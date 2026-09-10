WARDOGS sortira-t-il sur PS5, Xbox Series et Switch 2 ?

Alors que WARDOGS vient de sortir en accès anticipé sur PC, de nombreux joueurs attendent le titre de Bulkhead sur consoles. Nous vous expliquons donc tout ce qu'il faut savoir au sujet des portages du FPS sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Avec ses affrontements titanesques réunissant 100 joueurs dans un bac à sable militaire explosif et grisant, WARDOGS s'impose comme l'un des shooter à la première personne les plus prometteurs du moment. Développé par le studio Bulkhead et édité par Team17, le titre séduit par la liberté tactique qu'il accorde à ses combattants. Une formule brutale et jouissive qui suscite naturellement la convoitise des communautés PlayStation, Xbox et Nintendo.

WARDOGS va-t-il sortir sur PS5 ou PS4 ?

Pour le moment, WARDOGS n'est pas disponible sur les consoles de Sony. Le titre évolue exclusivement dans le cadre de son accès anticipé réservé aux joueurs PC via la plateforme Steam.

Concernant la PlayStation 4, une sortie est totalement à exclure. La puissance de calcul nécessaire pour gérer 100 joueurs simultanément sur une carte immense, couplée au moteur Unreal Engine 5, à la destruction du décor et aux effets balistiques, dépasse de très loin les capacités de l'ancienne génération de consoles. Concernant la PS5, la situation est bien différente, mais il faudra faire preuve de patience. La sortie du FPS est bien prévue sur PlayStation 5, mais seulement d'ici 2028.













WARDOGS est-il disponible sur Xbox Series ou Xbox One ?

La situation reste identique du côté de chez Microsoft : WARDOGS n'est pas jouable actuellement sur Xbox Series ni sur Xbox One.

Là encore, la Xbox One est définitivement écartée pour des raisons évidentes de limitations techniques. Cependant, pour les propriétaires de Xbox Series le cas est identique à celui de Sony, étant donné que WARDOGS arrivera sur cette plateforme en 2028, normalement.

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Une version Nintendo Switch 2 est-elle prévue ?

Si vous comptiez emporter ces batailles à 100 joueurs sur votre console hybride, la réponse est négative pour l'instant. Ni la Nintendo Switch originale ni sa successeure ne disposent d'un portage annoncé de WARDOGS.

Lors des échanges entre le studio et la communauté, l'attention des développeurs s'est quasi exclusivement portée sur les consoles de salon. Sauf surprise de dernière minute lors de l'optimisation future du jeu, la gamme Nintendo semble tenue à l'écart du projet.

Quelle est la date de sortie de WARDOGS sur PS5 et Xbox Series ?

L'arrivée de WARDOGS sur PS5 et Xbox Series a été confirmée pour l'année 2028, coïncidant très probablement avec la sortie de la version finale 1.0 du jeu. Un choix logique, puisque les développeurs préfèrent très souvent se concentrer sur la version PC, en accès anticipé, avant de proposer un portage une fois la 1.0 lancée.

D'ailleurs, Joe Brammer, PDG du studio BULKHEAD, a précisé que l'équipe souhaite prendre tout le temps nécessaire pour façonner le jeu aux côtés des joueurs PC durant cette phase d'accès anticipé, qui allait durer entre un et deux ans.

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Enfin, pour ne pas manquer sa sortie, sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter le titre à votre liste de souhaits sur les boutiques officielles de Sony et Microsoft en attendant son lancement, en 2028. Et si vous souhaitez y jouer sur PC, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :