WARDOGS en dit plus sur sa saison 2 et ses nouveautés

Le jeu de tir tactique à succès WARDOGS lance sa saison 2 le 15 octobre. Au programme de cette mise à jour majeure : nouvelles armes, véhicules inédits, météo dynamique et un système de paris risqué, le tout accompagné d'une remise à zéro de la progression.

Après un lancement tonitruant en accès anticipé sur Steam en septembre, réunissant plus de trois millions de joueurs et atteignant un pic de 425 000 utilisateurs simultanés, le FPS tactique de Bulkhead prépare déjà sa mue. La saison 2 de WARDOGS arrive un mois après son lancement, ce 15 octobre, apportant avec elle une évolution significative du titre avec un arsenal étendu, des mécaniques météorologiques immersives et un système économique expérimental.

Un arsenal et un parc de véhicules renforcés

Les affrontements vont gagner en intensité grâce à l'introduction de quatre nouvelles armes pensées pour équilibrer les différentes classes. Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur le fusil d'assaut TCX-SPR, le fusil de précision M14 DMR, la mitraillette PP-19 Bizon et le fusil-mitrailleur Evo-3 Ultra. Cet équipement inédit s'accompagne d'une panoplie d'accessoires allant des lunettes de visée aux poignées tactiques.













Le garage de WARDOGS s'agrandit également avec l'arrivée du Wolf-110, un véhicule de transport rapide décliné en version d'assaut surmontée d'une mitrailleuse lourde. Les blindés ne sont pas en reste avec le char T-72B3, plus lent que le Leopard mais beaucoup plus abordable, ainsi que le Flakpanzer Gepard, une unité antiaérienne particulièrement attendue pour contrer les menaces venues du ciel. Enfin, les bâtisseurs pourront fortifier leurs positions grâce à un nid de mitrailleuse, un grand abri et des marches en bois.

La pluie s'invite sur le champ de bataille

La dimension tactique du jeu prend une nouvelle ampleur avec l'intégration d'un système météorologique dynamique. La pluie altère désormais la visibilité et les distances d'engagement, tout en interagissant avec l'environnement et les structures détruites.

Plus impressionnant encore, les orages sont synchronisés sur l'ensemble du serveur. Le fracas du tonnerre peut ainsi masquer le bruit des pas ou des tirs, offrant aux joueurs les plus astucieux de nouvelles opportunités pour des approches furtives.

Paris risqués et équilibrage des factions

La nouveauté la plus surprenante reste le vendeur de paris expérimental. Ce système permet aux joueurs de miser leur propre argent virtuel sur leurs performances individuelles. En sélectionnant des objectifs spécifiques, comme la capture de tours ou un certain nombre d'éliminations, il est possible de faire grimper les gains potentiels. Une mécanique à haut risque qui pourrait bien vider les poches des plus présomptueux.

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Bulkhead profite aussi de cette Saison 2 pour corriger le tir concernant l'équilibrage. La faction bleue, qui affiche le taux de victoire le plus faible, bénéficiera de bonus d'expérience et d'argent exclusifs pour encourager les recrutements. Le studio assume totalement cette manipulation pour rééquilibrer les forces en présence.

Nous avons énormément appris en observant les gens jouer à Wardogs depuis le lancement. L'accès anticipé consiste à continuer de construire le jeu avec notre communauté, et c'est la première étape majeure de ce processus.

Il est important de noter que ce lancement s'accompagnera d'une remise à zéro totale de l'économie des joueurs. Il ne vous reste donc que quelques jours pour dépenser vos économies virtuelles, avant le lancement de la saison 2 de WARDOGS ce 15 octobre. Rappelons qu'il est toujours disponible en accès anticipé sur Steam, et qu'une sortie sur consoles est prévue, mais pas pour tout de suite.