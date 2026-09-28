WARDOGS atteint les 3 millions de ventes

Le jeu de tir tactique WARDOGS vient de franchir le cap impressionnant des trois millions de ventes en accès anticipé. Face à ce succès foudroyant, le studio Bulkhead a dû imposer des congés à ses équipes épuisées par la lutte acharnée contre les tricheurs et les cyberattaques.

WARDOGS est incontestablement la nouvelle sensation du jeu de tir sur PC. En un peu plus de deux semaines d'accès anticipé, ce simulateur militaire a franchi la barre vertigineuse des trois millions d'unités écoulées, récoltant au passage plus de 54 000 évaluations très positives sur Steam.

Un succès fulgurant mais épuisant pour les développeurs

Derrière ces chiffres astronomiques se cache une réalité beaucoup plus rude pour les équipes de développement. Le PDG du studio, John Brammer, a récemment pris la parole pour exprimer sa gratitude, mais aussi pour dévoiler les coulisses chaotiques de ce lancement hors du commun. L'engouement massif a attiré son lot de problèmes techniques et d'actes malveillants.

Une fois de plus, je me sens vraiment chanceux. Mais je dois être honnête, nous avons été un peu dépassés par la réaction, et je le pense littéralement. On a l'impression d'avoir passé tout notre temps à combattre des tricheurs de bas étage et des attaques DDoS constantes.

Once again, I feel really lucky. But I have to be honest;



We have been a bit overwhelmed with the response, and I mean it literally.. it feels like we've spent our whole time fighting bottom feeder cheaters and constant DDOS attacks…



On top of which, with the sheer amount of… https://t.co/eIoIBZ5l28 — Joe Brammer (@Brammflakes) September 26, 2026

Face à l'épuisement physique et mental accumulé au cours de ces dernières semaines, la direction a pris une décision forte. Une grande partie de l'équipe a été contrainte de prendre des vacances pour se reposer et réinitialiser les compteurs. Selon John Brammer, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers, mais de reprendre son souffle après un sprint pour mieux se préparer au marathon qui s'annonce.













Une formule bac à sable qui séduit massivement

Si WARDOGS rencontre un tel succès, c'est grâce à son approche hybride du jeu de tir à la première personne. Plongeant cent joueurs répartis dans trois sociétés militaires privées, le titre propose une expérience à mi-chemin entre le réalisme exigeant d'un Arma et l'action débridée d'un Battlefield.

L'absence de classes prédéfinies offre une liberté totale. Les joueurs débloquent des armes et des véhicules avancés en effectuant des actions spécifiques liées à des rôles, comme le repérage d'ennemis pour la reconnaissance ou le pilotage d'hélicoptères. L'argent récolté persiste entre les parties, permettant d'accéder à des équipements de haut niveau, sans oublier un système de construction de base particulièrement riche.

Vers une saison 2 pleine de promesses et de défis

Le studio ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà l'avenir. La deuxième saison de WARDOGS est prévue pour le 15 octobre, avec des conditions météorologiques pluvieuses qui devraient jouer un rôle majeur sur le champ de bataille. Cependant, le PDG prévient sa communauté que la suite du voyage s'annonce mouvementée.

La prochaine étape de ce voyage va être pimentée, nous n'aurons pas tout réparé, les gens commenceront à dire que nous n'écoutons pas, vous verrez peut-être même des gens commencer à paniquer au sujet du nombre de joueurs. Mais nous sommes là pour le long terme, nous sommes dans une position où nous pouvons essayer de faire de la version 1.0 et au-delà exactement ce que nous voulons qu'elle soit, sans compromis.

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Bulkhead Interactive assume pleinement les turbulences à venir et promet des changements à chaque nouvelle saison pour maintenir une expérience fraîche et novatrice. Rendez-vous donc dès la mi-octobre, pour déjà la deuxième saison du FPS, qui arrivera d'ici deux ans sur consoles.