais en fonction de son niveau d'avancement.

Vendre depuis une caisse de ravitaillement a des rendements dégressifs par acheteur : après suffisamment de ventes, vous rentrez dans vos frais, sans profit ni EXP.

Vendre un objet depuis une caisse de ravitaillement à un joueur ennemi (par exemple après qu'il a changé d'équipe) ne donne plus d'argent ni d'EXP.

Détruire une caisse ennemie vide récompense désormais de la moitié de l'argent et de la moitié de l'EXP.

Les récompenses de caisse de ravitaillement pour le déploiement et la destruction s'adaptent désormais à la valeur des fournitures à l'intérieur.

L'assistance de ravitaillement de base avancée est désormais divisée entre le nombre de joueurs assistants, de sorte que toute une équipe ne peut plus recevoir l'intégralité du bonus.

Changements de prix chez le vendeur

Nouvelles armes

PP-19 Bizon : 1 000 $

TCX-SPR : 3 200 $

Evo-3 Ultra : 7 250 $

M14 : 7 400 $

Nouveaux accessoires

Viseur point rouge Compact P-1 : 480 $

Lunette PU 91/30 pour le Mosin : 780 $

Leatherwood ART II pour le M14 : 950 $

Bipied Evolys pour l'Evo-3 Ultra : 1 450 $

Bipied pour M14 : 1 480 $

Frein de bouche Cross Rifle pour le TCX-SPR : 780 $

Frein de bouche Clutch Lok pour le TCX-SPR : 1 100 $

Silencieux SRD762TI-QD pour le TCX-SPR : 1 350 $

Silencieux SL7i-BL pour l'Evo-3 Ultra : 1 400 $

Frein de bouche .30 Cal SS Phosphate pour le M14 : 950 $

Cache-flamme .30 Cal Steel Black pour le M14 : 730 $

Nouveaux chargeurs

Chargeur 53 cartouches pour PP-19 Bizon : 200 $

Chargeur 28 cartouches pour TCX-SPR : 50 $

Boîte de 50 cartouches Evolys : 110 $

Chargeur 10 cartouches pour M14 : 60 $

Chargeur 20 cartouches pour M14 : 110 $

Chargeur 30 cartouches pour M14 : 180 $

Nouveaux équipements

Cocktail Molotov : 340 $

Nouvelle bande musicale "Dyshat' - Baryber" : 100 $

Nouvelle bande musicale "Blue (Da Ba Dee) - Eiffel 65", Lonestar uniquement : 100 $

Nouveaux véhicules

Wolf-110 : 2 200 $

Wolf-110 [M2 Browning] : 7 800 $

Flakpanzer Gepard : 14 000 $

T-72B3 : 16 000 $

Augmentations de prix

T-21 : de 600 $ à 1 200 $

AMP-9 : de 900 $ à 1 375 $

MP5 : de 1 500 $ à 1 800 $

Super-45 : de 2 600 $ à 5 600 $

Fusil d'éclaireur TD : de 1 100 $ à 1 200 $

Arc à poulies : de 800 $ à 1 350 $

GGX 18 : de 800 $ à 1 000 $

BMR-308 : de 6 000 $ à 6 250 $

MGL-40 : de 6 000 $ à 7 500 $

AMR 50 : de 8 800 $ à 14 800 $

Armure de niveau 3 : de 2 000 $ à 2 500 $

Casque de niveau 3 : de 1 500 $ à 2 000 $

Armure de niveau 4 : de 4 000 $ à 5 000 $

Casque de niveau 4 : de 3 000 $ à 4 500 $

Jumelles : de 75 $ à 180 $

Monoculaire : de 150 $ à 350 $

Télémètre : de 400 $ à 1 450 $

Télémètre infrarouge : de 1 200 $ à 3 200 $

Parachute de base : de 100 $ à 500 $

Détonateur à distance : de 550 $ à 650 $

Clé : de 150 $ à 180 $

Bipied pour SKS : de 800 $ à 810 $

Kodiak [M249] : de 3 750 $ à 6 750 $

Humvee [M249] : de 3 750 $ à 8 500 $

Humvee [Minigun] : de 4 500 $ à 10 000 $

Ural Defender : de 6 000 $ à 7 200 $

Ural Defender [M249] : de 6 750 $ à 9 500 $

L2A6 : de 14 000 $ à 22 000 $

Little Bird AH-6M [Miniguns] : de 7 000 $ à 12 000 $

Little Bird AH-6R [Rockets] : de 12 500 $ à 18 800 $

Z20 Lakota [Miniguns] : de 8 000 $ à 15 000 $

Havoc : de 18 000 $ à 28 000 $

Bisses de prix

AK74 : de 1 600 $ à 800 $

Deagle : de 900 $ à 750 $

Galil : de 2 200 $ à 2 000 $

RPG-7 : de 2 000 $ à 1 800 $

MAAWS : de 2 600 $ à 2 400 $

PKM : de 4 500 $ à 4 100 $

FAL : de 6 500 $ à 6 000 $

Sac à dos Ruck : de 2 400 $ à 1 600 $

Sac à dos Gunner + Sangle : de 3 500 $ à 2 400 $

Sac à dos Arsenal + 2 Sangles : de 5 000 $ à 4 000 $

Pied-de-biche Halligan : de 1 100 $ à 885 $

Trousse médicale : de 2 000 $ à 1 800 $

Réanimateur de terrain : de 500 $ à 425 $

Parachute sportif : de 1 000 $ à 700 $

Baisses de prix des accessoires

La plupart des dispositifs de bouche, poignées et poignées avant ont baissé jusqu'à un tiers. Plus grands changements :

Cache-flamme Birdcage : de 900 $ à 600 $

Cache-flamme pour BMR-308 : de 1 280 $ à 930 $

Poignée avant Shift : de 1 150 $ à 840 $

Silencieux multi-calibre GOL : de 1 800 $ à 1 450 $

Choke plein : de 1 400 $ à 1 150 $

Silencieux RC-556 : de 1 550 $ à 1 310 $

Frein de bouche pour AMR 50 Cal : de 1 600 $ à 1 380 $

Silencieux pour calibre 12 : de 1 225 $ à 1 170 $

Changements divers