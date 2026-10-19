La saison 3 de WARDOGS pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 16h03
Après la sortie en demi-teinte de la saison de WARDOGS, Bulkhead a pris une décision pour le moins radicale. Face à une progression jugée trop rapide, les développeurs prévoient d'avancer significativement la sortie de la saison 3. L'objectif est d'offrir aux joueurs le véritable nouveau départ plutôt que d'appliquer des changements qui n'auraient pas réellement d'impacts.
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La saison 3 de WARDOGS pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu

Malgré un succès indéniable depuis sa sortie, avec notamment des pics dépassant les 300 000 utilisateurs quotidiens, le jeu de tir multijoueur WARDOGS s'apprête déjà à bousculer son calendrier. Bulkhead, conscient que la dynamique actuelle ne satisfait pas pleinement les attentes d'un véritable renouveau, a décidé de prendre des mesures fortes. Plutôt que de s'acharner sur le cycle en cours, l'équipe de développement tourne déjà son regard vers l'avenir, avec une annonce qui devrait ravir la communauté : la troisième saison arrivera bien plus tôt que prévu.

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Un déploiement accéléré pour la saison 3

Afin de rectifier le tir concernant le rythme de progression des joueurs, point très critiqué de cette saison 2, le studio envisage d'avancer de manière significative le lancement de la prochaine étape majeure de WARDOGS. Cette initiative vise à instaurer une véritable remise à zéro, après que des joueurs ont gagné très rapidement des niveaux dans les jours qui ont suivi la sortie de la saison 2, créant déjà un déséquilibre.

Les développeurs ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer leur démarche, assumant pleinement le statut du jeu.

C'est à cela que sert l'accès anticipé. Nous envisageons d'avancer considérablement la saison 3 et une partie de son contenu, afin que vous ayez droit à un vrai nouveau départ.

Cette transparence montre la volonté du studio de ne pas imposer une réinitialisation brutale et immédiate, qui pénaliserait ceux qui apprécient l'expérience actuelle et qui ont déjà investi du temps. Au lieu de cela, l'accélération du calendrier vers la saison 3 apparaît comme la solution la plus équitable pour rassembler la communauté autour d'une économie de jeu saine.

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Des serveurs limités en attendant le grand saut

Si la suite du programme est désormais la priorité absolue pour redéfinir l'expérience globale, Bulkhead ne laisse pas les joueurs actuels sans nouveautés. En attendant ce déploiement anticipé, dont aucune date n'a été ne serait-ce que mentionnée, le développeur prépare le terrain avec une mise à jour intermédiaire. Le directeur du studio a ainsi rappelé l'arrivée prochaine de serveurs spécifiques, décrits comme primitifs ou limités, prévus pour la mise à jour de mi-saison.

Ces serveurs alternatifs permettront de plafonner les armes, l'équipement et les véhicules disponibles, en les restreignant aux premiers niveaux de l'arbre de progression. Cette approche offre une alternative à celles et ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement moins punitif, sans forcer les développeurs à modifier l'équilibrage global des armes les plus puissantes pour satisfaire des profils de joueurs radicalement différents.

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Cette mise à jour de mi-saison ne devrait pas arriver avant deux semaines, tandis que la saison 3 pourrait, a priori, débarquer aux alentours de la mi-novembre. Quoi qu'il en soit, le studio communiquera sur ses réseaux sociaux, comme il le fait depuis de longs mois déjà.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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